"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России - 17.09.2024 Украина.ру
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"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России
"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России - 17.09.2024 Украина.ру
"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России
Парламенты США и ЕС должны отдавать отчет, что произойдет в случае разрешения на удары по РФ западным оружием. Об этом заявил 17 сентября на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин
2024-09-17T13:49
2024-09-17T13:49
новости
россия
вячеслав володин
запад
сша
ес
нато
госдума
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НАТО полностью втягивается в украинский конфликт и становится его участником, заявил Володин."Во-первых, эти обсуждения, которые мир не должен пропускать просто так, что это просто диалоги глав государств. Эти обсуждения могут привести к страшнейшим последствиям. Вдумайтесь, что они обсуждают. Они обсуждают нанесение ударов по нашим мирным городам. Причем обсуждают, считая, что это их не коснется. Это не так", - заверил Володин.По его словам, России есть, чем ответить, "более мощное оружие стоит наготове". Подробнее о возможных ударах - в материале "Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар на сайте Украина.ру.
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новости, россия, вячеслав володин, запад, сша, ес, нато, госдума
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Запад, США, ЕС, НАТО, Госдума

"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России

13:49 17.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Парламенты США и ЕС должны отдавать отчет, что произойдет в случае разрешения на удары по РФ западным оружием. Об этом заявил 17 сентября на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин
НАТО полностью втягивается в украинский конфликт и становится его участником, заявил Володин.
"Во-первых, эти обсуждения, которые мир не должен пропускать просто так, что это просто диалоги глав государств. Эти обсуждения могут привести к страшнейшим последствиям. Вдумайтесь, что они обсуждают. Они обсуждают нанесение ударов по нашим мирным городам. Причем обсуждают, считая, что это их не коснется. Это не так", - заверил Володин.
По его словам, России есть, чем ответить, "более мощное оружие стоит наготове".
"Крайне важно, чтобы парламенты Соединенных Штатов Америки и европейских государств понимали и отдавали себе отчет, что может произойти", - сказал политик.
Подробнее о возможных ударах - в материале "Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар на сайте Украина.ру.
 
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