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Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных
Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных - 14.09.2024 Украина.ру
Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных
На Украине подожгли более 200 автомобилей, принадлежащих военным. Об этом 14 сентября сообщил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, передает "Страна.ua"
2024-09-14T13:43
2024-09-14T13:43
2024-09-14T13:44
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украина
вооруженные силы украины
поджог
автомобиль
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При этом Шумейко не уточнил, о каком временном отрезке идет речь.Около четверти этих преступлений совершили лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, рассказал он.В полиции призвали водителей на клеить на автомобили отметки, которые могут их идентифицировать как военных и оставлять машины на охраняемых стоянках, на закрытых парковках и в гаражах.Как сообщало издание Украина.ру, в июле в Одессе местные жители попытались поджечь ряд объектов, принадлежащих военнослужащим ВСУ, в том числе подстанцию и автомобиль солдата.Более подробно В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вооруженные силы украины, поджог, автомобиль
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, поджог, автомобиль
Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных
13:43 14.09.2024 (обновлено: 13:44 14.09.2024)
На Украине подожгли более 200 автомобилей, принадлежащих военным. Об этом 14 сентября сообщил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, передает "Страна.ua"
При этом Шумейко не уточнил, о каком временном отрезке идет речь.
Около четверти этих преступлений совершили лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, рассказал он.
В полиции призвали водителей на клеить на автомобили отметки, которые могут их идентифицировать как военных и оставлять машины на охраняемых стоянках, на закрытых парковках и в гаражах.
Как сообщало издание Украина.ру, в июле в Одессе местные жители попытались поджечь ряд объектов, принадлежащих военнослужащим ВСУ, в том числе подстанцию и автомобиль солдата.