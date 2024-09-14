https://ukraina.ru/20240914/1057449935.html

Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России

Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России - 14.09.2024 Украина.ру

Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России

Киев предоставил Вашингтону и Лондону список потенциальных целей на территории России, которые он хотел бы поразить дальнобойным западным оружием. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники

2024-09-14T14:53

2024-09-14T14:53

2024-09-14T14:53

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reuters

вооруженные силы украины

ракеты

удары

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Среди перечисленных целей командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск, уточняет издание.Украинские власти первоначально хотели использовать ракеты ATACMS для обстрелов российских авиабаз, но Пентагон ответил, что почти все подходящие военные аэродромы находятся вне зоны досягаемости этих ракет, рассказали собеседники издания.Помимо ракет ATACMS, ВСУ планируют использовать британские Storm Shadow и практически идентичные французские SCALP. В то время как Британия запрашивает одобрение США, прежде чем снять ограничения, Парижу разрешение Вашингтона не требуется, утверждает французский источник.Ранее американские СМИ сообщили, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 12 сентября Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.Больше об этой теме Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, reuters, вооруженные силы украины, ракеты, удары