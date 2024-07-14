"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт - 14.07.2024 Украина.ру
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"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт
"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт - 14.07.2024 Украина.ру
"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт
В нынешних условиях излишний либерализм неприемлем – например, в выдаче разрешений на приобретение и хранение оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
2024-07-14T05:42
2024-07-14T05:42
новости
россия
украина
александр михайлов
фсб
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Среди тревожных сигналов, на которые Михайлов призвал обратить внимание – сообщения об очереди мигрантов, добивающихся получения лицензий на оружие в РФ."При этом они даже толком не говорят по-русски! С ним рядом находится толмач, переводчик", - подчеркнул он.По его мнению, такие явления, отмеченные в разных городах России, нуждаются в новых подходах. Оставлять ситуацию в нынешнем состоянии, уверен Михайлов, безответственно и опасно."И я прекрасно понимаю, что, если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. Вот он, второй фронт, который открыт сегодня в первую очередь нами, а не противником", - сказал заявил генерал ФСБ в отставке.Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ на сайте Украина.руПодробнее о русской самобытности в противостоянии современным угрозам – в материале Сами вы "ватники". Ирина Верхуша о том, что победить русский народ нельзя ни пулей, ни морозом на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, александр михайлов, фсб
Новости, Россия, Украина, Александр Михайлов, ФСБ

"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт

05:42 14.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПродажа оружия в одном из магазинов ORSIS
Продажа оружия в одном из магазинов ORSIS - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В нынешних условиях излишний либерализм неприемлем – например, в выдаче разрешений на приобретение и хранение оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Среди тревожных сигналов, на которые Михайлов призвал обратить внимание – сообщения об очереди мигрантов, добивающихся получения лицензий на оружие в РФ.
"При этом они даже толком не говорят по-русски! С ним рядом находится толмач, переводчик", - подчеркнул он.
По его мнению, такие явления, отмеченные в разных городах России, нуждаются в новых подходах. Оставлять ситуацию в нынешнем состоянии, уверен Михайлов, безответственно и опасно.
"И я прекрасно понимаю, что, если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. Вот он, второй фронт, который открыт сегодня в первую очередь нами, а не противником", - сказал заявил генерал ФСБ в отставке.
Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ на сайте Украина.ру
Подробнее о русской самобытности в противостоянии современным угрозам – в материале Сами вы "ватники". Ирина Верхуша о том, что победить русский народ нельзя ни пулей, ни морозом на сайте Украина.ру.
 
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