Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов - 17.09.2024 Украина.ру
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Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов
Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов - 17.09.2024 Украина.ру
Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов
Плодотворная почва для непримиримой ненависти людей, возможность открыто получить информацию о причастности лиц к деструктивной деятельности или просто информационная операция. Реакции экспертов на новый пост в сети заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева разнятся, но никогда не игнорируются
2024-09-17T14:26
2024-09-17T14:26
россия
украина
совбез
дмитрий медведев
украина.ру
миротворец
черный список
враги
сво
спецоперация
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Оживленную дискуссию в медиа вызвала инициатива Медведева создать в России базу данных врагов страны, чтобы они знали: "за ними придут". "Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам. Чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования. (…) Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Речь идет об аналоге базы "Миротворец" - украинском интернет-сайте, созданном с начала конфликта в Донбассе по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником главы МВД Украины. Этот экстремистский сайт позиционирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Из-за его работы в общий доступ попадают личные данные тех, кого украинские спецслужбы без суда причислили к врагам страны. В Генпрокуратуре России заявляли, что "Миротворец" был создан "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей и журналистов". Призыв Медведева создать аналогичную базу - это только мысль, идея, которая должна поселиться в головах экстремистов, а каждую публикацию зампреда Совбеза или интервью следует воспринимать, как еще один элемент в информационной войне, которая продолжается уже давно. Так считает эксперт Центра специальных медиаментрических исследований в области международной безопасности и информационных войн Игорь Николайчук. "Медведев у нас главный антизападный ястреб. Каждый его пост - это выстрел в информационной войне, который имеет вес. Важно помнить, что брутальные, радикальные призывы не отражают официальную позицию. Это всегда громкий информационный повод, который будут обсуждать и к этому следует относиться именно так", - сказал эксперт в комментарии журналисту Украина.ру. По его словам, Медведев как бы провозглашает, что Россия разберется со всеми врагами после того, как мы широко отметим парад Победы на Крещатике. С другой стороны, следует смотреть на вещи чуть шире и отдавать себе отчет в том, что идея о формировании такого списка не ставит себе целью довести людей "до звериной злобы". К тому же в эпоху тотальной цифровизации и при условии того, что мы живем в открытом обществе, россияне имеют право получать больше информации о тех, кто был или является частью деструктивной группы лиц, о тех, кто ненавидит Россию, высказался политолог и ветеран спецслужб Дмитрий Соин. "Если мы говорим об открытом обществе, то люди имеют права получать и им должны предоставлять информацию, а значит подобные базы имеют место быть. Под прикладными целями Медведев имел ввиду то, что россияне смогут избежать ненужных контактов. Например, я знакомлюсь с кем-то и мне предлагают бизнес-проект, социальный проект. С помощью базы, предложенной зампредом, можно проверить будущего партнера", - пояснил он. Собеседник привел и другой пример с поисковиком Яндекса, откуда можно почерпнуть информацию почти о любом человеке - мы все оставляем в Сети след. Почему бы по типу такого же поисковика не сделать базу по принципу причастности к тем или иным организациям или сообществам, тем более, что объективно, ничего нового в этом нет, а такие сайты существуют давно, в разных формах и в ряде стран, добавил политолог. И, напротив, у философа, социолога и политолога Александра Дугина никакого энтузиазма не вызвало создание русского "Миротворца". По его мнению, таким образом РФ начнет подражать врагам, которые "кормят общество ненавистью, заставляют жить ею всех и каждого от мала до велика". Дугин подчеркивает, что именно государство, но не общество должно расправляться "методично, как часы" с противниками из числа предателей, шпионов, политических деятелей враждебных стран. "Только у государства есть право на насилие. Это аксиома. Государству и уничтожать тех, кто этого заслуживает. Люди все поймут сами. Но нельзя делегировать ненависть и месть обществу. Это его психологически разлагает. Посмотрите в каких маниакальных свиней превращает украинцев преступный режим Зеленского. Они начинают жить яростной патологической злобой. Она была у части украинцев и раньше. Ведь "москаляку на гиляку" начали орать еще тогда, когда Крым был их, и тем более Донбасс", - написал он в своем телеграм-канале. Как бы там ни было, но русский "Миротворец", пусть и под другим названием в России уже существует. Сайт с фотографиями, именами и данными военных преступников, наемников, террористов и пособников ВСУ запустил волонтерский проект "Немезида", который создан командой RaHDit. На сегодня там заполнено почти две тысячи электронных страниц.Подробнее по теме - в статье "Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" на сайте Украина.ру
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, совбез, дмитрий медведев, украина.ру, миротворец, черный список, враги, сво, спецоперация, эксклюзив
Россия, Украина, Совбез, Дмитрий Медведев, Украина.ру, Миротворец, черный список, враги, СВО, Спецоперация, Эксклюзив

Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов

14:26 17.09.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Анастасия Градинарова
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Плодотворная почва для непримиримой ненависти людей, возможность открыто получить информацию о причастности лиц к деструктивной деятельности или просто информационная операция. Реакции экспертов на новый пост в сети заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева разнятся, но никогда не игнорируются
Оживленную дискуссию в медиа вызвала инициатива Медведева создать в России базу данных врагов страны, чтобы они знали: "за ними придут".
"Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам. Чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования. (…) Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Речь идет об аналоге базы "Миротворец" - украинском интернет-сайте, созданном с начала конфликта в Донбассе по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником главы МВД Украины. Этот экстремистский сайт позиционирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Из-за его работы в общий доступ попадают личные данные тех, кого украинские спецслужбы без суда причислили к врагам страны.
В Генпрокуратуре России заявляли, что "Миротворец" был создан "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей и журналистов".
Призыв Медведева создать аналогичную базу - это только мысль, идея, которая должна поселиться в головах экстремистов, а каждую публикацию зампреда Совбеза или интервью следует воспринимать, как еще один элемент в информационной войне, которая продолжается уже давно. Так считает эксперт Центра специальных медиаментрических исследований в области международной безопасности и информационных войн Игорь Николайчук.
"Медведев у нас главный антизападный ястреб. Каждый его пост - это выстрел в информационной войне, который имеет вес. Важно помнить, что брутальные, радикальные призывы не отражают официальную позицию. Это всегда громкий информационный повод, который будут обсуждать и к этому следует относиться именно так", - сказал эксперт в комментарии журналисту Украина.ру.
По его словам, Медведев как бы провозглашает, что Россия разберется со всеми врагами после того, как мы широко отметим парад Победы на Крещатике. С другой стороны, следует смотреть на вещи чуть шире и отдавать себе отчет в том, что идея о формировании такого списка не ставит себе целью довести людей "до звериной злобы".
К тому же в эпоху тотальной цифровизации и при условии того, что мы живем в открытом обществе, россияне имеют право получать больше информации о тех, кто был или является частью деструктивной группы лиц, о тех, кто ненавидит Россию, высказался политолог и ветеран спецслужб Дмитрий Соин.
"Если мы говорим об открытом обществе, то люди имеют права получать и им должны предоставлять информацию, а значит подобные базы имеют место быть. Под прикладными целями Медведев имел ввиду то, что россияне смогут избежать ненужных контактов. Например, я знакомлюсь с кем-то и мне предлагают бизнес-проект, социальный проект. С помощью базы, предложенной зампредом, можно проверить будущего партнера", - пояснил он.
Собеседник привел и другой пример с поисковиком Яндекса, откуда можно почерпнуть информацию почти о любом человеке - мы все оставляем в Сети след. Почему бы по типу такого же поисковика не сделать базу по принципу причастности к тем или иным организациям или сообществам, тем более, что объективно, ничего нового в этом нет, а такие сайты существуют давно, в разных формах и в ряде стран, добавил политолог.
И, напротив, у философа, социолога и политолога Александра Дугина никакого энтузиазма не вызвало создание русского "Миротворца". По его мнению, таким образом РФ начнет подражать врагам, которые "кормят общество ненавистью, заставляют жить ею всех и каждого от мала до велика".
Дугин подчеркивает, что именно государство, но не общество должно расправляться "методично, как часы" с противниками из числа предателей, шпионов, политических деятелей враждебных стран.
"Только у государства есть право на насилие. Это аксиома. Государству и уничтожать тех, кто этого заслуживает. Люди все поймут сами. Но нельзя делегировать ненависть и месть обществу. Это его психологически разлагает. Посмотрите в каких маниакальных свиней превращает украинцев преступный режим Зеленского. Они начинают жить яростной патологической злобой. Она была у части украинцев и раньше. Ведь "москаляку на гиляку" начали орать еще тогда, когда Крым был их, и тем более Донбасс", - написал он в своем телеграм-канале.
Как бы там ни было, но русский "Миротворец", пусть и под другим названием в России уже существует. Сайт с фотографиями, именами и данными военных преступников, наемников, террористов и пособников ВСУ запустил волонтерский проект "Немезида", который создан командой RaHDit. На сегодня там заполнено почти две тысячи электронных страниц.
Сайт с врагами России
Сайт с врагами России
Сайт с врагами России
Подробнее по теме - в статье "Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" на сайте Украина.ру
 
РоссияУкраинаСовбезДмитрий МедведевУкраина.руМиротворецчерный списокврагиСВОСпецоперацияЭксклюзив
 
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