https://ukraina.ru/20240916/1057440106.html

"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами

"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами - 16.09.2024 Украина.ру

"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами

Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Они не могут нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-16T03:15

2024-09-16T03:15

2024-09-16T03:15

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ВСУ сейчас серьезно ослабли, они бросили на Курское направление бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту, рассказал военкор.И теперь российские бойцы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать в любом другом месте, добавил журналист.Сырский просто оставляет ВСУ на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами, а потом заявляет, что они "перешли на вторую линию обороны", добавил эксперт.Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Не могут они нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно. На это нужно время, которого у нее нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240913/1057434089.html

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новости, украина, россия, днепр, александр сырский, всу, украинская армия, оборона, отступление, курская область, мобилизация