В Одессе совершили серию поджогов: повреждены автомобиль военнослужащего и подстанция
15:58 02.07.2024 (обновлено: 16:30 02.07.2024)
В Одессе в очередной раз местные жители намеревались поджечь ряд объектов, в том числе принадлежащих военнослужащим ВСУ. Телеграм-канал "Политика страны" сообщает, что 1 июля неизвестные пытались вывести из строя подстанцию и автомобиль солдата
"Где-то в 11:30 неизвестный пытался поджечь подстанцию "Пересыпская", но возгорание не распространилось. По данному факту открыто уголовное дело по статье диверсия. Второй случай произошел в 23:40, неизвестный поджег автомобиль Nissan, который принадлежал военнослужащему. Люди не пострадали, автомобиль получил частичные повреждения", – пишет СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Такие же случаи уже происходили в Одессе, Днепропетровске и Киеве, где нападениям подвергались машины, состоящие на балансе ВСУ.
В последний раз инцидент произошел 26 июня в Одессе. Местные правоохранители утверждали, что таким образом в городе действовало не подполье, а нанятые спецслужбами РФ местные жители.
Позже в Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию.
Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан читайте в материале Павла Которова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.
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