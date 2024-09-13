Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России - 13.09.2024 Украина.ру
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Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России
Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России - 13.09.2024 Украина.ру
Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России
Международное право позволяет странам ЕС самостоятельно решать, разрешать ли Киеву использовать свое оружие для ударов по России или нет. Такое заявление 13 сентября сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом
2024-09-13T15:14
2024-09-13T15:14
новости
россия
борис писториус
украина
киев
энтони блинкен
олаф шольц
ес
германия
министр обороны
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При этом Писториус отказался комментировать недавнее объявление властей Великобритании и США о том, что пока Запад не дает согласие на использование дальнобойного оружия по территории РФ. Немецкий министр отметил, что "не ему судить, о чем они говорят".9 сентября газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. По информации СМИ, эта инициатива включает территориальные уступки со стороны Украины.Чуть позже сам канцлер подтвердил этот факт, отметив, что настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.В среду, 11 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев. Западные и украинские СМИ тут же решили, что этот визит - предвестник того, что Запад готовится объявить о снятии вето на удары ВСУ вглубь России.Пресса даже назвала дату, когда это сообщение будет сделано - 13 сентября. На этот день был назначен визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера к президенту США Джо Байдену.В информационном поле давно ходили слухи, что именно последний не позволяет коллективному Западу скомандовать "фас" Украине. Однако теперь, когда 81-летнему президенту осталось меньше двух месяцев у американского руля, его мнение может измениться.Пятница наступила, а представители Великобритании и США сделали заявление, что не планируют 13 сентября давать Киеву разрешение на использование оружия для ударов вглубь России. В частности, об этом сказали Стармер и заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.Чуть позже появилось и сообщение о том, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
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новости, россия, борис писториус, украина, киев, энтони блинкен, олаф шольц, ес, германия, министр обороны
Новости, Россия, Борис Писториус, Украина, Киев, Энтони Блинкен, Олаф Шольц, ЕС, Германия, министр обороны

Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России

15:14 13.09.2024
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP / Markus Schreiber
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Международное право позволяет странам ЕС самостоятельно решать, разрешать ли Киеву использовать свое оружие для ударов по России или нет. Такое заявление 13 сентября сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом
"В соответствии с международным правом ситуация ясная: партнеры на двусторонней основе обсуждают (с Украиной. - Ред.), что можно делать с их оружием, это от них зависит", - сказал глава минобороны Германии.
При этом Писториус отказался комментировать недавнее объявление властей Великобритании и США о том, что пока Запад не дает согласие на использование дальнобойного оружия по территории РФ. Немецкий министр отметил, что "не ему судить, о чем они говорят".
Стармер - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
10:21
Вашингтон и Лондон передумали? Премьер Британии сделал новое заявление об ударах по РоссииПредставители Великобритании и США не планируют на пятничной встрече в Белом доме давать Киеву разрешение на использование оружия для ударов вглубь России. Об этом 13 сентября сообщил телеканал ITV со ссылкой на британского премьер-министра Кира Стармера
9 сентября газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. По информации СМИ, эта инициатива включает территориальные уступки со стороны Украины.
Чуть позже сам канцлер подтвердил этот факт, отметив, что настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
78-я сессия Генассамблеи ООН
11 сентября, 11:59
"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать РоссиюДля урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету
В среду, 11 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев. Западные и украинские СМИ тут же решили, что этот визит - предвестник того, что Запад готовится объявить о снятии вето на удары ВСУ вглубь России.
Пресса даже назвала дату, когда это сообщение будет сделано - 13 сентября. На этот день был назначен визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера к президенту США Джо Байдену.
В информационном поле давно ходили слухи, что именно последний не позволяет коллективному Западу скомандовать "фас" Украине. Однако теперь, когда 81-летнему президенту осталось меньше двух месяцев у американского руля, его мнение может измениться.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
10 сентября, 17:13
За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас" В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят возможность поддержки киевского режима в части нанесения ударов вглубь России дальнобойным западным оружием
Пятница наступила, а представители Великобритании и США сделали заявление, что не планируют 13 сентября давать Киеву разрешение на использование оружия для ударов вглубь России. В частности, об этом сказали Стармер и заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.
В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.
Чуть позже появилось и сообщение о том, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.
Зеленский Блинкен
Вчера, 12:21
Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВСВо время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей. Об этом сообщил американский телеканал АВС со ссылкой на советника главы киевского режима
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Вчера, 13:06
Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - картыПодконтрольные киевскому режиму СМИ публикуют карты с отмеченными регионами России, которые окажутся в зоне поражения западных ракет. Карты рассчитаны на несколько типов боеприпасов, в том числе Storm Shadow/SCALP с дальностью 560 километров. Такие карты, например, опубликовал украинский портал Defence Express
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
 
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