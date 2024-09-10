https://ukraina.ru/20240910/1057342631.html

"Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине

"Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине - 10.09.2024 Украина.ру

"Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине

Готовить план по урегулированию конфликта на Украине канцлера Германии Олафа Щольца вынудили провальные результаты его Социал-демократической партии (СДПГ) на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

2024-09-10T10:38

2024-09-10T10:38

2024-09-10T10:38

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Почти весь период СВО Шольц делал воинственные заявления о военной поддержке Киева. В августе он сказал, что украинцы якобы защищают безопасность Европы. Однако на днях газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. По информации СМИ, эта инициатива включает территориальные уступки со стороны Украины.Сам Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.В Кремле отметили, что видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но детали немецкого плана пока неизвестны. В то же время, уточнил Песков, очертания разрешения конфликта мирными средствами пока не прослеживаются, официальных заявлений со стороны "дирижера" с Запада нет.Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя."Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.Ранее депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой Запада недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией по проблеме завершения вооруженного конфликта на Украине."Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины. Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия", - сказал Белик.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никакая "формула мира" Зеленского никуда не продвинется. Она никакая не формула мира. Всё, что шло ей в поддержку: конференции, саммиты, форумы - это все пришло к абсолютному тупику", - отмечала она.

https://ukraina.ru/20240909/1057331515.html

https://ukraina.ru/20240909/1057313185.html

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новости, украина, россия, запад, олаф шольц, алексей пушков, дмитрий песков