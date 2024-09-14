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У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами

У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами - 14.09.2024 Украина.ру

У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами

Турецкая газета Aydinlik располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе. Об этом газета сообщила 14 сентября

2024-09-14T17:41

2024-09-14T17:41

2024-09-14T17:41

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Ранее Aydinlik сообщила, что Киев договаривался в Сирии с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* о их участии в операциях против России.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинско разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииБольше об этой теме в материале Павла Котова Украина становится точкой сборки террористического интернационала

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сирия, украина, террорист, переговоры