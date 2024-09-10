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Хроника энергетической войны. Хитрость Венгрии, уловки России и тайны Азербайджана

Хроника энергетической войны. Хитрость Венгрии, уловки России и тайны Азербайджана - 10.09.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Хитрость Венгрии, уловки России и тайны Азербайджана

Если транзит газа в Европу через Украину остановится, то ГТС этой страны будет полностью парализована, а ряд стран ЕС столкнётся с физической недоступностью природного газа, считает президент Азербайджана

2024-09-10T07:00

2024-09-10T07:00

2024-09-10T09:57

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Венгерская компания MOL нашла решение для транзита российской нефти через УкраинуMOL Group заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию, сообщила компания 9 сентября.В соответствии с соглашениями, с 9 сентября указанные объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group. Отмечается, что обновленные документы полностью соответствуют всем санкционным ограничения, в том числе введённым Евросоюзом и Украиной."Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба". Я считаю это большим достижением, поскольку оно позволяет MOL продолжать использовать самую эффективную и надежную технологию переработки нефти на НПЗ в Венгрии и Словакии и в конечном итоге способствует обеспечению безопасности поставок в обе страны", — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента MOL Group Габриэля Сабо.Венгрия и Словакия в середине июля 2024 года прекратили получать трубопроводную нефть от "Лукойла" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев ужесточил санкции против российской компании, фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок нефтепровода "Дружба". До этого "Лукойл" обеспечивал около трети импорта Венгрии и 40–45% импорта Словакии.Венгрия и Словакия как страны, не имеющие выхода к морю, получили временное освобождение от энергетических санкций Европейского Союза в отношении нефтепровода "Дружба" и поставок нефти из России. С тех пор как Украина ужесточила санкции против "Лукойла," Венгрия и Словакия получали сырую нефть от таких российских производителей, как "Татнефть". Ранее сообщалось, что Киев готов принимать от MOL плату за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию."Арктик СПГ-2" впервые отправил партию сырья в АзиюПроект "Арктик СПГ-2", находящийся под санкциями США, впервые направил партию сжиженного природного газа (СПГ) в Азию. Об этом 9 сентября сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные данные отслеживания судов.По данным агентства, танкер-газовоз Everest Energy забрал партию СПГ с завода "Арктик СПГ-2" на северо-востоке России в минувшие выходные, и в настоящее время идёт в Азию по Северному морскому пути (СМП). Как отмечает Bloomberg, Everest Energy был построен в 2003 году, в августе 2024-го на танкер были наложены санкции со стороны США из-за его связи с предполагаемым "теневым флотом" России, а на прошлой неделе Международный судовой реестр Палау окончательно отменил его регистрацию.Конечный маршрут танкера-газовоза Everest Energy до сих пор не ясен. Предполагается, что груз с СПГ может быть доставлен Корякское топливное хранилище на Камчатке или на импортный терминал в Азии.О том, что Everest Energy может забрать очередную партию СПГ с "Арктик СПГ-2", стало известно 23 августа 2024 года. Тогда отмечалось, что судно остановилось в Баренцевом море к северо-востоку от Норвегии. Трек судна представлял собой эллипс.Также ранее вели себя танкеры-газовозы Asya Energy и Pioneer, которые Bloomberg относит к "теневому флоту", собранному РФ для вывоза СПГ с проекта "Арктик СПГ-2". Позже спутниковые снимки показали, что танкеры-газовозы швартовались к первой линии "Арктик СПГ-2" 1 и 10 августа. По данным агентства, это были Pioneer и Asya Energy.Bloomberg тогда отмечал, что эти суда подделывали сигналы своих транспондеров, т.е. использовали прием известный как спуфинг (использование подменного GPS-сигнала). Агентство предполагает, что Everest Energy будет действовать так же.Все три упомянутых выше танкера-газовоза – Pioneer, Asya Energy и Everest Energy – по данным глобальной базы данных судоходства Equasis, управляются компанией Ocean Speedstar Solutions. Эта компания была зарегистрирована в Индии в июне 2024 года, и управляет только этими тремя судами. Кроме того, в реестре разрешений на плавание судов по Северному морскому пути Pioneer, Asya Energy и Everest Energy не значатся.Кроме этого, 30 августа стало известно, что Россия включила в свой теневой флот плавучее хранилище СПГ Saam FSU, построенное для морского перегрузочного комплекса компании НОВАТЭК в Мурманской области. Отмечалось, что Everest Energy стоит рядом с Saam FSU. Bloomberg тогда предполагал, что этот танкер-газовоз может использоваться в качестве "челнока" для организации сообщения между проектом "Арктик СПГ-2" и FSU Saam.Напомним, СПГ-завод "Арктик СПГ – 2" реализуется компанией НОВАТЭК на полуострове Гыдан на базе месторождения "Утреннее". По плану, проект должен включать в себя три технологические линии общей мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год (6,6 млн т/год каждая), и 1,6 млн т/год стабильного газового конденсата. Запуск второй очереди "Арктик СПГ – 2" запланирован на конец 2024 года, а третьей – на 2026 год. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд. Первая линия проекта "Арктик СПГ – 2" начала производство в декабре 2023 года, но отгрузки СПГ долгое время оставались заблокированными из-за отсутствия танкеров-газовозов и введенных в ноябре 2023 года блокирующих санкций США.В ЕС боятся, что Россия "тайно подмешает" свой газ в поставки из АзербайджанаСтраны ЕС ищут альтернативы поставкам из России на случай прекращения поставок через газотранспортную систему (ГТС) Украины, но министер энергетики Чехии Юзеф Сикела считает, что определить точное происхождение газа в новых поставках будет трудно.В следующем году в газовые поставки странам Европейского Союза могут быть "тайно подмешаны" потоки из России. "Это новый нежелательный обходной путь Москвы, когда истечет срок действия нынешнего транзитного соглашения", – заявил Юзеф Сикела, кандидат в еврокомиссары по энергетике.Европа пыталась отказаться от российского газа, но несколько восточноевропейских стран продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину. Срок действия этого соглашения заканчивается в этом году, что может лишить такие страны, как Австрия и Словакия, около 15 миллиардов кубометров возможных поставок, сообщило 6 сентября агентство Bloomberg.При этом агентство умолчало, что член ЕС Венгрия получает больше 50% потребляемого газа из России. Однако этот газ поступает в Венгрию по второй нитке магистрального газопровода "Турецкий поток" и её продолжению через Болгарию и Сербию. То есть использовать Киев как рычаг давления Брюсселю в этом случае не удастся.Одна из обсуждаемых альтернатив заключается в том, чтобы европейские компании покупали и прокачивали через Украину газ из Азербайджана. Но, с точки зрения министра энергетики Чехии, риск заключается в том, что хотя такой газ будет считаться нероссийским, определить его истинное происхождение будет трудно."В случае прекращения транзита газа из России через Украину необходимо найти замену поставкам, – заявил Сикела в письме действующему комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон. – Мы должны избежать ситуации, когда мы закупим газ, который формально не является российским, но который может быть заменен на российский газ по пути следования, что подорвет наши усилия по снижению зависимости от российских поставок".Как именно может осуществляться подмена газа, Сикела не уточнил. В настоящее время в Европу из России через Украину ежедневно поступает около 40 миллионов кубометров газа.Стоит отметить, что как раз 6 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о ведущихся переговорах по вопросу поставок азербайджанского газа в Европу через Россию и Украину, без которых, по его словам, украинская ГТС может быть "парализована"."Если транзит остановится, а это придется на декабрь, несколько стран Европейского Союза столкнутся с серьезными трудностями с физической недоступностью природного газа. Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газотранспортная система Украины будет полностью парализована", – отметил он.По его словам, Азербайджан находится в контакте с обеими странами, и есть "определенный оптимизм и почва для серьезного продвижения". "Сейчас фактически посредством Азербайджана обе страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа и поставках азербайджанского газа через Россию и Украину в Европу", – сказал Алиев, но не привёл никаких подробностей.Политик считает, что если в этом вопросе удастся добиться успеха, то получится предпринять дополнительные шаги, чтобы положить конец войне, разрушающей весь регион. Президент Азербайджана отметил, что его страна поддерживает разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне с Украиной и Россией, и считает отношения с этими странами "очень хорошими"."Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании. Думаю, мы можем сыграть определенную роль с учетом прагматичности этих отношений. Мы никогда еще не инициировали этого. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы", – сказал Алиев.О том, как на Украина отечественные и зарубежные махинаторы лишают население земли и урожая - в статье Ивана Лизана "Аграрные схемы: как у украинцев украли землю и урожай"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

украина, россия, венгрия, ильхам алиев, ес, bloomberg, нпз, эксклюзив, иван лизан