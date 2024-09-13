https://ukraina.ru/20240913/1057437995.html

Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине

Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине - 13.09.2024 Украина.ру

Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине

Появилась информация, в чём заключается план 45-го президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. С одной стороны, это попытка реанимировать Стамбульские соглашения, что приемлемо для Москвы, с другой - реализация этого плана не позволит ей достичь ключевой цели СВО.

2024-09-13T16:18

2024-09-13T16:18

2024-09-13T16:18

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Три дня назад, 10 сентября, бывший президент США Дональд Трамп на дебатах с вице-президентом страны Камалой Харрис заявил, что в интересах Вашингтона завершить конфликт на Украине, и заверил, что он сможет это сделать в случае победы на выборах ещё до вступления на второй срок, то есть до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация американских президентов. Но не объявил, как конкретно он намерен добиться урегулирования кризиса, развязки которого не видно, ограничившись лишь общими фразами, звучавшими ранее: позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, усадит президентов России и Украины за стол переговоров. Всё гениально и просто, но в нынешних обстоятельствах практически невозможно. Повторил это обещание Трамп и на митинге сторонников в Аризоне 12 сентября.Новый план Трампа по УкраинеНекоторую ясность в тот же день внёс его напарник, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс. В интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану в подкасте Shawn Ryan Show кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии сказал: "Я думаю, это будет выглядеть так: Трамп садится за стол и говорит русским, украинцам, европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Она становится похожей на демилитаризованную зону. Украина сохраняет свою независимость и суверенитет. Россия получает от Украины гарантии нейтралитета, неприсоединения к НАТО и другие союзнические институты. Германия и другие страны должны профинансировать восстановление Украины".Этот план схож со Стамбульскими соглашениями 2022 года, сорванными в последний момент по указке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Документ, на котором тогда уже поставил подпись глава украинской правительственной делегации Давид Арахамия, предусматривал, что Украина станет нейтральным государством, которое не будет пытаться решить вопрос Крыма военным путём, откажется от вступления в НАТО, разработки ядерного оружия и размещения иностранного контингента на своей территории, а военные учения будут проводиться только с согласия стран-гарантов (США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Турции, Израиля, Китая).Взамен Киев получил бы международные гарантии безопасности по аналогии с пятой статьёй Устава НАТО, но на территорию Крыма, ДНР и ЛНР они не распространялись бы. Россия на тот момент также пообещала сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.5 сентября на Восточном экономическом форуме Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной именно на основе документов, согласованных в Стамбуле. Однако за два года ситуация сильно поменялась в контексте и успехов ВС РФ на поле боя, и террористических деяний Киева в отношении России. В связи с этим в июне президент РФ, в очередной раз делая реальное мирное предложение Украине, озвучил ещё несколько пунктов: полностью вывести подразделения ВСУ со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и гарантировать соблюдение прав и свобод граждан РФ, проживающих в стране. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, отказ от интеграции в НАТО никто, конечно, не отменял.Приемлем ли план Трампа для конфликтующих сторонПлан Трампа – если он действительно таков, как его описал Ди Вэнс, - подразумевает остановку боевых действий по состоянию на сегодня. Но тогда не будет выполнено одно из ключевых условий Путина: новые регионы в своих административных границах, которые существовали на момент их вхождения в Украину, должны полностью быть под контролем Москвы. Но дело даже не в территориях, как неоднократно подчёркивал глава государства, а в гарантиях безопасности народов России и Российского государства. В настоящий момент ни о каких гарантиях речи нет, а значит, просто останавливаться там, где фронт расположился на сегодняшний день, нельзя.Ни американские, ни европейские чиновники не скрывают, что предпочли бы вместо единой и сильной России ослабленную и расколотую на несколько частей страну. Для этого они предпринимают попытки всячески внести раскол в российское общество, и Украину поддерживают именно с этой целью, о чём недавно сенатор Линдси Грэм* сказал в глаза Зеленскому (а ещё чтобы получить минеральные ресурсы, которыми богата Украина).Почему Трамп допускает обсуждение с Россией такого невыгодного сценария, Фененко объясняет так: "На Западе считают, что, поскольку им удалось обмануть нас со стамбульскими переговорами весной 2022 года, почему бы ни попытаться реализовать это снова. В США уверены, что Россия показала свою слабость на Украине. По логике американцев, если страна со второй армией мира не смогла задавить второстепенную страну [мгновенно], она дала слабину".В Киеве слова Ди Вэнса связали с избирательной кампанией. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал подобные заявления предвыборным хайпом, указав, что в разгар электорального цикла в информационном поле появляется большое количество спекуляций, и напомнил, что позиция кандидатов в президенты США радикально меняется сразу после выборов.Тот же Трамп и ранее выдвигал другие инициативы по Украине. В феврале источники агентства Bloomberg говорили, что 45-й президент США собирается принуждать Киев к переговорам с Москвой, пригрозив сократить объём военной помощи."Соединённые Штаты в полном объёме, что при демократах, что при республиканцах, институционально будут предоставлять всё необходимое Украине. Это объективный процесс этой войны. Он необратим", - самоуверенно заявил Подоляк.Он добавил, что субъективно американские политики могут высказывать любые комментарии, возможны и дискуссии об окончании конфликта, но, по мнению украинского чиновника, его завершение "будет крайне негативным для России".Последняя фраза прозвучала точь-в точь в стиле Зеленского, который накануне заявил, что начавшееся контрнаступление ВС РФ в Курской области "идёт по плану" Украины. Когда бойцов ВСУ вытесняют с позиций, они теряют технику и сослуживцев каждый день, либо предпочитают сдаться в плен, это называется "всё идёт по нашему плану"?Так или иначе, главное в пассаже Подоляка – Украина на план Трампа не согласится. Это и так было очевидно, просто теперь есть официальное подтверждение от представителя правящей верхушки.Ничего личного, просто выборыНо Подоляк совершенно прав в том, что заявление сделано в предвыборном контексте. Рассуждая о том, как Москве и Киеву завершить конфликт, Ди Вэнс не забыл напомнить, что Европа потратила на помощь Украине меньше, чем должна была, а всё финансовое бремя легло на плечи американских налогоплательщиков.Если перенестись на четыре и восемь лет назад, в предыдущие президентские кампании, то все мы прекрасно вспомним, как Трамп при любой возможности повторял, что точно поладит с президентом Путиным и снимет все ограничительные меры. А в итоге только осложнил двусторонние отношения до предела и ввёл рекордное количество санкций, о чём российский лидер упомянул, когда говорил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в борьбе за Белый дом. Так что не стоит заблуждаться, что Трамп придёт – порядок наведёт.Это подтвердил накануне и глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим президентом Украины Петром Порошенко."Я разговариваю с людьми из команды Трампа, и они говорят нам, что они не в курсе, что на самом деле будет делать Трамп, но они говорят нам, что Трамп будет угрожать Путину эскалацией, чтобы заключить более выгодную сделку. Я просто передаю то, что мне сказали", - как на духу выложил польский министр.В этой истории американцы не беспокоятся ни об Украине как о государстве, ни об украинцах – только о собственном имидже."Вы знаете, интересы Соединённых Штатов и ваши (Украины – ред.) не совпадают, но они знают, что на карту поставлен их авторитет. Ни эта администрация, ни следующая не смогут спустить ситуацию на тормозах, потому что это повлияет на их авторитет в глазах всех союзников Америки", - добавил Сикорский.В интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин предупредил, что Совет безопасности РФ может воспринимать Трампа как потенциально более опасного президента, чем Харрис, и эскалация может начаться вскоре после его победы."Он говорит, что "когда я стану президентом, то смогу завершить конфликт России и Украины, потому что Путин и Зеленский у меня быстренько договорятся". А что если нет? А если твоё предложение России будет для неё неприемлемым? А если будет отказ? Тогда что? А тогда, по логике Трампа, которая не проговаривается, он как-то нас напугает, потому что он будет уговаривать через силу. То есть сразу возникает ситуация непредсказуемой эскалации, потому что Трамп человек специфический. <…>", - отметил эксперт.Трамп, видимо, считает, что это его козырь - давать разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ, и этот козырь у него уведут действующие американские власти, если дадут Зеленскому зелёный свет на это до инаугурации 47-го президента.Трамп может озвучить хоть десяток планов по Украине, но если описанные в них предложения неприемлемы для обеих сторон конфликта и те не готовы воплощать их в жизнь, то это будут не более чем просто размышления вслух. В отличие от других стран, США имеют реальные рычаги воздействия на Киев. Вопрос только в том, хотят ли они их применять? Ответ очевиден – нет. Вашингтону выгодно, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше.* - внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также: Дмитрий Голубовский: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло

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