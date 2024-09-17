"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Парламенты США и ЕС должны отдавать отчет, что произойдет в случае разрешения на удары по РФ западным оружием. Об этом заявил 17 сентября на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин
НАТО полностью втягивается в украинский конфликт и становится его участником, заявил Володин.
"Во-первых, эти обсуждения, которые мир не должен пропускать просто так, что это просто диалоги глав государств. Эти обсуждения могут привести к страшнейшим последствиям. Вдумайтесь, что они обсуждают. Они обсуждают нанесение ударов по нашим мирным городам. Причем обсуждают, считая, что это их не коснется. Это не так", - заверил Володин.
По его словам, России есть, чем ответить, "более мощное оружие стоит наготове".
"Крайне важно, чтобы парламенты Соединенных Штатов Америки и европейских государств понимали и отдавали себе отчет, что может произойти", - сказал политик.
Подробнее о возможных ударах - в материале "Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар на сайте Украина.ру.