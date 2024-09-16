Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Сейчас в Курской области стоят две задачи. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и разблокировать территорию перед рекой Сейм. Второе — нужно обложить Суджу, освободив то, что противник оккупировал западнее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Задача ВС РФ в Курской области состоит в следующем: освободить территорию так, чтобы для противника этот фронт оставался точкой напряжения. Лучший способ создать для ВСУ такое напряжение — каким-то способом продвигаться в сторону Сум, рассказал эксперт.
Но это задача не нужно решать прямо сейчас. Сейчас перед армией стоят две задачи. Первое. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и уверенно разблокировать территорию перед рекой Сейм, отметил историк.
"Здесь наши войска проявили твердость духа, когда противник начал там взрывать мосты. Если бы мы приняли осторожное решение в виде отвода войск за Сейм, ВСУ бы получили обеспеченный фланг и большое пространство, но мы были бы уверены в том, что там никого не отрежут", — подчеркнул Норин.
Но российское командование приняло решение наводить понтоны и поддерживать переправы, и это решение оказалось правильным. Инициатива теперь на стороне ВС РФ, отметил журналист.
Второе — нужно обложить Суджу, освободив то, что противник нахватал западнее. Войска не ломятся "лоб в лоб" на ударные группировки ВСУ, а стараемся подрезать фланги и заставить их отойти от окрестностей Коренево и Малой Локни под угрозой удара с фланга. "Наш план очевиден, но разумен", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
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