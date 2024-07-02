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В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция

В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция - 02.07.2024 Украина.ру

В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция

В Одессе в очередной раз местные жители намеревались поджечь ряд объектов, в том числе принадлежащих военнослужащим ВСУ. Телеграм-канал "Политика страны" сообщает, что 1 июля неизвестные пытались вывести из строя подстанцию и автомобиль солдата

2024-07-02T15:58

2024-07-02T15:58

2024-07-02T16:30

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Такие же случаи уже происходили в Одессе, Днепропетровске и Киеве, где нападениям подвергались машины, состоящие на балансе ВСУ. В последний раз инцидент произошел 26 июня в Одессе. Местные правоохранители утверждали, что таким образом в городе действовало не подполье, а нанятые спецслужбами РФ местные жители. Позже в Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию. Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан читайте в материале Павла Которова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240629/1055944044.html

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новости, вооруженные силы украины, одесса, диверсия, диверсанты, сво, всу