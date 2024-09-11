https://ukraina.ru/20240911/1057386894.html

"Держать от детей ее подальше". Священник просит провести проверку после выступления Поклонской в школе

"Держать от детей ее подальше". Священник просит провести проверку после выступления Поклонской в школе - 11.09.2024 Украина.ру

"Держать от детей ее подальше". Священник просит провести проверку после выступления Поклонской в школе

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская приехала в Херсонскую область и провела открытый урок в рамках проекта "Разговоры о важном". Помимо рекламы своей книги "Мысли вслух", важным она посчитала рассказать подрастающему поколению о языческих рунах, магии и происхождении всех религий

2024-09-11T17:03

2024-09-11T17:03

2024-09-11T17:35

новости

россия

поклонская

херсонская область

язычество

православие

христианство

церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057386621_5:0:1280:717_1920x0_80_0_0_3a355d97c030c141d454192ed8e0b4d0.jpg

Содержание ее литературного произведения повергло в шок известного в медиа православного священника Павла Островского. В своем телеграм-канале он привел фрагменты из книги Поклонской, которые в полной мере, по его словам, раскрывают ее мировоззрение. Примечательно, что ранее она демонстрировала свою принадлежность к христианству, но в 2019 году ее бывший духовник Схиигумен Сергей (Романов) заявил, что политик отошла от православия. Поклонская взяла обещание с детей, что они прочтут ее книгу к их следующей встрече, пишет священник. Помимо прочего, в книге утверждается, будто "все мы родом из язычества", выбирая любую религию "люди начинают жить групповым "разумом", а сама "христианская культура началась с толчка, который отчасти был дан тщательно разыгранной драмой Христа". Как пишет Островский, в книге, которую Поклонская посоветовала детям, приводятся цитаты людей типа Ксении Меньшиковой - основателя и руководителя школы магии. Она также указывает, что "прикоснуться к древним знаниям и тайнам" сегодня можно при помощи изучения мифов, легенд, друидов и сказок. Островский назвал книгу Поклонской "безусловной рекламой язычества". По его мнению, тексты Поклонской "скорее воспитают в ребятах анархизм, экстремизм и негатив ко всему, что сегодня есть в России" и "откровенную ненависть к христианству". "Думаю, что правительству следует провести проверку, так как деятельность Поклонской не только антирелигиозная, но и антигосударственная. Ну и держать от детей ее надо подальше", - заключил священник и попросил вернуть ему деньги за купленную книгу.Ранее Поклонская уже делилась в сети странным контентом на тему язычества. Так, она цитировала в своем телеграм-канале германо-скандинавские мифы про Одина и мать-природу. 1 августа она призывала отмечать кельтский языческий праздник начала осени Ламмас (Лугнасад). В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял о формировании "нового язычества" в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь (РПЦ).Читайте также о конце времен в материале "Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230411/1045220328.html

россия

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, поклонская, херсонская область, язычество, православие, христианство, церковь