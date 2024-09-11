"Держать от детей ее подальше". Священник просит провести проверку после выступления Поклонской в школе
17:03 11.09.2024 (обновлено: 17:35 11.09.2024)
Поклонская
Советник генпрокурора России Наталья Поклонская приехала в Херсонскую область и провела открытый урок в рамках проекта "Разговоры о важном". Помимо рекламы своей книги "Мысли вслух", важным она посчитала рассказать подрастающему поколению о языческих рунах, магии и происхождении всех религий
Содержание ее литературного произведения повергло в шок известного в медиа православного священника Павла Островского.
В своем телеграм-канале он привел фрагменты из книги Поклонской, которые в полной мере, по его словам, раскрывают ее мировоззрение. Примечательно, что ранее она демонстрировала свою принадлежность к христианству, но в 2019 году ее бывший духовник Схиигумен Сергей (Романов) заявил, что политик отошла от православия.
Поклонская взяла обещание с детей, что они прочтут ее книгу к их следующей встрече, пишет священник. Помимо прочего, в книге утверждается, будто "все мы родом из язычества", выбирая любую религию "люди начинают жить групповым "разумом", а сама "христианская культура началась с толчка, который отчасти был дан тщательно разыгранной драмой Христа".
"Образовался весьма любопытный синтез христианских догматов и языческих (кельтских) преданий, верований и даже обрядов. О, и конечно же случился перекос в противоположную сторону: все божества, существа иных миров, различные природные сущности и духи (подобно славянским русалкам, лешим и домовым) оказывались демонизированы и причислены к сатанинскому отродью...Церковь же при удобном случае продолжала проводить подмену языческих предшественников", - так Поклонская пояснила происхождение христианства.
Как пишет Островский, в книге, которую Поклонская посоветовала детям, приводятся цитаты людей типа Ксении Меньшиковой - основателя и руководителя школы магии.
Она также указывает, что "прикоснуться к древним знаниям и тайнам" сегодня можно при помощи изучения мифов, легенд, друидов и сказок.
"На протяжение столетий церковь огнем и мечом выжигает на Руси инакомыслие и многобожие. Почти подчистую были уничтожены все документы, относящиеся к дохристианскому периоду. Был почти полностью уничтожен целый класс людей, называвшихся на Руси волхвами, ведунами, ведьмами, колдунами. То есть пласт древнейших знаний и умений, первозданный язык, на котором люди общались с природой и богами, весь опыт, которые копил народ в течение столетий, был стерт из людской памяти", - приводит священник еще одну цитату из книги и добавляет уже от себя, что "это даже не страшный сон".
Островский назвал книгу Поклонской "безусловной рекламой язычества". По его мнению, тексты Поклонской "скорее воспитают в ребятах анархизм, экстремизм и негатив ко всему, что сегодня есть в России" и "откровенную ненависть к христианству".
"Думаю, что правительству следует провести проверку, так как деятельность Поклонской не только антирелигиозная, но и антигосударственная. Ну и держать от детей ее надо подальше", - заключил священник и попросил вернуть ему деньги за купленную книгу.
Ранее Поклонская уже делилась в сети странным контентом на тему язычества. Так, она цитировала в своем телеграм-канале германо-скандинавские мифы про Одина и мать-природу. 1 августа она призывала отмечать кельтский языческий праздник начала осени Ламмас (Лугнасад).
В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял о формировании "нового язычества" в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь (РПЦ).
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