Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России - 14.09.2024 Украина.ру
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Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России
Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России - 14.09.2024 Украина.ру
Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России
Киев предоставил Вашингтону и Лондону список потенциальных целей на территории России, которые он хотел бы поразить дальнобойным западным оружием. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники
2024-09-14T14:53
2024-09-14T14:53
новости
reuters
вооруженные силы украины
ракеты
удары
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Среди перечисленных целей командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск, уточняет издание.Украинские власти первоначально хотели использовать ракеты ATACMS для обстрелов российских авиабаз, но Пентагон ответил, что почти все подходящие военные аэродромы находятся вне зоны досягаемости этих ракет, рассказали собеседники издания.Помимо ракет ATACMS, ВСУ планируют использовать британские Storm Shadow и практически идентичные французские SCALP. В то время как Британия запрашивает одобрение США, прежде чем снять ограничения, Парижу разрешение Вашингтона не требуется, утверждает французский источник.Ранее американские СМИ сообщили, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 12 сентября Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.Больше об этой теме Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, reuters, вооруженные силы украины, ракеты, удары
Новости, Reuters, Вооруженные силы Украины, ракеты, удары

Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России

14:53 14.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Система ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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Киев предоставил Вашингтону и Лондону список потенциальных целей на территории России, которые он хотел бы поразить дальнобойным западным оружием. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники
Среди перечисленных целей командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск, уточняет издание.
Украинские власти первоначально хотели использовать ракеты ATACMS для обстрелов российских авиабаз, но Пентагон ответил, что почти все подходящие военные аэродромы находятся вне зоны досягаемости этих ракет, рассказали собеседники издания.
Помимо ракет ATACMS, ВСУ планируют использовать британские Storm Shadow и практически идентичные французские SCALP. В то время как Британия запрашивает одобрение США, прежде чем снять ограничения, Парижу разрешение Вашингтона не требуется, утверждает французский источник.
Ранее американские СМИ сообщили, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 12 сентября Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.
Больше об этой теме Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России
 
НовостиReutersВооруженные силы Украиныракетыудары
 
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Заголовок открываемого материала
14:53Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России
14:24Новороссийский фронт. Российские БПЛА жгут напалмом украинские блиндажи и танки
14:01Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области
13:43Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных
13:05Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
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