У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами - 14.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240914/1057453417.html
У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами
У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами - 14.09.2024 Украина.ру
У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами
Турецкая газета Aydinlik располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе. Об этом газета сообщила 14 сентября
2024-09-14T17:41
2024-09-14T17:41
новости
сирия
украина
террорист
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/47/1033884752_0:13:1682:959_1920x0_80_0_0_81cadff0ef24b9ede222c2f37b643de2.jpg.webp
Ранее Aydinlik сообщила, что Киев договаривался в Сирии с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* о их участии в операциях против России.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинско разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииБольше об этой теме в материале Павла Котова Украина становится точкой сборки террористического интернационала
сирия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/47/1033884752_194:0:1489:971_1920x0_80_0_0_089ad30794501d15519251de2bca0301.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сирия, украина, террорист, переговоры
Новости, Сирия, Украина, террорист, переговоры

У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами

17:41 14.09.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в Астрахани
ФСБ РФ предотвратила теракт в Астрахани
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Турецкая газета Aydinlik располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе. Об этом газета сообщила 14 сентября
Ранее Aydinlik сообщила, что Киев договаривался в Сирии с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* о их участии в операциях против России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинско разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Больше об этой теме в материале Павла Котова Украина становится точкой сборки террористического интернационала
 
НовостиСирияУкраинатеррористпереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Режиссер Андрей Горбатый: Война вернула нам слова "Родина", "любовь", "вера" и "дружба"
17:46Не Украина: Ищенко назвал регион с наибольшими шансами для начала ядерной войны и цели для ракет России
17:41У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами
17:20Нардеп Железняк пожаловался, что власти Украины не заложили деньги на выборы в проект бюджета на 2025 год
16:59Le Monde: французские чиновники услышали предупреждение Путина
16:34Крымские или турецкие татары? О метаниях Эрдогана между НАТО и БРИКС и его позиции по Крыму – Канах
16:28Что будет с Зеленским до конца сентября? Или почему хамит Зеленский?
16:27Байден опасается масштабного конфликта в случае одобрения ударов по территории России - NYT
14:53Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России
14:24Новороссийский фронт. Российские БПЛА жгут напалмом украинские блиндажи и танки
14:01Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области
13:43Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных
13:05Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
12:49Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады
12:34Почему так много про Путина, это же не выборы в Госдуму: Гаспарян о дебатах Трампа и Харрис в США
12:16Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг
11:57Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине
11:26Не удастся отсидеться за океаном. Антонов посоветовал США не играть с ядерной риторикой
10:53Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента
10:39Погиб бывший глава воздушной разведки ДНР Гудвин - телеграм-каналы
Лента новостейМолния