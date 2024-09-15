https://ukraina.ru/20240915/1057428862.html

Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор

Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор - 15.09.2024 Украина.ру

Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор

США и Россия принципиально расходятся в видении и реализации военных спецопераций. Поэтому "у нас же не война, а спецоперация", заявил в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-15T04:10

2024-09-15T04:10

2024-09-15T04:10

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"Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной, - сказал Линин. - Мы воюем против ВСУ, мы их сдерживаем, уничтожаем, но города не бомбим. А армия США просто бы снесла стратегической авиацией все, что можно было бы снести, ночными бомбардировками B-52. И дальше шли бы по выжженной земле. Городов бы не было. Но мы так не делаем, у нас же не война, а спецоперация. Цели другие, поэтому мы не уничтожаем плотины, мосты через реки.По оценкам Линина, "количество западного оружия на Украине достаточно большое". При этом ЕС "оголяет себя", поставляя оружие для ВСУ и не имея возможности нарастить производство для восполнения своих арсеналов."ВПК США работают на прибыль, выпуская оружие под свои же бюджеты, а долг ложится на Украину. Но Европа так делать не может, они практически безвозмездно передают оружие", - сказал Линин.По его мнению, такое положение дел на Западе выгодно России, потому что "это ослабление противника на выгодных для нас рубежах"."Людей жалко, но геополитическая обстановка такая и другой не будет. Можно не вернуться из поездки в Израиль или к Красному морю. На земле нет такого места, где можно чувствовать себя в безопасности. Противоречия в мире накопились, а другого мира у нас нет", - констатировал Линин.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.руО других сценариях украинского кризиса - в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу

https://ukraina.ru/20240909/1057327704.html

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новости, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, ес, всу, потери всу, геополитика, сво, впк, оружие, военная помощь, военная техника, военная эскалация