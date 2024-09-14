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Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных

Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных - 14.09.2024 Украина.ру

Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных

На Украине подожгли более 200 автомобилей, принадлежащих военным. Об этом 14 сентября сообщил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, передает "Страна.ua"

2024-09-14T13:43

2024-09-14T13:43

2024-09-14T13:44

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При этом Шумейко не уточнил, о каком временном отрезке идет речь.Около четверти этих преступлений совершили лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, рассказал он.В полиции призвали водителей на клеить на автомобили отметки, которые могут их идентифицировать как военных и оставлять машины на охраняемых стоянках, на закрытых парковках и в гаражах.Как сообщало издание Украина.ру, в июле в Одессе местные жители попытались поджечь ряд объектов, принадлежащих военнослужащим ВСУ, в том числе подстанцию и автомобиль солдата.Более подробно В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вооруженные силы украины, поджог, автомобиль