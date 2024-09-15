Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США"
Харрис Трамп
Экономика США не столь плоха, как представляется некоторым, и политический раскол в этой стране тоже не повод для заупокойной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила обсуждение дебатов Трампа и Харрис с обсуждением результатов боксёрского матча на "Титанике", потому что США движутся к катастрофе. Дмитрий Бавырин уверен, что хоронить США пока ещё рановато.
"У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США. Мария Захарова к ним не относится, но их называют сектой свидетелей краха доллара. Они ждут этого десятилетиями, - сказал эксперт. - У США сейчас сложная ситуация в плане электорального раскола. Есть Америка Трампа, есть Америка демократов".
12 сентября, 12:21Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВСВо время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей. Об этом сообщил американский телеканал АВС со ссылкой на советника главы киевского режима
По мнению Бавырина, "в экономике у Штатов более-менее все неплохо". Он также напомнил, что США на украинском конфликте не только тратят, но и зарабатывают - в отличие от европейских противников России из НАТО.
"Так что ждать, что Штатам придет кирдык, я бы не стал, мы с ними надолго застряли", - сказал политолог-международник.
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