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"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт

"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт - 14.07.2024 Украина.ру

"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт

В нынешних условиях излишний либерализм неприемлем – например, в выдаче разрешений на приобретение и хранение оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

2024-07-14T05:42

2024-07-14T05:42

2024-07-14T05:42

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Среди тревожных сигналов, на которые Михайлов призвал обратить внимание – сообщения об очереди мигрантов, добивающихся получения лицензий на оружие в РФ."При этом они даже толком не говорят по-русски! С ним рядом находится толмач, переводчик", - подчеркнул он.По его мнению, такие явления, отмеченные в разных городах России, нуждаются в новых подходах. Оставлять ситуацию в нынешнем состоянии, уверен Михайлов, безответственно и опасно."И я прекрасно понимаю, что, если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. Вот он, второй фронт, который открыт сегодня в первую очередь нами, а не противником", - сказал заявил генерал ФСБ в отставке.Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ на сайте Украина.руПодробнее о русской самобытности в противостоянии современным угрозам – в материале Сами вы "ватники". Ирина Верхуша о том, что победить русский народ нельзя ни пулей, ни морозом на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, александр михайлов, фсб