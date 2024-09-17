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Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов

Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов - 17.09.2024 Украина.ру

Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов

Плодотворная почва для непримиримой ненависти людей, возможность открыто получить информацию о причастности лиц к деструктивной деятельности или просто информационная операция. Реакции экспертов на новый пост в сети заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева разнятся, но никогда не игнорируются

2024-09-17T14:26

2024-09-17T14:26

2024-09-17T14:26

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дмитрий медведев

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миротворец

черный список

враги

сво

спецоперация

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Оживленную дискуссию в медиа вызвала инициатива Медведева создать в России базу данных врагов страны, чтобы они знали: "за ними придут". "Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам. Чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования. (…) Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Речь идет об аналоге базы "Миротворец" - украинском интернет-сайте, созданном с начала конфликта в Донбассе по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником главы МВД Украины. Этот экстремистский сайт позиционирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Из-за его работы в общий доступ попадают личные данные тех, кого украинские спецслужбы без суда причислили к врагам страны. В Генпрокуратуре России заявляли, что "Миротворец" был создан "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей и журналистов". Призыв Медведева создать аналогичную базу - это только мысль, идея, которая должна поселиться в головах экстремистов, а каждую публикацию зампреда Совбеза или интервью следует воспринимать, как еще один элемент в информационной войне, которая продолжается уже давно. Так считает эксперт Центра специальных медиаментрических исследований в области международной безопасности и информационных войн Игорь Николайчук. "Медведев у нас главный антизападный ястреб. Каждый его пост - это выстрел в информационной войне, который имеет вес. Важно помнить, что брутальные, радикальные призывы не отражают официальную позицию. Это всегда громкий информационный повод, который будут обсуждать и к этому следует относиться именно так", - сказал эксперт в комментарии журналисту Украина.ру. По его словам, Медведев как бы провозглашает, что Россия разберется со всеми врагами после того, как мы широко отметим парад Победы на Крещатике. С другой стороны, следует смотреть на вещи чуть шире и отдавать себе отчет в том, что идея о формировании такого списка не ставит себе целью довести людей "до звериной злобы". К тому же в эпоху тотальной цифровизации и при условии того, что мы живем в открытом обществе, россияне имеют право получать больше информации о тех, кто был или является частью деструктивной группы лиц, о тех, кто ненавидит Россию, высказался политолог и ветеран спецслужб Дмитрий Соин. "Если мы говорим об открытом обществе, то люди имеют права получать и им должны предоставлять информацию, а значит подобные базы имеют место быть. Под прикладными целями Медведев имел ввиду то, что россияне смогут избежать ненужных контактов. Например, я знакомлюсь с кем-то и мне предлагают бизнес-проект, социальный проект. С помощью базы, предложенной зампредом, можно проверить будущего партнера", - пояснил он. Собеседник привел и другой пример с поисковиком Яндекса, откуда можно почерпнуть информацию почти о любом человеке - мы все оставляем в Сети след. Почему бы по типу такого же поисковика не сделать базу по принципу причастности к тем или иным организациям или сообществам, тем более, что объективно, ничего нового в этом нет, а такие сайты существуют давно, в разных формах и в ряде стран, добавил политолог. И, напротив, у философа, социолога и политолога Александра Дугина никакого энтузиазма не вызвало создание русского "Миротворца". По его мнению, таким образом РФ начнет подражать врагам, которые "кормят общество ненавистью, заставляют жить ею всех и каждого от мала до велика". Дугин подчеркивает, что именно государство, но не общество должно расправляться "методично, как часы" с противниками из числа предателей, шпионов, политических деятелей враждебных стран. "Только у государства есть право на насилие. Это аксиома. Государству и уничтожать тех, кто этого заслуживает. Люди все поймут сами. Но нельзя делегировать ненависть и месть обществу. Это его психологически разлагает. Посмотрите в каких маниакальных свиней превращает украинцев преступный режим Зеленского. Они начинают жить яростной патологической злобой. Она была у части украинцев и раньше. Ведь "москаляку на гиляку" начали орать еще тогда, когда Крым был их, и тем более Донбасс", - написал он в своем телеграм-канале. Как бы там ни было, но русский "Миротворец", пусть и под другим названием в России уже существует. Сайт с фотографиями, именами и данными военных преступников, наемников, террористов и пособников ВСУ запустил волонтерский проект "Немезида", который создан командой RaHDit. На сегодня там заполнено почти две тысячи электронных страниц.Подробнее по теме - в статье "Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" на сайте Украина.ру

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Анастасия Градинарова

россия, украина, совбез, дмитрий медведев, украина.ру, миротворец, черный список, враги, сво, спецоперация, эксклюзив