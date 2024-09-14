Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных - 14.09.2024 Украина.ру
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Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных
Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных - 14.09.2024 Украина.ру
Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных
На Украине подожгли более 200 автомобилей, принадлежащих военным. Об этом 14 сентября сообщил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, передает "Страна.ua"
2024-09-14T13:43
2024-09-14T13:44
новости
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вооруженные силы украины
поджог
автомобиль
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При этом Шумейко не уточнил, о каком временном отрезке идет речь.Около четверти этих преступлений совершили лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, рассказал он.В полиции призвали водителей на клеить на автомобили отметки, которые могут их идентифицировать как военных и оставлять машины на охраняемых стоянках, на закрытых парковках и в гаражах.Как сообщало издание Украина.ру, в июле в Одессе местные жители попытались поджечь ряд объектов, принадлежащих военнослужащим ВСУ, в том числе подстанцию и автомобиль солдата.Более подробно В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, поджог, автомобиль
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, поджог, автомобиль

Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных

13:43 14.09.2024 (обновлено: 13:44 14.09.2024)
 
© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
сожженный автомобиль ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : соцсети
Читать в
На Украине подожгли более 200 автомобилей, принадлежащих военным. Об этом 14 сентября сообщил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, передает "Страна.ua"
При этом Шумейко не уточнил, о каком временном отрезке идет речь.
Около четверти этих преступлений совершили лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, рассказал он.
В полиции призвали водителей на клеить на автомобили отметки, которые могут их идентифицировать как военных и оставлять машины на охраняемых стоянках, на закрытых парковках и в гаражах.
Как сообщало издание Украина.ру, в июле в Одессе местные жители попытались поджечь ряд объектов, принадлежащих военнослужащим ВСУ, в том числе подстанцию и автомобиль солдата.
Более подробно В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция
 
НовостиУкраинаВооруженные силы Украиныподжогавтомобиль
 
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Заголовок открываемого материала
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13:43Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных
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