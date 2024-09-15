Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
США и Россия принципиально расходятся в видении и реализации военных спецопераций. Поэтому "у нас же не война, а спецоперация", заявил в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной, - сказал Линин. - Мы воюем против ВСУ, мы их сдерживаем, уничтожаем, но города не бомбим. А армия США просто бы снесла стратегической авиацией все, что можно было бы снести, ночными бомбардировками B-52. И дальше шли бы по выжженной земле. Городов бы не было. Но мы так не делаем, у нас же не война, а спецоперация. Цели другие, поэтому мы не уничтожаем плотины, мосты через реки.
По оценкам Линина, "количество западного оружия на Украине достаточно большое". При этом ЕС "оголяет себя", поставляя оружие для ВСУ и не имея возможности нарастить производство для восполнения своих арсеналов.
"ВПК США работают на прибыль, выпуская оружие под свои же бюджеты, а долг ложится на Украину. Но Европа так делать не может, они практически безвозмездно передают оружие", - сказал Линин.
По его мнению, такое положение дел на Западе выгодно России, потому что "это ослабление противника на выгодных для нас рубежах".
"Людей жалко, но геополитическая обстановка такая и другой не будет. Можно не вернуться из поездки в Израиль или к Красному морю. На земле нет такого места, где можно чувствовать себя в безопасности. Противоречия в мире накопились, а другого мира у нас нет", - констатировал Линин.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
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