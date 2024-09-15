Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор - 15.09.2024 Украина.ру
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Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор
Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор - 15.09.2024 Украина.ру
Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор
США и Россия принципиально расходятся в видении и реализации военных спецопераций. Поэтому "у нас же не война, а спецоперация", заявил в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-15T04:10
2024-09-15T04:10
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потери всу
геополитика
сво
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"Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной, - сказал Линин. - Мы воюем против ВСУ, мы их сдерживаем, уничтожаем, но города не бомбим. А армия США просто бы снесла стратегической авиацией все, что можно было бы снести, ночными бомбардировками B-52. И дальше шли бы по выжженной земле. Городов бы не было. Но мы так не делаем, у нас же не война, а спецоперация. Цели другие, поэтому мы не уничтожаем плотины, мосты через реки.По оценкам Линина, "количество западного оружия на Украине достаточно большое". При этом ЕС "оголяет себя", поставляя оружие для ВСУ и не имея возможности нарастить производство для восполнения своих арсеналов."ВПК США работают на прибыль, выпуская оружие под свои же бюджеты, а долг ложится на Украину. Но Европа так делать не может, они практически безвозмездно передают оружие", - сказал Линин.По его мнению, такое положение дел на Западе выгодно России, потому что "это ослабление противника на выгодных для нас рубежах"."Людей жалко, но геополитическая обстановка такая и другой не будет. Можно не вернуться из поездки в Израиль или к Красному морю. На земле нет такого места, где можно чувствовать себя в безопасности. Противоречия в мире накопились, а другого мира у нас нет", - констатировал Линин.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.руО других сценариях украинского кризиса - в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
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новости, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, ес, всу, потери всу, геополитика, сво, впк, оружие, военная помощь, военная техника, военная эскалация
Новости, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВСУ, потери ВСУ, геополитика, СВО, ВПК, оружие, военная помощь, военная техника, военная эскалация

Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор

04:10 15.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Читать в
США и Россия принципиально расходятся в видении и реализации военных спецопераций. Поэтому "у нас же не война, а спецоперация", заявил в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной, - сказал Линин. - Мы воюем против ВСУ, мы их сдерживаем, уничтожаем, но города не бомбим. А армия США просто бы снесла стратегической авиацией все, что можно было бы снести, ночными бомбардировками B-52. И дальше шли бы по выжженной земле. Городов бы не было. Но мы так не делаем, у нас же не война, а спецоперация. Цели другие, поэтому мы не уничтожаем плотины, мосты через реки.
По оценкам Линина, "количество западного оружия на Украине достаточно большое". При этом ЕС "оголяет себя", поставляя оружие для ВСУ и не имея возможности нарастить производство для восполнения своих арсеналов.
"ВПК США работают на прибыль, выпуская оружие под свои же бюджеты, а долг ложится на Украину. Но Европа так делать не может, они практически безвозмездно передают оружие", - сказал Линин.
По его мнению, такое положение дел на Западе выгодно России, потому что "это ослабление противника на выгодных для нас рубежах".
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"Людей жалко, но геополитическая обстановка такая и другой не будет. Можно не вернуться из поездки в Израиль или к Красному морю. На земле нет такого места, где можно чувствовать себя в безопасности. Противоречия в мире накопились, а другого мира у нас нет", - констатировал Линин.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
О других сценариях украинского кризиса - в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
 
НовостиУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныЕСВСУпотери ВСУгеополитикаСВОВПКоружиевоенная помощьвоенная техникавоенная эскалация
 
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