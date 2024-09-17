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Перемышль: осада австрийской твердыни на русской земле

Перемышль: осада австрийской твердыни на русской земле - 17.09.2024 Украина.ру

Перемышль: осада австрийской твердыни на русской земле

110 лет назад началась крупнейшая осада Первой Мировой войны – Русские войска осадили австро-венгерский город Перемышль. В результате капитуляции гарнизона крепости в русский плен попали 117 тысяч человек, больше попадало только после сдачи французской крепости Мец в ходе Франко-прусской войны (1870)

2024-09-17T16:00

2024-09-17T16:00

2024-09-17T16:00

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Борьба за Перемышль имеет более чем 1000-летнюю историю. Еще в 981 году его, с окрестностями, завоевал князь Владимир Креститель, о чём в "Повести временных лет" записано:"Пошел Владимир на поляков и захватил города их, Перемышль, Червен и другие города, которые и доныне под Русью".Новые земли стали называться Червоной (Красной) Русью. Однако позже, в процессе феодального дробления Руси, город стал центром Перемышльской земли в составе Галицко-Волынского княжества. Ну а после монгольского нашествия его обратно завоевала Польша, и он стал называться – Пшемысел. После трёх разделов Речи Посполитой Перемышль вошёл в состав Австро-Венгерской империи как часть королевства Галиции и Лодомерии.В городе города испокон веку сохранялась пророссийски настроенная часть населения, и Российская империя лелеяла надежду вернуть в свой состав эти исторические территории. Когда 3 сентября 1914 года войска Русской императорской армии вступили во Львов, следующей их целью стал Перемышль, располагавшийся по прямой от Львова всего в 100 километрах.В Перемышле началась самая настоящая шпиономания, которая вылилась в массовые аресты пророссийски настроенного населения, в основном крестьян и сельской интеллигенции. Апогеем русофобии стало 15 сентября, когда при конвоировании заключенных на городской площади на них напали венгерские солдаты с горожанами и стали рубить саблями. В результате нападения из 46 человек уцелели только двое. А 17 сентября 1914 года в окрестностях крепости Перемышль появились первые казачьи разъезды. Этот день считается началом первой осады крепости.Укрепления в Перемышле начали возводить ещё в 1853 году, когда в отношениях между Россией и Австро-Венгрией появились первые значительные разногласия. Крепость должна была перекрыть карпатские перевалы между Дуклой и Прешовом.В 1878 году в рамках модернизации крепости начали возводить форты на окружающих Перемышль холмах, на расстоянии от 4 до 10 км от центра города. Они издавна служили защищавшей город естественной преградой. Общая протяженность фортификации составила 45 км. Изначально форты строили из дерева и кирпича, но позже их перестраивали уже из бетона, который был гораздо устойчивее к воздействию снарядов нарезной артиллерии.Позже, с появлением мощных снарядов способных пробивать 6-метров земли и бетонные стены толщиной в метр, провели ещё одну реконструкцию крепости. В результате толщину сводов ряда фортов увеличили до 3,5 м и, кроме того, их укрепили стальными плитами.В результате всех этих изменений к 1914 году крепость представляла собой восемь оборонительных секторов, из которых, первые два включали в себя внутренний обвод протяженностью 15 км и радиусом 6 км. Всего в рамках внутреннего обвода построили 18 фортов и 4 батареи. Внешний обвод протяженностью 45 км разделялся на шесть секторов и состоял из 15-ти главных и 29-ти вспомогательных фортов. В интервалах между фортами располагались 25 артиллерийских батарей. Большинство фортов имели на вооружении 150-мм гаубицы, 53-мм скорострельные орудия и 210-мм мортиры. Кроме всего перечисленного главные и бронированные форты имели электроснабжение, лифты, вентиляторы, помпы и рефлекторы, позволявшие вести круглосуточное наблюдение. Перемышльская крепость и по сей день считается высочайшим достижением военной инженерно-технической мысли и культуры того времени.23 сентября войска 3-й русской армии под командованием генерала от инфантерии Радко Дмитриевича Радко-Дмитриева полностью перекрыли связь Перемышля с внешним миром. На начало осады под командованием Радко-Дмитриева находились 8 дивизий общей численностью 280 тысяч солдат и офицеров. Ему противостоял гарнизон крепости – 150 тысяч человек и порядка 900 орудий. Руссим нужно было с ходу штурмовать крепость, пока враг был деморализован и не имел возможности подтянуть подкрепления, но… По этому поводу генерал Алексей Алексеевич Брусилов, командовавший в то время 8-й армией, позже вспоминал:"После ряда поражений и громадных потерь австрийская армия была настолько потрясена, а Перемышль был настолько мало подготовлен к осаде, что, по моему глубокому убеждению, была возможность в половине сентября взять эту крепость штурмом при небольшой артиллерийской подготовке. Но время проходило, а никаких поползновений к захвату Перемышля не предпринималось".Командование Юго-западным фронтом на штурм с ходу не решилось, а начало осаду Перемышля, и это при том, что в арсенале 3-й армии отсутствовали тяжёлые осадные орудия.В результате 5 октября 1914 года, когда командовавший осадой генерал Дмитрий Григорьевич Щербачёв дал приказ начинать штурм, находившаяся в 3-4 переходах западнее Перемышля 3-я австрийская армия после понесенных потерь уже пришла в себя и была готова прийти на выручку Перемышлю. Момент для штурма был упущен.Штурм крепости начался с удара по фортам Седлисской группы к юго-востоку от города, с переносом удара на северные форты в районе Дунковички. Австро-венграм удалось отбить все атаки. 8 сентября на помощь к осажденным подошла и 3-я армия. Российским войскам сначала пришлось отступить на несколько километров на восток, а 11 октября и вовсе снять осаду и отвести войска в район Медыка – Быков – Гусаков. Из-за упущенного момента и отсутствия тяжёлой артиллерии армия потеряла до 20 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. По данным противника русские потери были чуть ли не в два раза больше.2 ноября 1914 года русские войска вновь начали наступление на Перемышль из горного района южнее крепости. 6-8 ноября под Демблином состоялось сражение, в котором русские войска нанесли поражение 1-й австрийской армии генерала Виктора Данкля. Потеряв порядка 50 тысяч солдат, австрийцы отошли к Карпатам.8-9 ноября 1914 года русская армия снова замкнула вокруг Перемышля кольцо, в котором находились 135 тысяч австро-венгерских солдат, 18 тысяч мирных жителей и около 2 тысяч русских пленных.На этот раз Перемышль окружила 11-я армия генерала Андрея Николаевича Селиванова. Крепость решили взять измором. Армии доставили тяжелые осадные орудия – начались регулярные обстрелы Перемышля, что крайне негативно сказалось на моральном духе осаждённых.7 января 1915 года началось сражение в Карпатах, или как его еще называют – "резиновая война". 8-я армия генерала Алексея Алексеевича Брусилова пыталась прорваться на венгерскую равнину, а австро-венгры хотели пробиться к Перемышлю. Ценой огромных потерь Русская императорская армия австрийцев и немцев к крепости не пустила. Она потеряла в Карпатской битве до 1 млн. человек, а враг – порядка 800 тыс. Осада продолжалась, и положение осаждённых ухудшалось с каждым днем.В крепости стали подходить к концу запасы продовольствия, в несколько раз выросли цены на продукты. В результате австро-венгерскому гарнизону пришлось забить всех лошадей, порядка 13 тысяч. Австрийцы несколько раз предпринимали попытки деблокировать крепость, но все их действия были как по учебнику – русское командование с лёгкостью их предугадывало и заранее предпринимало контрмеры.К марту 1915 года положение в крепости стало отчаянным, и командующий гарнизоном Герман фон Кусманек принял решение провести операцию по прорыву блокады. В ночь с 18-го на 19-е марта венгерские части пошли на прорыв. Венграм, хоть и с затруднениями, удалось преодолеть инженерные заграждения и даже захватить русские передовые позиции, но на основных их встретил кинжальный огонь пулеметов, предусмотрительно установленных на направлениях возможных прорывов. В результате из 8,5 тысяч солдат и офицеров 23-й венгерской дивизии в крепость сумели вернуться всего 2 662 человека.Видя всю безнадежность своего положения, 21 марта 1915 года генерал Кусманек издал приказ о капитуляции. Перед сдачей крепости в ночь с 21-го на 22-е марта австрийцы подорвали форты, а весь запас снарядов выпустили в воздух. Кроме того, они уничтожили все полковые знамена и сожгли все документы. Перемышль потерял своё значение как хорошо защищенная цитадель на стыке геополитических интересов Вены и Петербурга.В районе 10:00 22 марта 1915 года Русская императорская армия вошла в Перемышль. В плену у нее оказались 9 вражеских генералов, свыше 2500 офицеров и 117 000 солдат. Позже по личному приказу Николая II пленным офицерам вернули личное холодное оружие и разрешили свободно передвигаться по территории Перемышля.25 апреля 1915 года Николай II приехал в Перемышль. Его радость от взятия древнерусского города не знала границ. Он щедро одаривал все чины наградами, а Главнокомандующему войсками великому князю Николаю Николаевичу вручил бриллиантовую шпагу с надписью: "За завоевание Червонной Руси". Однако радость от взятия Перемышля была недолгой. 16 мая к крепости подтянулись германские войска – началась осада. 5 июня 1915 года русский Перемышль пал.По этому поводу Антон Иванович Деникин в своих мемуарах написал:"Весна 1915 года останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии – отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость – физическая и моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть. Помню сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя 4-ой стрелковой дивизии... Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжёлой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали – нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой – штыками или стрельбой в упор; лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы. Два полка почти уничтожены – одним огнём".Штурм Перемышля стал одним из последних триумфов Российской императорской армии, в скорости её ждали две Революции, развал и роспуск.

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история, история украины, галиция, львов, польша, николай ii, российская империя, австро-венгрия, первая мировая война, 1910-е