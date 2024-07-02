В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция - 02.07.2024 Украина.ру
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В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция
В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция - 02.07.2024 Украина.ру
В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция
В Одессе в очередной раз местные жители намеревались поджечь ряд объектов, в том числе принадлежащих военнослужащим ВСУ. Телеграм-канал "Политика страны" сообщает, что 1 июля неизвестные пытались вывести из строя подстанцию и автомобиль солдата
2024-07-02T15:58
2024-07-02T16:30
новости
вооруженные силы украины
одесса
диверсия
диверсанты
сво
всу
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Такие же случаи уже происходили в Одессе, Днепропетровске и Киеве, где нападениям подвергались машины, состоящие на балансе ВСУ. В последний раз инцидент произошел 26 июня в Одессе. Местные правоохранители утверждали, что таким образом в городе действовало не подполье, а нанятые спецслужбами РФ местные жители. Позже в Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию. Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан читайте в материале Павла Которова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240629/1055944044.html
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новости, вооруженные силы украины, одесса, диверсия, диверсанты, сво, всу
Новости, Вооруженные силы Украины, Одесса, диверсия, диверсанты, СВО, ВСУ

В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция

15:58 02.07.2024 (обновлено: 16:30 02.07.2024)
 
© Jason Bolonski / flickr
© Jason Bolonski / flickr
Читать в
В Одессе в очередной раз местные жители намеревались поджечь ряд объектов, в том числе принадлежащих военнослужащим ВСУ. Телеграм-канал "Политика страны" сообщает, что 1 июля неизвестные пытались вывести из строя подстанцию и автомобиль солдата
"Где-то в 11:30 неизвестный пытался поджечь подстанцию "Пересыпская", но возгорание не распространилось. По данному факту открыто уголовное дело по статье диверсия. Второй случай произошел в 23:40, неизвестный поджег автомобиль Nissan, который принадлежал военнослужащему. Люди не пострадали, автомобиль получил частичные повреждения", – пишет СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Такие же случаи уже происходили в Одессе, Днепропетровске и Киеве, где нападениям подвергались машины, состоящие на балансе ВСУ.
В последний раз инцидент произошел 26 июня в Одессе. Местные правоохранители утверждали, что таким образом в городе действовало не подполье, а нанятые спецслужбами РФ местные жители.
Позже в Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию.
Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан читайте в материале Павла Которова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.
Владимир Евсеев интервью
29 июня, 09:50
Владимир Евсеев: Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон Проблемы украинских дронов серьезно обострилась. Мы думали, что эта проблема рассосется сама собой, но она только усугубилась. Нам нужна целенаправленная работа в этой сфере, которая раньше не делалась
 
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