Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах
В Курской области надо ограничить врага в его маневрах, а потом уже приступать к его уничтожению и заходу в Сумскую область. Всем хорошо известно, что лучше воевать на чужой территории, а не на своей. Об этом изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В целом на Курском направлении сейчас ВСУ перешли к активной обороне. Да и ВС РФ там тоже находятся в активной обороне. Поэтому возникала ситуация, когда обе стороны ведут "позиционно-маневренную войну", рассказал эксперт.
На данном этапе это неплохо. Раз уж все случилось, надо ограничить врага в его маневрах, а потом уже приступать к его уничтожению и заходу в Сумскую область. Всем хорошо известно, что лучше воевать на чужой территории, а не на своей, подчеркнул журналист.
Пока же российская армия подтягивает под Курск резервы, причем подтягивает их целыми дивизиями, отметил Ермаков.
"Потому что до этого была проблема, когда наши подразделения прибывали туда кусочно-разрывным методом: батальон оттуда, полк оттуда, пару рот еще оттуда. Люди были не укомплектованы тяжелым вооружением: артиллерийские орудия и минометы к ним приезжали позже", — сообщил он.
Все это создавало определенные проблемы, потому что нас под Курском застали врасплох. Более того, Запад делает все эти заявления о перемирии, чтобы потом по эффекту внезапности попытаться повергнуть в такой шок, из которого многие могут уже не выйти, резюмировал собеседник издания.
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