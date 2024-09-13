https://ukraina.ru/20240913/1057437375.html

Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России

Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России - 13.09.2024 Украина.ру

Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России

Международное право позволяет странам ЕС самостоятельно решать, разрешать ли Киеву использовать свое оружие для ударов по России или нет. Такое заявление 13 сентября сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом

2024-09-13T15:14

2024-09-13T15:14

2024-09-13T15:14

новости

россия

борис писториус

украина

киев

энтони блинкен

олаф шольц

ес

германия

министр обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/07/1053769287_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1972b17f183401d2eb9390bf04b1b109.jpg

При этом Писториус отказался комментировать недавнее объявление властей Великобритании и США о том, что пока Запад не дает согласие на использование дальнобойного оружия по территории РФ. Немецкий министр отметил, что "не ему судить, о чем они говорят".9 сентября газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. По информации СМИ, эта инициатива включает территориальные уступки со стороны Украины.Чуть позже сам канцлер подтвердил этот факт, отметив, что настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.В среду, 11 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев. Западные и украинские СМИ тут же решили, что этот визит - предвестник того, что Запад готовится объявить о снятии вето на удары ВСУ вглубь России.Пресса даже назвала дату, когда это сообщение будет сделано - 13 сентября. На этот день был назначен визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера к президенту США Джо Байдену.В информационном поле давно ходили слухи, что именно последний не позволяет коллективному Западу скомандовать "фас" Украине. Однако теперь, когда 81-летнему президенту осталось меньше двух месяцев у американского руля, его мнение может измениться.Пятница наступила, а представители Великобритании и США сделали заявление, что не планируют 13 сентября давать Киеву разрешение на использование оружия для ударов вглубь России. В частности, об этом сказали Стармер и заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.Чуть позже появилось и сообщение о том, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.

https://ukraina.ru/20240913/1057426125.html

https://ukraina.ru/20240911/1057371632.html

https://ukraina.ru/20240910/1057357652.html

https://ukraina.ru/20240912/1057401019.html

https://ukraina.ru/20240912/1057403052.html

россия

украина

киев

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, борис писториус, украина, киев, энтони блинкен, олаф шольц, ес, германия, министр обороны