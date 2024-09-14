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Не удастся отсидеться за океаном. Антонов посоветовал США не играть с ядерной риторикой

Не удастся отсидеться за океаном. Антонов посоветовал США не играть с ядерной риторикой - 14.09.2024 Украина.ру

Не удастся отсидеться за океаном. Антонов посоветовал США не играть с ядерной риторикой

В случае ядерного конфликта в Европе США не удастся отсидеться за океаном и поэтому Вашингтону стоит прекратить играть с огнем. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов 14 сентября в эфире телеканала Россия 24

2024-09-14T11:26

2024-09-14T11:26

2024-09-14T11:26

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По словам российского дипломата, ядерной войны между ядерными государствами, тем более США и Россией, не может быть и победителей в этой войне не будет. Но в США есть какая-то иллюзия, что если конфликт будет, то он не распространится на территорию США, сказал Антонов."Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис - американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех", - заявил посол, добавляя, что поэтому российская сторона постоянно повторяет, что с этой риторикой не надо играть.Политолог-международник Дмитрий Бавырин ранее в интервью Украина.ру высказал мнение, что мир ближе к Третьей мировой и обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса. По его мнению необходима разрядка в международных отношениях и она может быть связана с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года.Куда может привести американская политика максимальной конфронтации с Россией в материале Игоря Сердюкова "Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России

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новости, сша, россия, анатолий антонов, европа, ядерная война, ядерная угроза