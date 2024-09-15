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Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид"

Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид" - 15.09.2024 Украина.ру

Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлениями на тему СВО работает на внутреннюю аудиторию, в международном контексте его речи рассматривать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев

2024-09-15T07:30

2024-09-15T07:30

2024-09-15T07:30

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олаф шольц

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штайнмайер

госдума

всу

военная помощь

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Накануне глава немецкого правительства Олаф Шольц публично заявил, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров. Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Шольца очередной уловкой. Вадим Трухачев имеет своё видение этого процесса."Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид. Я бы слушал его однопартийца президента Штайнмайера. Он имеет международный вес, международный авторитет. То, что сказал Шольц, относится к тому, чтобы социал-демократы не слили выборы еще и в Бранденбурге через две недели. Их избиратель не пророссийский, но и не столь воинственный", - сказал доцент РГГУ.Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы"Поэтому слова Шольца надо не в международном контексте рассматривать, а во внутреннем. Он пытается отыграть назад и избирателю в Бранденбурге показать, что он не такой воинственный и слышит своего избирателя, который Россию недолюбливает, осуждает, но требует переговоров с ней", - пояснил Трухачев.Полный текст интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией? Также на эту тему: "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине

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