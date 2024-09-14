https://ukraina.ru/20240914/1057448586.html
Не удастся отсидеться за океаном. Антонов посоветовал США не играть с ядерной риторикой
Не удастся отсидеться за океаном. Антонов посоветовал США не играть с ядерной риторикой - 14.09.2024 Украина.ру
Не удастся отсидеться за океаном. Антонов посоветовал США не играть с ядерной риторикой
В случае ядерного конфликта в Европе США не удастся отсидеться за океаном и поэтому Вашингтону стоит прекратить играть с огнем. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов 14 сентября в эфире телеканала Россия 24
2024-09-14T11:26
2024-09-14T11:26
2024-09-14T11:26
новости
сша
россия
анатолий антонов
европа
ядерная война
ядерная угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_15be6a68620389047d888cb2588e021e.jpg
По словам российского дипломата, ядерной войны между ядерными государствами, тем более США и Россией, не может быть и победителей в этой войне не будет. Но в США есть какая-то иллюзия, что если конфликт будет, то он не распространится на территорию США, сказал Антонов."Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис - американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех", - заявил посол, добавляя, что поэтому российская сторона постоянно повторяет, что с этой риторикой не надо играть.Политолог-международник Дмитрий Бавырин ранее в интервью Украина.ру высказал мнение, что мир ближе к Третьей мировой и обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса. По его мнению необходима разрядка в международных отношениях и она может быть связана с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года.Куда может привести американская политика максимальной конфронтации с Россией в материале Игоря Сердюкова "Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России
сша
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1049:786_1920x0_80_0_0_e800214ab365104e84e3ab53979cfad2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, анатолий антонов, европа, ядерная война, ядерная угроза
Новости, США, Россия, Анатолий Антонов, Европа, ядерная война, ядерная угроза
Не удастся отсидеться за океаном. Антонов посоветовал США не играть с ядерной риторикой
В случае ядерного конфликта в Европе США не удастся отсидеться за океаном и поэтому Вашингтону стоит прекратить играть с огнем. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов 14 сентября в эфире телеканала Россия 24
По словам российского дипломата, ядерной войны между ядерными государствами, тем более США и Россией, не может быть и победителей в этой войне не будет. Но в США есть какая-то иллюзия, что если конфликт будет, то он не распространится на территорию США, сказал Антонов.
"Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис - американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех", - заявил посол, добавляя, что поэтому российская сторона постоянно повторяет, что с этой риторикой не надо играть.
Политолог-международник Дмитрий Бавырин ранее в интервью Украина.ру
высказал мнение, что мир ближе к Третьей мировой и обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса. По его мнению необходима разрядка в международных отношениях и она может быть связана с победой Дональда Трампа
на президентских выборах в США в ноябре этого года.
Куда может привести американская политика максимальной конфронтации с Россией в материале Игоря Сердюкова "Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России