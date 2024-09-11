"Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России - 11.09.2024 Украина.ру
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"Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России
"Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России - 11.09.2024 Украина.ру
"Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России
В канун выборов президента США появились сообщения о том, что американцы готовы разрешить нелегитимному экс-президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь территории России, используя для этого дальнобойное ракетное оружие типа ATACMS (Army Tactical Missile System).
2024-09-11T13:55
2024-09-11T13:55
россия
сша
украина
джо байден
энтони блинкен
камала харрис
нато
ес
cnn
эксклюзив
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При этом, судя по всему, соответствующее решение уже принято.Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что пока еще действующий президент Джозеф Байден якобы будет рассматривать данный вопрос в пятницу, и здесь еще присутствуют какие-то нерешенные моменты.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби – человек со скошенными от вранья глазами, как емко описал этот типаж Михаил Булгаков, попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают украинские удары вглубь российской территории."Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И, определенно, не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход", – утверждал он еще вчера.Но эти заявления с большой долей вероятности являются ложью, которую американцы ошибочно принимают за дипломатию – пытаясь не договориться с партнером, а просто его обмануть.Во-первых, все понимают, что никаких решений стратегического характера отставленный в сторону Байден больше не принимает. И от его глубокомысленных раздумий в любом случае ничего не изменится.Во-вторых, как не раз писали эксперты, Запад всегда объявлял о передаче Украине вооружений только после того, как они были переданы по факту. И с разрешением на обстрелы дело обстоит точно так же.А, в-третьих, американская журналистка политического издания Axios Джулигрейс Бруфке уже написала о том, что председатель комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол сказал следующее: "Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им нанести удар по России с помощью ATACMS".Если это сообщение правда, из него следует несколько важных выводов. Во-первых, подобные решения с участием Байдена больше в принципе не принимаются – Блинкен больше не нуждается в услугах своего формального шефа. И вопрос о том, кто правит Америкой, разрешается сам собой.Во-вторых, в преддверии непредсказуемых по своим результатам выборов американская бюрократия решила сделать ставку на максимальную эскалацию украинского конфликта, что чревато самыми разрушительными последствиями.Это подтверждает заявление Владимира Путина, который отметил вчера опасную концентрацию американских войск у границ России. Потому что очевидно – обслуживанием и использованием подобной ракетной техники занимаются вовсе не украинцы.Конечно, ракеты ATACMS появились на фронте ещё около года назад. Украина уже широко применяла их, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры – например, в Севастополе и других городах Крыма. А российское ПВО уничтожило или перехватило изрядное количество американского вундерваффе.О том, что запасы подобных ракет не являются безграничными, говорят сами американцы.К примеру, телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил сегодня о том, что на сегодня Киев использовал большую часть из нескольких сотен ATACMS, которые были переданы ему Вашингтоном.Однако это вовсе не повод для самоуспокоения. У Зеленского по-прежнему имеются дальнобойные ракеты, и Запад даст ему для войны с Россией еще, одновременно провоцируя Украину на новые преступления. А это приведет к новым человеческим трагедиям.В США есть здравомыслящие политики, которые понимают, что подобный рост ставок угрожает миру глобальным уничтожением."У России есть ядерное оружие. Политика максимальной конфронтации администрации Байдена, направленная на унизительное поражение России и смену режима, является рецептом ядерного жертвоприношения", – отметил сейчас по этому поводу Роберт Кеннеди-младший, сын убитого бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди, который когда-то помогал своему брату-президенту организовать ядерную разрядку с Москвой во времена ядерного кризиса в Карибском заливе.Российские политики тоже напоминают Западу о цене риска. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что поставки вооружений Украине не только мешают урегулированию, но и, главное, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Потому что, следуя навязанной американцами логике эскалации, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, становятся для России законной целью.По словам Лаврова, США и НАТО уже сейчас напрямую участвуют в конфликте – причем не только поставками оружия, но и подготовкой украинской военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, и других стран. Причем, потенциальные последствия такой политики неосмотрительно не просчитываются – в первую очередь, в Европейском Союзе.Однако история показывает, что это обычная американская стратегия, которая в принципе не приемлет соглашений и компромиссов.Америка привыкла существовать в режиме вечной войны, рассчитывая на то, что огромные водные пространства двух океанов в любом случае защитят ее от удара возмездия. А российский ответ Европе может оказаться на руку американским планам натравить на Москву весь европейский континент – в рамках все того же стремления воевать с россиянами чужими руками.Зачем нужно создавать подобные риски? Некоторые эксперты связывают их со сценарием все тех же американских выборов – предполагая, что Харрис будет легче избраться, если политтехнологи изобразят ее грозной воительницей, защищающей мир от сил зла."С Камалой Харрис явно очень плотно поработали на тему Украины. И, видимо, поработали с прицелом.Рабочим может выглядеть и такой сценарий. Сознательное обострение на внешнеполитическом треке (поставка ATACMS, удары вглубь России). Следом октябрьский сюрприз в виде передачи полномочий от не справляющегося с серьезным кризисом Байдена – и вот Харрис уже и.о. президента военного или полувоенного времени.Изоляционисты-трамписты посрамлены, недостающие проценты собраны. Хвост снова вильнул собакой. А дальше – куда выведет кривая американской мечты. То ли "перегрузка", то ли "перезагрузка". Что для вашингтонских, как известно, одно и то же", – пишет в телеграме известный журналист-международник Валентин Богданов.Но политтехнологи не учитывают, что кривая может не добраться до выборов и вывезти к сценарию всеобщей ядерной войны, о котором говорил Кеннеди. Тем более, что за последние три года само это слово приобрело на Западе положительный смысл, а рассуждать о мире, напротив, вдруг стало чем-то постыдным и непристойным."Говорить о мире неправомерно, потому что вся атмосфера, язык и культура ЕС – за войну. Мне это не нравится, и я не думаю, что это хорошо для ЕС", – сказал об этом венгерский премьер.А это значит, ситуация такова, что мир может вспыхнуть от любой спички – или ракеты.Читайте также: Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина
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Игорь Сердюков
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россия, сша, украина, джо байден, энтони блинкен, камала харрис, нато, ес, cnn, эксклюзив
Россия, США, Украина, Джо Байден, Энтони Блинкен, Камала Харрис, НАТО, ЕС, CNN, Эксклюзив

"Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России

13:55 11.09.2024
 
Блинкен с гитарой в ночном клубе Киева
Блинкен с гитарой в ночном клубе Киева
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
Все материалы
В канун выборов президента США появились сообщения о том, что американцы готовы разрешить нелегитимному экс-президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь территории России, используя для этого дальнобойное ракетное оружие типа ATACMS (Army Tactical Missile System).
При этом, судя по всему, соответствующее решение уже принято.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что пока еще действующий президент Джозеф Байден якобы будет рассматривать данный вопрос в пятницу, и здесь еще присутствуют какие-то нерешенные моменты.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби – человек со скошенными от вранья глазами, как емко описал этот типаж Михаил Булгаков, попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают украинские удары вглубь российской территории.
"Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И, определенно, не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход", – утверждал он еще вчера.
Но эти заявления с большой долей вероятности являются ложью, которую американцы ошибочно принимают за дипломатию – пытаясь не договориться с партнером, а просто его обмануть.
Во-первых, все понимают, что никаких решений стратегического характера отставленный в сторону Байден больше не принимает. И от его глубокомысленных раздумий в любом случае ничего не изменится.
Во-вторых, как не раз писали эксперты, Запад всегда объявлял о передаче Украине вооружений только после того, как они были переданы по факту. И с разрешением на обстрелы дело обстоит точно так же.
А, в-третьих, американская журналистка политического издания Axios Джулигрейс Бруфке уже написала о том, что председатель комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол сказал следующее: "Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им нанести удар по России с помощью ATACMS".
Если это сообщение правда, из него следует несколько важных выводов. Во-первых, подобные решения с участием Байдена больше в принципе не принимаются – Блинкен больше не нуждается в услугах своего формального шефа. И вопрос о том, кто правит Америкой, разрешается сам собой.
Во-вторых, в преддверии непредсказуемых по своим результатам выборов американская бюрократия решила сделать ставку на максимальную эскалацию украинского конфликта, что чревато самыми разрушительными последствиями.
Это подтверждает заявление Владимира Путина, который отметил вчера опасную концентрацию американских войск у границ России. Потому что очевидно – обслуживанием и использованием подобной ракетной техники занимаются вовсе не украинцы.
Конечно, ракеты ATACMS появились на фронте ещё около года назад. Украина уже широко применяла их, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры – например, в Севастополе и других городах Крыма. А российское ПВО уничтожило или перехватило изрядное количество американского вундерваффе.
О том, что запасы подобных ракет не являются безграничными, говорят сами американцы.
13:11
"Пожарная команда" на бесполезном саммите. Зачем Блинкен и Лэмми приехали на Крымскую платформуВ среду 11 сентября в Киеве перекрывают движение в трех центральных районах города из-за мероприятия, которое прославилось своей бесполезностью – "Крымской платформы". С утра в Киеве огромные пробки на дорогах и очереди на общественный транспорт.
К примеру, телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил сегодня о том, что на сегодня Киев использовал большую часть из нескольких сотен ATACMS, которые были переданы ему Вашингтоном.
Однако это вовсе не повод для самоуспокоения. У Зеленского по-прежнему имеются дальнобойные ракеты, и Запад даст ему для войны с Россией еще, одновременно провоцируя Украину на новые преступления. А это приведет к новым человеческим трагедиям.
В США есть здравомыслящие политики, которые понимают, что подобный рост ставок угрожает миру глобальным уничтожением.
"У России есть ядерное оружие. Политика максимальной конфронтации администрации Байдена, направленная на унизительное поражение России и смену режима, является рецептом ядерного жертвоприношения", – отметил сейчас по этому поводу Роберт Кеннеди-младший, сын убитого бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди, который когда-то помогал своему брату-президенту организовать ядерную разрядку с Москвой во времена ядерного кризиса в Карибском заливе.
Российские политики тоже напоминают Западу о цене риска. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что поставки вооружений Украине не только мешают урегулированию, но и, главное, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Потому что, следуя навязанной американцами логике эскалации, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, становятся для России законной целью.
По словам Лаврова, США и НАТО уже сейчас напрямую участвуют в конфликте – причем не только поставками оружия, но и подготовкой украинской военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, и других стран. Причем, потенциальные последствия такой политики неосмотрительно не просчитываются – в первую очередь, в Европейском Союзе.
Однако история показывает, что это обычная американская стратегия, которая в принципе не приемлет соглашений и компромиссов.
Америка привыкла существовать в режиме вечной войны, рассчитывая на то, что огромные водные пространства двух океанов в любом случае защитят ее от удара возмездия. А российский ответ Европе может оказаться на руку американским планам натравить на Москву весь европейский континент – в рамках все того же стремления воевать с россиянами чужими руками.
Зачем нужно создавать подобные риски? Некоторые эксперты связывают их со сценарием все тех же американских выборов – предполагая, что Харрис будет легче избраться, если политтехнологи изобразят ее грозной воительницей, защищающей мир от сил зла.
"С Камалой Харрис явно очень плотно поработали на тему Украины. И, видимо, поработали с прицелом.
Рабочим может выглядеть и такой сценарий. Сознательное обострение на внешнеполитическом треке (поставка ATACMS, удары вглубь России). Следом октябрьский сюрприз в виде передачи полномочий от не справляющегося с серьезным кризисом Байдена – и вот Харрис уже и.о. президента военного или полувоенного времени.
Изоляционисты-трамписты посрамлены, недостающие проценты собраны. Хвост снова вильнул собакой. А дальше – куда выведет кривая американской мечты. То ли "перегрузка", то ли "перезагрузка". Что для вашингтонских, как известно, одно и то же", – пишет в телеграме известный журналист-международник Валентин Богданов.
Но политтехнологи не учитывают, что кривая может не добраться до выборов и вывезти к сценарию всеобщей ядерной войны, о котором говорил Кеннеди. Тем более, что за последние три года само это слово приобрело на Западе положительный смысл, а рассуждать о мире, напротив, вдруг стало чем-то постыдным и непристойным.
"Говорить о мире неправомерно, потому что вся атмосфера, язык и культура ЕС – за войну. Мне это не нравится, и я не думаю, что это хорошо для ЕС", – сказал об этом венгерский премьер.
А это значит, ситуация такова, что мир может вспыхнуть от любой спички – или ракеты.
Читайте также: Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина
 
РоссияСШАУкраинаДжо БайденЭнтони БлинкенКамала ХаррисНАТОЕСCNNЭксклюзив
 
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