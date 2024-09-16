https://ukraina.ru/20240916/1057464497.html

Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы

Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы - 16.09.2024 Украина.ру

Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы

Сейчас в Курской области стоят две задачи. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и разблокировать территорию перед рекой Сейм. Второе — нужно обложить Суджу, освободив то, что противник оккупировал западнее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-16T04:30

2024-09-16T04:30

2024-09-16T04:30

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россия

курская область

сумы

евгений норин

всу

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курск

контрнаступление

наступление

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Задача ВС РФ в Курской области состоит в следующем: освободить территорию так, чтобы для противника этот фронт оставался точкой напряжения. Лучший способ создать для ВСУ такое напряжение — каким-то способом продвигаться в сторону Сум, рассказал эксперт.Но это задача не нужно решать прямо сейчас. Сейчас перед армией стоят две задачи. Первое. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и уверенно разблокировать территорию перед рекой Сейм, отметил историк.Но российское командование приняло решение наводить понтоны и поддерживать переправы, и это решение оказалось правильным. Инициатива теперь на стороне ВС РФ, отметил журналист.Второе — нужно обложить Суджу, освободив то, что противник нахватал западнее. Войска не ломятся "лоб в лоб" на ударные группировки ВСУ, а стараемся подрезать фланги и заставить их отойти от окрестностей Коренево и Малой Локни под угрозой удара с фланга. "Наш план очевиден, но разумен", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области — в интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057435939.html

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новости, россия, курская область, сумы, евгений норин, всу, вс рф, курск, контрнаступление, наступление, сво