https://ukraina.ru/20240917/1057498749.html

"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России

"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России - 17.09.2024 Украина.ру

"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России

Парламенты США и ЕС должны отдавать отчет, что произойдет в случае разрешения на удары по РФ западным оружием. Об этом заявил 17 сентября на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин

2024-09-17T13:49

2024-09-17T13:49

2024-09-17T13:49

новости

россия

вячеслав володин

запад

сша

ес

нато

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_147:11:2445:1304_1920x0_80_0_0_7d9eb4da65cd8261bc4a64309ace284c.jpg

НАТО полностью втягивается в украинский конфликт и становится его участником, заявил Володин."Во-первых, эти обсуждения, которые мир не должен пропускать просто так, что это просто диалоги глав государств. Эти обсуждения могут привести к страшнейшим последствиям. Вдумайтесь, что они обсуждают. Они обсуждают нанесение ударов по нашим мирным городам. Причем обсуждают, считая, что это их не коснется. Это не так", - заверил Володин.По его словам, России есть, чем ответить, "более мощное оружие стоит наготове". Подробнее о возможных ударах - в материале "Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар на сайте Украина.ру.

россия

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вячеслав володин, запад, сша, ес, нато, госдума