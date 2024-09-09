Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией? - 09.09.2024 Украина.ру
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Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?
Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией? - 09.09.2024 Украина.ру
Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?
Канцлер Германии Олаф Шольц 15 сентября отправится с визитом в Узбекистан и Казахстан. Об этом 9 сентября на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
2024-09-09T18:07
2024-09-09T18:07
эксклюзив
германия
казахстан
узбекистан
олаф шольц
эммануэль макрон
ес
визит
энергетика
ископаемые
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Он уточнил, что в первой своей поездке по странам Средней Азии канцлер Германии пробудет до 17 сентября."Узбекистан и Казахстан являются для нас ключевыми странами и близкими партнерами из-за их стратегического расположения между Россией и Китаем и нашего стремления углублять сотрудничество с ними, особенно в области науки, экономики, энергетики и сырья", - добавил Хебештрайт.Представитель кабинета министров также сообщил, что в Казахстане Олаф Шольц примет участие в саммите "С5 плюс 1". Он напомнил, что первая встреча в этом же формате состоялась в Берлине осенью 2023 года. Тогда было принято решение о стратегическом региональном партнерстве, сказал Хебештрайт.В последние годы Казахстан и страны Средней Азии вызывают повышенный интерес как у влиятельных государств Евросоюза, так и у Великобритании и США. Напомним, что в ноябре 2023 года с визитом в Узбекистан и Казахстан побывал президент Франции Эммануэль Макрон. Заявленной целью этого визита стало "укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества", а также обсуждение вопросов международной и региональной повестки дня.Тем временем западные издания Politico и Bloomberg накануне поездки французского лидера в страны региона сообщили со ссылкой на собственные источники, что главной целью Макрона было добиться расширения поставок урана из Казахстана и Узбекистана для ядерных реакторов и склонить страны Средней Азии к отдалению от России за счет развития связей с Европой.В апреле этого года страны Средней Азии и Казахстан посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон. Тогда он обозначил три приоритетных направления сотрудничества с государствами региона. Первое направление коснулось санкционной повестки, так как главе британского Форин-офиса не понравилось то, что регион стал маршрутом для обхода антироссийских санкций Запада.Второе направление относилось к развитию экономических связей между Великобританией с одной и странами Средней Азии и Казахстаном с другой стороны. В первую очередь Лондон интересует сотрудничество в сфере эксплуатации нефти, газа и других полезных ископаемых.Третье направление - это образование. По словам Камерона, Великобритания собирается содействовать изучению английского языка в Средней Азии, а также выделить стипендии для обучения студентов в британских университетах.Судя по итогам первого саммита в формате "С5 плюс 1", который прошел летом 2023 года в Берлине, Германию в основном интересуют те же направления сотрудничества со странами региона, что и Великобританию с Францией. Это реализация совместных проектов в нефтегазохимии, металлургии, транспорте, логистике и других отраслях экономики.Например, в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута Германия вместе с некоторыми странами ЕС готова инвестировать более 10 млрд евро.Однако несмотря на общие интересы, страны Запада в регионе действуют не единым фронтом, а каждая сама по себе, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Тем более, во Франции сейчас утверждён новый премьер-министр Мишель Барнье, для которого поездка Шольца станетт серьезным вызовом, полагает Борисов."Я не исключаю, что взаимные претензии Франции и Германии друг к другу могут обостриться. Это все зависит от того, насколько успешной будет экономическая составляющая этой поездки и продвижение немецких товаров на рынке среднеазиатских стран и Казахстана", - отметил эксперт.Борисов ожидает, что экономическая составляющая предстоящего турне Олафа Шольца в Казахстан и Узбекистан может оказаться успешной, в отличие от политической, которая скорее всего, будет провальной."Германия заинтересована в энергоресурсах и полезных ископаемых этих стран. В Казахстане есть много того, что нужно Германии, и много того, что он у нее может покупать. Взаимодействие между Германией и Казахстаном в первую, а с Узбекистаном во вторую очередь зародилось еще в 1990-е годы. Как только распался СССР, большие немецкие компании, занимающиеся нефтедобычей и нефтеразведкой, заинтересовались сотрудничеством с Казахстаном, предложив ему свое нефтесервисное оборудование. Этот бизнес тогда очень хорошо пошел", - рассказал политолог.Германия до сих пор не сдала свои позиции на этом рынке, которые она заняла еще в 1990-е годы, отметил эксперт. Поэтому можно ожидать, что взаимодействие в нефтегазовой отрасли только увеличится, так же, как и торговое сотрудничество, добавил он."Я предполагаю, что даже может увеличится экспорт в Казахстан и Узбекистан тех товаров, которые находятся под санкциями. Германия понимает, что через эти страны идет серый импорт в Россию. Но ей сейчас деваться некуда. На словах Шольц будет требовать, чтобы Казахстан и Узбекистан прекратили серый реэкспорт подсанкционных товаров, но на деле это направление будет усилено. Германии нужно улучшить свое пошатнувшееся экономическое положение", - допустил Борисов.Что касатеся политической составляющей предстоящего визита, то здесь эксперт не исключает, что канцлера Германии в Казахстане и Узбекистане ждет полный провал. Он напомнил, что после начала специальной военной операции Берлин начал пытатсья оторвать эти страны от России и настроить их против нее."Это попытки были очень явственными, но они провалились. Они предпринимались и в 2022, и в 2023 году, но Шольц не успокаивается, и мы в любом случае во время его поездки увидим определенное стремление заставить эти страны высказываться в каком-то антироссийском ключе, чтобы вызвать раздражение у Москвы. Но я думаю, что здесь успехов у Шольца не будет", - сказал политолог.По словам Борисова, Олаф Шольц едет в Казахстан и Узбекистан в первую очередь для того, чтобы обсудить торговлю энергоресурсами и сырьем. Германия оказалась в том положении, когда высокие цены на энергоресурсы на внутреннем немецком рынке реально начинают бить по национальной экономике, продолжил он."Если, например, стоимость мегаватт-часа в Германии составляет 83 евро, в Испании она не достигает даже 20. Во Франции электроэнергия тоже довольно дешевая, потому что там развитая атомная энергетика. А Германия отказалась от своей атомной энергетики и отказалась от дешевого российского газа. Это сказывается на конкурентоспособность товаров, которые она производит", - подытожил Тимофей Борисов.О политике Лондона в Средней Азии и Казахстане в материале Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
https://ukraina.ru/20240424/1054678523.html
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Татьяна Стоянович
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96
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, германия, казахстан, узбекистан, олаф шольц, эммануэль макрон, ес, визит, энергетика, ископаемые
Эксклюзив, Германия, Казахстан, Узбекистан, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, ЕС, визит, энергетика, ископаемые

Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?

18:07 09.09.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Канцлер Германии Олаф Шольц 15 сентября отправится с визитом в Узбекистан и Казахстан. Об этом 9 сентября на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Он уточнил, что в первой своей поездке по странам Средней Азии канцлер Германии пробудет до 17 сентября.
"Узбекистан и Казахстан являются для нас ключевыми странами и близкими партнерами из-за их стратегического расположения между Россией и Китаем и нашего стремления углублять сотрудничество с ними, особенно в области науки, экономики, энергетики и сырья", - добавил Хебештрайт.
Представитель кабинета министров также сообщил, что в Казахстане Олаф Шольц примет участие в саммите "С5 плюс 1". Он напомнил, что первая встреча в этом же формате состоялась в Берлине осенью 2023 года. Тогда было принято решение о стратегическом региональном партнерстве, сказал Хебештрайт.
В последние годы Казахстан и страны Средней Азии вызывают повышенный интерес как у влиятельных государств Евросоюза, так и у Великобритании и США. Напомним, что в ноябре 2023 года с визитом в Узбекистан и Казахстан побывал президент Франции Эммануэль Макрон. Заявленной целью этого визита стало "укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества", а также обсуждение вопросов международной и региональной повестки дня.
Тем временем западные издания Politico и Bloomberg накануне поездки французского лидера в страны региона сообщили со ссылкой на собственные источники, что главной целью Макрона было добиться расширения поставок урана из Казахстана и Узбекистана для ядерных реакторов и склонить страны Средней Азии к отдалению от России за счет развития связей с Европой.
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В апреле этого года страны Средней Азии и Казахстан посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон. Тогда он обозначил три приоритетных направления сотрудничества с государствами региона. Первое направление коснулось санкционной повестки, так как главе британского Форин-офиса не понравилось то, что регион стал маршрутом для обхода антироссийских санкций Запада.
Второе направление относилось к развитию экономических связей между Великобританией с одной и странами Средней Азии и Казахстаном с другой стороны. В первую очередь Лондон интересует сотрудничество в сфере эксплуатации нефти, газа и других полезных ископаемых.
Третье направление - это образование. По словам Камерона, Великобритания собирается содействовать изучению английского языка в Средней Азии, а также выделить стипендии для обучения студентов в британских университетах.
Судя по итогам первого саммита в формате "С5 плюс 1", который прошел летом 2023 года в Берлине, Германию в основном интересуют те же направления сотрудничества со странами региона, что и Великобританию с Францией. Это реализация совместных проектов в нефтегазохимии, металлургии, транспорте, логистике и других отраслях экономики.
Например, в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута Германия вместе с некоторыми странами ЕС готова инвестировать более 10 млрд евро.
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Дорога на троих. Кто и как без России осваивают ее подбрюшие В борьбу за логистику, которая во многом определит будущее планеты и нового мироустройства, основанного на новом же перераспределении ресурсных и товарных потоков, то ли втягивается по собственной воле, то ли подключается по необходимости все больше новых стран.
Однако несмотря на общие интересы, страны Запада в регионе действуют не единым фронтом, а каждая сама по себе, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
"Все эти страны здесь являются конкурентами, причем жесткими. Даже внутри ЕС это вызывает очень большие трения, прежде всего между Францией и той же Германией. Личная неприязнь между лидерами этих двух стран Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем усиливается взаимной конкуренцией в плане завоевания рынков Средней Азии. Поэтому я уверен, что предстоящий визит Шольца в Узбекистан и Казахстан вызовет неоднозначную реакцию прежде всего во Франции", - рассказал Борисов.
Тем более, во Франции сейчас утверждён новый премьер-министр Мишель Барнье, для которого поездка Шольца станетт серьезным вызовом, полагает Борисов.
"Я не исключаю, что взаимные претензии Франции и Германии друг к другу могут обостриться. Это все зависит от того, насколько успешной будет экономическая составляющая этой поездки и продвижение немецких товаров на рынке среднеазиатских стран и Казахстана", - отметил эксперт.
Борисов ожидает, что экономическая составляющая предстоящего турне Олафа Шольца в Казахстан и Узбекистан может оказаться успешной, в отличие от политической, которая скорее всего, будет провальной.
"Германия заинтересована в энергоресурсах и полезных ископаемых этих стран. В Казахстане есть много того, что нужно Германии, и много того, что он у нее может покупать. Взаимодействие между Германией и Казахстаном в первую, а с Узбекистаном во вторую очередь зародилось еще в 1990-е годы. Как только распался СССР, большие немецкие компании, занимающиеся нефтедобычей и нефтеразведкой, заинтересовались сотрудничеством с Казахстаном, предложив ему свое нефтесервисное оборудование. Этот бизнес тогда очень хорошо пошел", - рассказал политолог.
Германия до сих пор не сдала свои позиции на этом рынке, которые она заняла еще в 1990-е годы, отметил эксперт. Поэтому можно ожидать, что взаимодействие в нефтегазовой отрасли только увеличится, так же, как и торговое сотрудничество, добавил он.
"Я предполагаю, что даже может увеличится экспорт в Казахстан и Узбекистан тех товаров, которые находятся под санкциями. Германия понимает, что через эти страны идет серый импорт в Россию. Но ей сейчас деваться некуда. На словах Шольц будет требовать, чтобы Казахстан и Узбекистан прекратили серый реэкспорт подсанкционных товаров, но на деле это направление будет усилено. Германии нужно улучшить свое пошатнувшееся экономическое положение", - допустил Борисов.
Что касатеся политической составляющей предстоящего визита, то здесь эксперт не исключает, что канцлера Германии в Казахстане и Узбекистане ждет полный провал. Он напомнил, что после начала специальной военной операции Берлин начал пытатсья оторвать эти страны от России и настроить их против нее.
"Это попытки были очень явственными, но они провалились. Они предпринимались и в 2022, и в 2023 году, но Шольц не успокаивается, и мы в любом случае во время его поездки увидим определенное стремление заставить эти страны высказываться в каком-то антироссийском ключе, чтобы вызвать раздражение у Москвы. Но я думаю, что здесь успехов у Шольца не будет", - сказал политолог.
По словам Борисова, Олаф Шольц едет в Казахстан и Узбекистан в первую очередь для того, чтобы обсудить торговлю энергоресурсами и сырьем. Германия оказалась в том положении, когда высокие цены на энергоресурсы на внутреннем немецком рынке реально начинают бить по национальной экономике, продолжил он.
"Если, например, стоимость мегаватт-часа в Германии составляет 83 евро, в Испании она не достигает даже 20. Во Франции электроэнергия тоже довольно дешевая, потому что там развитая атомная энергетика. А Германия отказалась от своей атомной энергетики и отказалась от дешевого российского газа. Это сказывается на конкурентоспособность товаров, которые она производит", - подытожил Тимофей Борисов.
О политике Лондона в Средней Азии и Казахстане в материале Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
 
ЭксклюзивГерманияКазахстанУзбекистанОлаф ШольцЭммануэль МакронЕСвизитэнергетикаископаемые
 
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