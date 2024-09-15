Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США" - 15.09.2024 Украина.ру
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Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США"
Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США" - 15.09.2024 Украина.ру
Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США"
Экономика США не столь плоха, как представляется некоторым, и политический раскол в этой стране тоже не повод для заупокойной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-09-15T03:18
2024-09-15T03:18
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила обсуждение дебатов Трампа и Харрис с обсуждением результатов боксёрского матча на "Титанике", потому что США движутся к катастрофе. Дмитрий Бавырин уверен, что хоронить США пока ещё рановато."У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США. Мария Захарова к ним не относится, но их называют сектой свидетелей краха доллара. Они ждут этого десятилетиями, - сказал эксперт. - У США сейчас сложная ситуация в плане электорального раскола. Есть Америка Трампа, есть Америка демократов".По мнению Бавырина, "в экономике у Штатов более-менее все неплохо". Он также напомнил, что США на украинском конфликте не только тратят, но и зарабатывают - в отличие от европейских противников России из НАТО."Так что ждать, что Штатам придет кирдык, я бы не стал, мы с ними надолго застряли", - сказал политолог-международник.Также на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, америка, дональд трамп, мария захарова, камала харрис, нато, вооруженные силы украины, всу, президентские выборы, президент сша, международные отношения
Новости, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Мария Захарова, Камала Харрис, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, президентские выборы, президент США, международные отношения

Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США"

03:18 15.09.2024
 
Харрис Трамп
Харрис Трамп
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Экономика США не столь плоха, как представляется некоторым, и политический раскол в этой стране тоже не повод для заупокойной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила обсуждение дебатов Трампа и Харрис с обсуждением результатов боксёрского матча на "Титанике", потому что США движутся к катастрофе. Дмитрий Бавырин уверен, что хоронить США пока ещё рановато.
"У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США. Мария Захарова к ним не относится, но их называют сектой свидетелей краха доллара. Они ждут этого десятилетиями, - сказал эксперт. - У США сейчас сложная ситуация в плане электорального раскола. Есть Америка Трампа, есть Америка демократов".
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По мнению Бавырина, "в экономике у Штатов более-менее все неплохо". Он также напомнил, что США на украинском конфликте не только тратят, но и зарабатывают - в отличие от европейских противников России из НАТО.
"Так что ждать, что Штатам придет кирдык, я бы не стал, мы с ними надолго застряли", - сказал политолог-международник.
Также на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
 
НовостиСШАРоссияАмерикаДональд ТрампМария ЗахароваКамала ХаррисНАТОВооруженные силы УкраиныВСУпрезидентские выборыпрезидент СШАмеждународные отношения
 
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