https://ukraina.ru/20240917/1057490012.html

Хроника энергетической войны: Конфликт Германии и Турции, Канада и Мексика против США, проблемная Ливия

Хроника энергетической войны: Конфликт Германии и Турции, Канада и Мексика против США, проблемная Ливия - 17.09.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Конфликт Германии и Турции, Канада и Мексика против США, проблемная Ливия

Берлин срывает запуск АЭС в Турции, которую строит "Росатом", и не выдаёт разрешений на поставки оборудования Simens. Однако "Росатом" заказал аналоги в Китае, а Simens может остаться без турецкого рынка

2024-09-17T07:15

2024-09-17T07:15

2024-09-17T08:20

хроника энергетической войны

турция

ливия

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Турция обвинила Германию в умышленном срыве поставок оборудования для АЭС "Аккую"Строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту задерживается из-за отказа немецкой компании Siemens поставить заказанное оборудование. Власти Турции могут пересмотреть присутствие немецкой компании на рынке, заявил 11 сентября министр энергетики страны Алпарслан Байрактар в интервью агентству Anadolu."Siemens должна была поставить технику для АЭС, но оставила её на складах, ввиду этого наблюдается задержка. Никаких юридических обоснований решения нет, это никак не соотносится с санкциями, нам на самом высшем уровне заявили, что это политическое решение, но пока никакого прогресса по этому вопросу нет", – сказал турецкий министр. Немецкая компания, по его словам, пока не объяснила свои действия, не привела юридических аргументов, несмотря на обсуждение проблемы на уровне руководства двух стран.Напомним, в июле 2024 года президент Турции Реджеп Эрдоган, возвращаясь с саммита НАТО в Вашингтоне, раздраженно заметил: "Германия не разрешает экспорт некоторых деталей, необходимых для АЭС "Аккую", заставляя их ждать на таможне. Это беспокоит, я напомнил об этом Олафу Шольцу во время нашей двусторонней встречи".Байрактар также подчеркнул, что Siemens – одна из крупнейших компаний, работающих на энергетическом рынке Турции, но она не учла свою ответственность по контрактам. В этой связи власти страны могут "серьёзно поставить под сомнение" присутствие компании в Турции, предупредил министр. Если целью Германии является введение санкций против России, то Турция также серьезно страдает от этого, отметил он."Из-за этого на проекте АЭС будет задержка в несколько месяцев, но альтернатива у нас есть. "Росатом" сделал заказ на аналог этой техники в Китае. Из-за того, что Siemens стала причиной задержки в строительстве, мы обязательно примем меры", — подчеркнул министр, добавив, что Анкара ожидает выплаты неустойки от немецкой компании. Он также добавил, что первый энергоблок АЭС "Аккую" готов на 90%.В свою очередь, 15 сентября представитель компании Siemens Energy сообщил, что она не может получить от властей ФРГ разрешения на поставку оборудования для АЭС "Аккую". "Часть оборудования уже поставлена. Некоторое оборудование для "Аккую" уже год не может быть отправлено в связи с необходимостью получить экспортные и таможенные разрешения, которые не были выданы. Мы обязаны соблюдать правила экспорта", – сказал представитель компании. Немецкие СМИ пояснили, что такие разрешения выдают федеральные структуры ФРГ, а после начала СВО на Украине весь экспорт, связанный с Россией, находится под строгим контролем властей.В то же время в Siemens Energy уклонились от ответа на вопрос о том, какое оборудование уже поставлено и какие причины отказа в выдаче экспортных разрешений называют власти Германии. "Мы не можем ответить на эти вопросы. Поскольку электростанция представляет собой важный инфраструктурный объект с точки зрения безопасности, мы, как поставщик, не можем поделиться информацией о том, какое оборудование доставлено и какого не хватает", – указали в компании.Министр энергетики Турции непрямо поднял вопрос поставок оборудования Simens для АЭС "Аккую" и на открытии 68-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая 16 сентября начала работу в Вене."Мы выступаем за ядерную энергетику как часть "лучшего будущего". В этой связи мы подчеркиваем необходимость снятия всех препятствий, таких как торговые и финансовые ограничения, а также санкции против сектора. Данные препятствия не только замедляют технологический прогресс и экономическое развитие, но и одновременно негативно влияют на нашу способность достигать глобальных целей в области устойчивого развития. Крайне необходима поддержка ответственного развития и развертывания ядерной энергетики международной политикой, а не препятствование ей", – сказал Байрактар, обращаясь к участникам конференции.АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция в Турции, которую строит российская государственная компания "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+, мощность каждого составит 1200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году, этот срок приходится на 2025 год.Экспорт СПГ из Северной Америки: Мексика и Канада бросают вызов СШАКанада и Мексика готовы вложить 63 миллиарда долларов в развитие инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Азию. О желании двух стран конкурировать с США за поставки топлива в регион сообщила 16 сентября британская газета The Financial Times (FT).Власти двух стран захотели воспользоваться приостановкой в США выдачи новых разрешений на экспорт СПГ. Кроме того, большинство газовых месторождений Канады и Мексики расположены на западном побережье, и грузы в Азию можно отправлять, не пересекая загруженный Панамский канал, что делает отправки проще и дешевле.Помешать планам Оттавы и Мехико в конкуренции с Вашингтоном могут отсутствие действующего экспортного СПГ-предприятия у Канады, а также расположение большинства мексиканских проектов в Пермском нефтегазоносном бассейне в юго-западной части США, для работы в котором нужно одобрение американских властей.При этом в июле текущего года американские поставщики резко сократили экспорт СПГ в страны Европейского Союза, доходы компаний упали до минимумов 2021 года, сообщило 14 сентября американское статистическое агентство. Так, доходы американских поставщиков СПГ в ЕС снизились на 15% в месячном и 36% в годовом выражении. Общая прибыль составила 791,4 миллиона долларов.Главной причиной столь резкого падения стало значительное сокращение поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и первым месяцем лета. В то же время, отметили в агентстве, американские компании увеличили объем поставок СПГ в азиатский регион в среднем в 1,5 раза.Есть и ещё одна причина снижения поставок американского СПГ в страны ЕС – сланцевые компании США снижают добычу газа в ожидании новых СПГ-проектов, сообщило 16 сентября британское агентство Reuters. "В ближайшие девять месяцев больше шансов на переизбыток [газа на рынке США], чем на недопоставку, потому что проекты по производству СПГ [которые используют газ для сжижения] вступят в силу только в конце следующего года", – сказал в комментарии агентству президент компании Aegis Hedging Мэтт Маршалл.Однако уже к 2026 году экспорт СПГ из США должен удвоиться по сравнению с уровнем 2024 года, считает исполнительный директор S&P Global Commodity Insights Мэтью Палмер. Цены на природный газ будут значительно выше в 2025 году, поскольку новые проекты по экспорту СПГ повышают спрос, прогнозирует Джим Симпсон, генеральный директор исследовательской компании East Daley Analytics.Рост предложения в 2024 году подтолкнул цены на газ в США к многолетним минимумам: это проблема производителей, но облегчает жизнь потребителям и компаниям, сжижающим газ, пишет Reuters. Не исключено, что в этом есть и политический момент: Белый дом использует все доступные рычаги, чтобы снизить цены на энергоносители накануне президентских выборов в ноябре – с целью повысить шансы на победу кандидата от демократов Камалы Харрис.Турция и Египет совместно требуют от Ливии восстановить экспорт нефтиЕгипет и Турция, которые ранее имели противоположные позиции по вопросу конфликта в Ливии, объединились, чтобы повлиять на обе противоборствующие стороны и заставить их восстановить экспорт нефти из страны. Об этом 15 сентября сообщило американское агентство Bloomberg.Каир и Анкара давят на два конкурирующих правительства североафриканской страны, чтобы достичь соглашения, помогающего прекратить блокаду экспорта нефти из Ливии, сообщили чиновники и дипломаты, желающие оставаться неизвестными. Турция даже провела переговоры с ливийским военным лидером Халифой Хафтаром – давним союзником Египта и заклятым врагом Анкары в конфликте 2019-2020 годов.Восточный парламент Ливии в Бенгази, который поддерживает Хафтар, противостоит правительству в Триполи (в западной части Ливии), признанному ООН и возглавляемому премьер-министром Абдель Хамидом Дбейба. Спор идёт о том, кто должен управлять Центральным банком Ливии, который фактически контролирует огромное нефтяное богатство страны.Противоречия угрожают перерасти в гражданскую войну в Ливии. Сотрудничество Египта и Турции по ливийскому вопросу, по словам дипломатов, значительно уменьшило вероятность полномасштабной войны. Стоит отметить, что министерства обороны и иностранных дел Турции отказались комментировать эту тему. Комментарий МИД Египта Bloomberg также получить не удалось.Попытка преодолеть раскол Ливии – ещё одна из общих площадок для Турции и Египта, которые находились в противоречиях большую часть последнего десятилетия из-за поддержки Турцией политического ислама. Недавно Анкара и Каир заняли общую позицию против военной кампании Израиля в секторе Газа, а позже их интересы совпали и в гражданской войне в Судане, и в конфликте между Сомали и Эфиопией.Ливия обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья – на начало 2020 года объем доказанных запасов сырой нефти оценивался в 48,4 миллиарда баррелей. Страна входит в ОПЕК, но не участвует в текущих соглашениях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.По данным ОПЕК, добыча нефти в Ливии в июне 2024 года составляла 1,2 миллиона баррелей в сутки, что выше, чем в апреле и мае. Однако в августе добыча и экспорт нефти из страны были почти полностью остановлены в связи с конфликтом между властями восточной и западной части Ливии.Об энергетических битвах в других частях свете - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны. Хитрость Венгрии, уловки России и тайны Азербайджана"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

турция, ливия, сша, олаф шольц, камала харрис, росатом, siemens, опек, эксклюзив