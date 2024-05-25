https://ukraina.ru/20240525/1055288492.html

Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского

Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского - 25.05.2024 Украина.ру

Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского

Запад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, и заменить его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции. Об этом написало китайское издание InfoBRICS

2024-05-25T18:32

2024-05-25T18:32

2024-05-25T18:32

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В статье также отмечается, что вскоре многие западные лидеры займут позицию Китая, Венгрии и Турции, что может привести к дипломатическому разрешению украинского конфликта.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.И даже намеки западных СМИ на то, что такие выборы в истории уже были, не пошатнули твердое намерение Офиса президента Украины нарушить законодательство своей страны. В итоге легитимность Зеленского истекла 20 мая.Несколько дней назад Зеленский попытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".А в субботу, 25 мая, беседуя с журналистами издания "Орда" Зеленский и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда""Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский, не уточнив, какой именно раздел Конституции Украины нужно изучить.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, а в случае возобновления мирных переговоров российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под соответствующими документами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился со своим российским коллегой, добавив, что в вопросах легитимности Зеленского "юридической чистоты нет и быть не может", а сам Киев не считается с Конституционным судом страны.Ранее аналогичное мнение высказал и председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".При этом на Западе Зеленского пытаются выгородить. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ считает Зеленского законным президентом Украины, а виновным в отмене выборов назначила Москву.И ничего удивительного в такой позиции нет, констатировал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, ведь отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел."Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - пояснил Суздальцев.На днях военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру предположил, что "большой брат" заменит Зеленского на другую фигуру, чтобы попробовать пересобрать украинскую армию и общество."Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - сказал полковник.

https://ukraina.ru/20240525/1055283740.html

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