Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Запад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, и заменить его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции. Об этом написало китайское издание InfoBRICS
"Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", - говорится в публикации издания.
В статье также отмечается, что вскоре многие западные лидеры займут позицию Китая, Венгрии и Турции, что может привести к дипломатическому разрешению украинского конфликта.
12:07Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и СШАМирная инициатива Китая и Бразилии по украинскому конфликту и одновременный отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали ударом для Владимира Зеленского. К такому заключению пришли журналисты американского Bloomberg
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
И даже намеки западных СМИ на то, что такие выборы в истории уже были, не пошатнули твердое намерение Офиса президента Украины нарушить законодательство своей страны. В итоге легитимность Зеленского истекла 20 мая.
Несколько дней назад Зеленский попытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
А в субботу, 25 мая, беседуя с журналистами издания "Орда" Зеленский и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда"
"Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский, не уточнив, какой именно раздел Конституции Украины нужно изучить.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, а в случае возобновления мирных переговоров российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под соответствующими документами.
Вчера, 18:10Путин: легитимность Зеленского закончилась Срок каденции Владимира Зеленского уже завершился и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился со своим российским коллегой, добавив, что в вопросах легитимности Зеленского "юридической чистоты нет и быть не может", а сам Киев не считается с Конституционным судом страны.
Ранее аналогичное мнение высказал и председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".
21 мая, 10:51Зеленский не может подписать капитуляцию, это сделает уполномоченный США деляга - КонстантиновСрок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек, теперь у него нет полномочий подписывать акт о капитуляции. Об этом написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале
При этом на Западе Зеленского пытаются выгородить. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ считает Зеленского законным президентом Украины, а виновным в отмене выборов назначила Москву.
И ничего удивительного в такой позиции нет, констатировал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, ведь отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел.
"Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - пояснил Суздальцев.
13 апреля, 06:27"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеСрок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, однако Москва не сможет официально считать его нелегитимным. Что этому помешает, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
На днях военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру предположил, что "большой брат" заменит Зеленского на другую фигуру, чтобы попробовать пересобрать украинскую армию и общество.
"Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - сказал полковник.