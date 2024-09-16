"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами
© LIBKOS
© LIBKOS
Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Они не могут нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
ВСУ сейчас серьезно ослабли, они бросили на Курское направление бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту, рассказал военкор.
И теперь российские бойцы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать в любом другом месте, добавил журналист.
"Да, в начале года киевский режим говорил о необходимости перейти к стратегической обороне. А как они перейдут в стратегическую оборону, когда [главком ВСУ Александр] Сырский в прямом смысле не умеет отступать? Он не умеет выводить войска", — подчеркнул Линин.
Сырский просто оставляет ВСУ на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами, а потом заявляет, что они "перешли на вторую линию обороны", добавил эксперт.
Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Не могут они нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно. На это нужно время, которого у нее нет, заключил собеседник издания.
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