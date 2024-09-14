У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами
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Турецкая газета Aydinlik располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе. Об этом газета сообщила 14 сентября
Ранее Aydinlik сообщила, что Киев договаривался в Сирии с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* о их участии в операциях против России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинско разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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