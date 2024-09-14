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Байден опасается масштабного конфликта в случае одобрения ударов по территории России - NYT
Байден опасается масштабного конфликта в случае одобрения ударов по территории России - NYT - 14.09.2024 Украина.ру
Байден опасается масштабного конфликта в случае одобрения ударов по территории России - NYT
Президент США Джо Байден крайне опасается развязывании масштабного конфликта при одобрении использования западного дальнобойного оружия для ударов ВСУ по российским территориям. Об этом 14 сентября сообщил The New York Times
2024-09-14T16:27
2024-09-14T16:27
2024-09-14T16:27
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вооруженные силы украины
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По мнению авторов издания, об этом свидетельствуют обсуждения данного вопроса между президентом Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.В публикации американской газеты подчеркивается, что решение американского лидера по ударам ВСУ западным оружием "может оказаться гораздо более важным, чем предыдущие уступки президента".The New York Times отмечает, что вопрос использования Вооруженными силами Украины дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России стал камнем преткновения между британскими и американскими официальными лицами, которые в течение последних 30 месяцев боевых действий придерживались единой стратегии.Ранее агентство Reuters раскрыло список потенциальных целей на территории России, которые Киев хотел бы поразить дальнобойными западными ракетами Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России
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новости, сша, джо байден, россия, великобритания, вооруженные силы украины, удары, оружие
Новости, США, Джо Байден, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, удары, оружие
Байден опасается масштабного конфликта в случае одобрения ударов по территории России - NYT
Президент США Джо Байден крайне опасается развязывании масштабного конфликта при одобрении использования западного дальнобойного оружия для ударов ВСУ по российским территориям. Об этом 14 сентября сообщил The New York Times
По мнению авторов издания, об этом свидетельствуют обсуждения данного вопроса между президентом Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
В публикации американской газеты подчеркивается, что решение американского лидера по ударам ВСУ западным оружием "может оказаться гораздо более важным, чем предыдущие уступки президента".
The New York Times отмечает, что вопрос использования Вооруженными силами Украины дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России стал камнем преткновения между британскими и американскими официальными лицами, которые в течение последних 30 месяцев боевых действий придерживались единой стратегии.
Ранее агентство Reuters раскрыло список потенциальных целей на территории России, которые Киев хотел бы поразить дальнобойными западными ракетами Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России