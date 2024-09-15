"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев - 15.09.2024 Украина.ру
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"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев
"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев - 15.09.2024 Украина.ру
"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев
В ходе СВО следует работать с колеблющимися украинцами и переформатировать противодействие "бандеровщине". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
2024-09-15T06:30
2024-09-15T06:30
новости
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бандеровцы
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По его мнению, контрпропаганду целесообразно переформатировать. На тезис украинских националистов давать два опровержения. Также следует подчёркивать, что выходцы из Малороссии играли огромную роль в жизни Российской Империи и СССР, и они строили свою страну. Много выходцев с Украины было даже среди русских националистов начала ХХ века, монархистов, членов "Союза русского народа"."Треть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована", - констатировал Вадим Трухачев.По его мнению, "работа предстоит тяжелейшая". При этом есть позитивный пример - в Донбассе настроения как в обычном российском регионе.Эксперт полагает, что "проблемы будут в Херсонской и Запорожской областях, будут и после освобождения Харькова, Одессы и Днепропетровска". Поэтому работу по очищению от украинской националистической пропаганды "уже надо начинать"."На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина. Если бы нам противостояла идея правильной Украины, где бы не отрицалось родство русских и украинцев, было значительно сложнее. Зверства ВСУ и оголтелая русофобия облегчают нам задачу", - заявил эксперт."Хорошо, что нам противостоит Украина, а не Польша. Большое монолитное государство, где все пропитано русофобией, но она не имеет столь карикатурной и антигуманной формы, как на Украине", - добавил Трухачев.Полный текст интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы
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новости, украина, харьков, малороссия, трухачев, всу, военные преступления, кто, сво, бандеровцы, украинизация, украинский язык, украинский неонацизм, украинские националисты, национальная идея, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, ссср, усср, история малороссии, история украины, история ссср, история, история новороссии
Новости, Украина, Харьков, Малороссия, Трухачев, ВСУ, Военные преступления, КТО, СВО, бандеровцы, украинизация, украинский язык, украинский неонацизм, украинские националисты, национальная идея, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, СССР, УССР, история Малороссии, история Украины, история СССР, История, история Новороссии

"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев

06:30 15.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкДень Героев отметили во Львове
День Героев отметили во Львове - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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В ходе СВО следует работать с колеблющимися украинцами и переформатировать противодействие "бандеровщине". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
По его мнению, контрпропаганду целесообразно переформатировать. На тезис украинских националистов давать два опровержения. Также следует подчёркивать, что выходцы из Малороссии играли огромную роль в жизни Российской Империи и СССР, и они строили свою страну. Много выходцев с Украины было даже среди русских националистов начала ХХ века, монархистов, членов "Союза русского народа".
"Треть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована", - констатировал Вадим Трухачев.
По его мнению, "работа предстоит тяжелейшая". При этом есть позитивный пример - в Донбассе настроения как в обычном российском регионе.
Эксперт полагает, что "проблемы будут в Херсонской и Запорожской областях, будут и после освобождения Харькова, Одессы и Днепропетровска". Поэтому работу по очищению от украинской националистической пропаганды "уже надо начинать".
"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина. Если бы нам противостояла идея правильной Украины, где бы не отрицалось родство русских и украинцев, было значительно сложнее. Зверства ВСУ и оголтелая русофобия облегчают нам задачу", - заявил эксперт.
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"Хорошо, что нам противостоит Украина, а не Польша. Большое монолитное государство, где все пропитано русофобией, но она не имеет столь карикатурной и антигуманной формы, как на Украине", - добавил Трухачев.
Полный текст интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы
 
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