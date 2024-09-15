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Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США"

Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США" - 15.09.2024 Украина.ру

Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США"

Экономика США не столь плоха, как представляется некоторым, и политический раскол в этой стране тоже не повод для заупокойной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-09-15T03:18

2024-09-15T03:18

2024-09-15T03:18

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила обсуждение дебатов Трампа и Харрис с обсуждением результатов боксёрского матча на "Титанике", потому что США движутся к катастрофе. Дмитрий Бавырин уверен, что хоронить США пока ещё рановато."У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США. Мария Захарова к ним не относится, но их называют сектой свидетелей краха доллара. Они ждут этого десятилетиями, - сказал эксперт. - У США сейчас сложная ситуация в плане электорального раскола. Есть Америка Трампа, есть Америка демократов".По мнению Бавырина, "в экономике у Штатов более-менее все неплохо". Он также напомнил, что США на украинском конфликте не только тратят, но и зарабатывают - в отличие от европейских противников России из НАТО."Так что ждать, что Штатам придет кирдык, я бы не стал, мы с ними надолго застряли", - сказал политолог-международник.Также на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240912/1057401019.html

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новости, сша, россия, америка, дональд трамп, мария захарова, камала харрис, нато, вооруженные силы украины, всу, президентские выборы, президент сша, международные отношения