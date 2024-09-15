Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид" - 15.09.2024 Украина.ру
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Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид"
Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид" - 15.09.2024 Украина.ру
Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлениями на тему СВО работает на внутреннюю аудиторию, в международном контексте его речи рассматривать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев
2024-09-15T07:30
2024-09-15T07:30
новости
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европа
олаф шольц
трухачев
штайнмайер
госдума
всу
военная помощь
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Накануне глава немецкого правительства Олаф Шольц публично заявил, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров. Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Шольца очередной уловкой. Вадим Трухачев имеет своё видение этого процесса."Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид. Я бы слушал его однопартийца президента Штайнмайера. Он имеет международный вес, международный авторитет. То, что сказал Шольц, относится к тому, чтобы социал-демократы не слили выборы еще и в Бранденбурге через две недели. Их избиратель не пророссийский, но и не столь воинственный", - сказал доцент РГГУ.Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы"Поэтому слова Шольца надо не в международном контексте рассматривать, а во внутреннем. Он пытается отыграть назад и избирателю в Бранденбурге показать, что он не такой воинственный и слышит своего избирателя, который Россию недолюбливает, осуждает, но требует переговоров с ней", - пояснил Трухачев.Полный текст интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией? Также на эту тему: "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине
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новости, германия, украина, европа, олаф шольц, трухачев, штайнмайер, госдума, всу, военная помощь, выборы, местные выборы, фрг, международные отношения, международная политика, переговоры, сво
Новости, Германия, Украина, Европа, Олаф Шольц, Трухачев, Штайнмайер, Госдума, ВСУ, военная помощь, выборы, местные выборы, ФРГ, международные отношения, Международная политика, переговоры, СВО

Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид"

07:30 15.09.2024
 
© SputnikВадим Трухачев интервью
Вадим Трухачев интервью
© Sputnik
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлениями на тему СВО работает на внутреннюю аудиторию, в международном контексте его речи рассматривать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев
Накануне глава немецкого правительства Олаф Шольц публично заявил, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров. Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Шольца очередной уловкой. Вадим Трухачев имеет своё видение этого процесса.
"Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид. Я бы слушал его однопартийца президента Штайнмайера. Он имеет международный вес, международный авторитет. То, что сказал Шольц, относится к тому, чтобы социал-демократы не слили выборы еще и в Бранденбурге через две недели. Их избиратель не пророссийский, но и не столь воинственный", - сказал доцент РГГУ.
Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
"Поэтому слова Шольца надо не в международном контексте рассматривать, а во внутреннем. Он пытается отыграть назад и избирателю в Бранденбурге показать, что он не такой воинственный и слышит своего избирателя, который Россию недолюбливает, осуждает, но требует переговоров с ней", - пояснил Трухачев.
Полный текст интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?
Также на эту тему: "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине
 
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Заголовок открываемого материала
07:51Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0"
07:30Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид"
07:19Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи
07:10Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ
07:08Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области
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06:24Алехин рассказал, почему ВСУ в Курской области сравнивают с фашистами
06:16Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах использования дронов
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