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"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев

"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев - 15.09.2024 Украина.ру

"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев

В ходе СВО следует работать с колеблющимися украинцами и переформатировать противодействие "бандеровщине". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.

2024-09-15T06:30

2024-09-15T06:30

2024-09-15T06:30

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По его мнению, контрпропаганду целесообразно переформатировать. На тезис украинских националистов давать два опровержения. Также следует подчёркивать, что выходцы из Малороссии играли огромную роль в жизни Российской Империи и СССР, и они строили свою страну. Много выходцев с Украины было даже среди русских националистов начала ХХ века, монархистов, членов "Союза русского народа"."Треть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована", - констатировал Вадим Трухачев.По его мнению, "работа предстоит тяжелейшая". При этом есть позитивный пример - в Донбассе настроения как в обычном российском регионе.Эксперт полагает, что "проблемы будут в Херсонской и Запорожской областях, будут и после освобождения Харькова, Одессы и Днепропетровска". Поэтому работу по очищению от украинской националистической пропаганды "уже надо начинать"."На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина. Если бы нам противостояла идея правильной Украины, где бы не отрицалось родство русских и украинцев, было значительно сложнее. Зверства ВСУ и оголтелая русофобия облегчают нам задачу", - заявил эксперт."Хорошо, что нам противостоит Украина, а не Польша. Большое монолитное государство, где все пропитано русофобией, но она не имеет столь карикатурной и антигуманной формы, как на Украине", - добавил Трухачев.Полный текст интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы

https://ukraina.ru/20240909/1057319093.html

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новости, украина, харьков, малороссия, трухачев, всу, военные преступления, кто, сво, бандеровцы, украинизация, украинский язык, украинский неонацизм, украинские националисты, национальная идея, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, ссср, усср, история малороссии, история украины, история ссср, история, история новороссии