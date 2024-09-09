https://ukraina.ru/20240909/1057331999.html

Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?

Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией? - 09.09.2024 Украина.ру

Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 сентября отправится с визитом в Узбекистан и Казахстан. Об этом 9 сентября на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

2024-09-09T18:07

2024-09-09T18:07

2024-09-09T18:07

эксклюзив

германия

казахстан

узбекистан

олаф шольц

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визит

энергетика

ископаемые

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Он уточнил, что в первой своей поездке по странам Средней Азии канцлер Германии пробудет до 17 сентября."Узбекистан и Казахстан являются для нас ключевыми странами и близкими партнерами из-за их стратегического расположения между Россией и Китаем и нашего стремления углублять сотрудничество с ними, особенно в области науки, экономики, энергетики и сырья", - добавил Хебештрайт.Представитель кабинета министров также сообщил, что в Казахстане Олаф Шольц примет участие в саммите "С5 плюс 1". Он напомнил, что первая встреча в этом же формате состоялась в Берлине осенью 2023 года. Тогда было принято решение о стратегическом региональном партнерстве, сказал Хебештрайт.В последние годы Казахстан и страны Средней Азии вызывают повышенный интерес как у влиятельных государств Евросоюза, так и у Великобритании и США. Напомним, что в ноябре 2023 года с визитом в Узбекистан и Казахстан побывал президент Франции Эммануэль Макрон. Заявленной целью этого визита стало "укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества", а также обсуждение вопросов международной и региональной повестки дня.Тем временем западные издания Politico и Bloomberg накануне поездки французского лидера в страны региона сообщили со ссылкой на собственные источники, что главной целью Макрона было добиться расширения поставок урана из Казахстана и Узбекистана для ядерных реакторов и склонить страны Средней Азии к отдалению от России за счет развития связей с Европой.В апреле этого года страны Средней Азии и Казахстан посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон. Тогда он обозначил три приоритетных направления сотрудничества с государствами региона. Первое направление коснулось санкционной повестки, так как главе британского Форин-офиса не понравилось то, что регион стал маршрутом для обхода антироссийских санкций Запада.Второе направление относилось к развитию экономических связей между Великобританией с одной и странами Средней Азии и Казахстаном с другой стороны. В первую очередь Лондон интересует сотрудничество в сфере эксплуатации нефти, газа и других полезных ископаемых.Третье направление - это образование. По словам Камерона, Великобритания собирается содействовать изучению английского языка в Средней Азии, а также выделить стипендии для обучения студентов в британских университетах.Судя по итогам первого саммита в формате "С5 плюс 1", который прошел летом 2023 года в Берлине, Германию в основном интересуют те же направления сотрудничества со странами региона, что и Великобританию с Францией. Это реализация совместных проектов в нефтегазохимии, металлургии, транспорте, логистике и других отраслях экономики.Например, в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута Германия вместе с некоторыми странами ЕС готова инвестировать более 10 млрд евро.Однако несмотря на общие интересы, страны Запада в регионе действуют не единым фронтом, а каждая сама по себе, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Тем более, во Франции сейчас утверждён новый премьер-министр Мишель Барнье, для которого поездка Шольца станетт серьезным вызовом, полагает Борисов."Я не исключаю, что взаимные претензии Франции и Германии друг к другу могут обостриться. Это все зависит от того, насколько успешной будет экономическая составляющая этой поездки и продвижение немецких товаров на рынке среднеазиатских стран и Казахстана", - отметил эксперт.Борисов ожидает, что экономическая составляющая предстоящего турне Олафа Шольца в Казахстан и Узбекистан может оказаться успешной, в отличие от политической, которая скорее всего, будет провальной."Германия заинтересована в энергоресурсах и полезных ископаемых этих стран. В Казахстане есть много того, что нужно Германии, и много того, что он у нее может покупать. Взаимодействие между Германией и Казахстаном в первую, а с Узбекистаном во вторую очередь зародилось еще в 1990-е годы. Как только распался СССР, большие немецкие компании, занимающиеся нефтедобычей и нефтеразведкой, заинтересовались сотрудничеством с Казахстаном, предложив ему свое нефтесервисное оборудование. Этот бизнес тогда очень хорошо пошел", - рассказал политолог.Германия до сих пор не сдала свои позиции на этом рынке, которые она заняла еще в 1990-е годы, отметил эксперт. Поэтому можно ожидать, что взаимодействие в нефтегазовой отрасли только увеличится, так же, как и торговое сотрудничество, добавил он."Я предполагаю, что даже может увеличится экспорт в Казахстан и Узбекистан тех товаров, которые находятся под санкциями. Германия понимает, что через эти страны идет серый импорт в Россию. Но ей сейчас деваться некуда. На словах Шольц будет требовать, чтобы Казахстан и Узбекистан прекратили серый реэкспорт подсанкционных товаров, но на деле это направление будет усилено. Германии нужно улучшить свое пошатнувшееся экономическое положение", - допустил Борисов.Что касатеся политической составляющей предстоящего визита, то здесь эксперт не исключает, что канцлера Германии в Казахстане и Узбекистане ждет полный провал. Он напомнил, что после начала специальной военной операции Берлин начал пытатсья оторвать эти страны от России и настроить их против нее."Это попытки были очень явственными, но они провалились. Они предпринимались и в 2022, и в 2023 году, но Шольц не успокаивается, и мы в любом случае во время его поездки увидим определенное стремление заставить эти страны высказываться в каком-то антироссийском ключе, чтобы вызвать раздражение у Москвы. Но я думаю, что здесь успехов у Шольца не будет", - сказал политолог.По словам Борисова, Олаф Шольц едет в Казахстан и Узбекистан в первую очередь для того, чтобы обсудить торговлю энергоресурсами и сырьем. Германия оказалась в том положении, когда высокие цены на энергоресурсы на внутреннем немецком рынке реально начинают бить по национальной экономике, продолжил он."Если, например, стоимость мегаватт-часа в Германии составляет 83 евро, в Испании она не достигает даже 20. Во Франции электроэнергия тоже довольно дешевая, потому что там развитая атомная энергетика. А Германия отказалась от своей атомной энергетики и отказалась от дешевого российского газа. Это сказывается на конкурентоспособность товаров, которые она производит", - подытожил Тимофей Борисов.О политике Лондона в Средней Азии и Казахстане в материале Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии

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https://ukraina.ru/20240624/1055822469.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, германия, казахстан, узбекистан, олаф шольц, эммануэль макрон, ес, визит, энергетика, ископаемые