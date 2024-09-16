"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами - 16.09.2024 Украина.ру
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"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами
"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами - 16.09.2024 Украина.ру
"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами
Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Они не могут нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-16T03:15
2024-09-16T03:15
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украина
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днепр
александр сырский
всу
украинская армия
оборона
отступление
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ВСУ сейчас серьезно ослабли, они бросили на Курское направление бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту, рассказал военкор.И теперь российские бойцы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать в любом другом месте, добавил журналист.Сырский просто оставляет ВСУ на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами, а потом заявляет, что они "перешли на вторую линию обороны", добавил эксперт.Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Не могут они нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно. На это нужно время, которого у нее нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, днепр, александр сырский, всу, украинская армия, оборона, отступление, курская область, мобилизация
Новости, Украина, Россия, Днепр, Александр Сырский, ВСУ, украинская армия, оборона, отступление, Курская область, мобилизация

"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами

03:15 16.09.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Они не могут нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
ВСУ сейчас серьезно ослабли, они бросили на Курское направление бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту, рассказал военкор.
И теперь российские бойцы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать в любом другом месте, добавил журналист.

"Да, в начале года киевский режим говорил о необходимости перейти к стратегической обороне. А как они перейдут в стратегическую оборону, когда [главком ВСУ Александр] Сырский в прямом смысле не умеет отступать? Он не умеет выводить войска", — подчеркнул Линин.

Сырский просто оставляет ВСУ на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами, а потом заявляет, что они "перешли на вторую линию обороны", добавил эксперт.
Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Не могут они нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно. На это нужно время, которого у нее нет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
Сгенерировано нейросетью
13 сентября, 14:09
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Заголовок открываемого материала
04:30Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы
04:15ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"
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03:30Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса
03:15"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами
03:00Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области
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