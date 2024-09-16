Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы - 16.09.2024 Украина.ру
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Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы
Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы - 16.09.2024 Украина.ру
Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы
Сейчас в Курской области стоят две задачи. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и разблокировать территорию перед рекой Сейм. Второе — нужно обложить Суджу, освободив то, что противник оккупировал западнее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-16T04:30
2024-09-16T04:30
новости
россия
курская область
сумы
евгений норин
всу
вс рф
курск
контрнаступление
наступление
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Задача ВС РФ в Курской области состоит в следующем: освободить территорию так, чтобы для противника этот фронт оставался точкой напряжения. Лучший способ создать для ВСУ такое напряжение — каким-то способом продвигаться в сторону Сум, рассказал эксперт.Но это задача не нужно решать прямо сейчас. Сейчас перед армией стоят две задачи. Первое. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и уверенно разблокировать территорию перед рекой Сейм, отметил историк.Но российское командование приняло решение наводить понтоны и поддерживать переправы, и это решение оказалось правильным. Инициатива теперь на стороне ВС РФ, отметил журналист.Второе — нужно обложить Суджу, освободив то, что противник нахватал западнее. Войска не ломятся "лоб в лоб" на ударные группировки ВСУ, а стараемся подрезать фланги и заставить их отойти от окрестностей Коренево и Малой Локни под угрозой удара с фланга. "Наш план очевиден, но разумен", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области — в интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, сумы, евгений норин, всу, вс рф, курск, контрнаступление, наступление, сво
Новости, Россия, Курская область, Сумы, Евгений Норин, ВСУ, ВС РФ, Курск, контрнаступление, наступление, СВО

Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы

04:30 16.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас в Курской области стоят две задачи. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и разблокировать территорию перед рекой Сейм. Второе — нужно обложить Суджу, освободив то, что противник оккупировал западнее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Задача ВС РФ в Курской области состоит в следующем: освободить территорию так, чтобы для противника этот фронт оставался точкой напряжения. Лучший способ создать для ВСУ такое напряжение — каким-то способом продвигаться в сторону Сум, рассказал эксперт.
Но это задача не нужно решать прямо сейчас. Сейчас перед армией стоят две задачи. Первое. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и уверенно разблокировать территорию перед рекой Сейм, отметил историк.
"Здесь наши войска проявили твердость духа, когда противник начал там взрывать мосты. Если бы мы приняли осторожное решение в виде отвода войск за Сейм, ВСУ бы получили обеспеченный фланг и большое пространство, но мы были бы уверены в том, что там никого не отрежут", — подчеркнул Норин.
Но российское командование приняло решение наводить понтоны и поддерживать переправы, и это решение оказалось правильным. Инициатива теперь на стороне ВС РФ, отметил журналист.
Второе — нужно обложить Суджу, освободив то, что противник нахватал западнее. Войска не ломятся "лоб в лоб" на ударные группировки ВСУ, а стараемся подрезать фланги и заставить их отойти от окрестностей Коренево и Малой Локни под угрозой удара с фланга. "Наш план очевиден, но разумен", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области — в интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя на сайте Украина.ру
Борис Рожин интервью
Вчера, 05:08
Борис Рожин: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО Запад видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет. Они не могут оставить все, как есть. Поэтому они пытаются налетами дронов, терактами и угрозой ракет сломать этот инерционный сценарий. И ракетные удары по нашей территории так или иначе последуют
 
НовостиРоссияКурская областьСумыЕвгений НоринВСУВС РФКурскконтрнаступлениенаступлениеСВО
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы
04:15ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"
04:00Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике
03:45Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"
03:30Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса
03:15"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами
03:00Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области
19:05Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак"
18:41Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов
18:19Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащих
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