Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах - 13.09.2024 Украина.ру
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Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах
Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах - 13.09.2024 Украина.ру
Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах
В Курской области надо ограничить врага в его маневрах, а потом уже приступать к его уничтожению и заходу в Сумскую область. Всем хорошо известно, что лучше воевать на чужой территории, а не на своей. Об этом изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-13T04:30
2024-09-13T04:30
новости
курск
сумская область
россия
курская область
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резервы
оборона
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В целом на Курском направлении сейчас ВСУ перешли к активной обороне. Да и ВС РФ там тоже находятся в активной обороне. Поэтому возникала ситуация, когда обе стороны ведут "позиционно-маневренную войну", рассказал эксперт.На данном этапе это неплохо. Раз уж все случилось, надо ограничить врага в его маневрах, а потом уже приступать к его уничтожению и заходу в Сумскую область. Всем хорошо известно, что лучше воевать на чужой территории, а не на своей, подчеркнул журналист.Пока же российская армия подтягивает под Курск резервы, причем подтягивает их целыми дивизиями, отметил Ермаков.Все это создавало определенные проблемы, потому что нас под Курском застали врасплох. Более того, Запад делает все эти заявления о перемирии, чтобы потом по эффекту внезапности попытаться повергнуть в такой шок, из которого многие могут уже не выйти, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО других аспектах специальной военной операции на Украине — в материале Сергея Зуева: Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы на сайте Украина.ру
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новости, курск, сумская область, россия, курская область, сво, резервы, оборона, вс рф, всу, запад
Новости, Курск, Сумская область, Россия, Курская область, СВО, резервы, оборона, ВС РФ, ВСУ, Запад

Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах

04:30 13.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Курской области надо ограничить врага в его маневрах, а потом уже приступать к его уничтожению и заходу в Сумскую область. Всем хорошо известно, что лучше воевать на чужой территории, а не на своей. Об этом изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В целом на Курском направлении сейчас ВСУ перешли к активной обороне. Да и ВС РФ там тоже находятся в активной обороне. Поэтому возникала ситуация, когда обе стороны ведут "позиционно-маневренную войну", рассказал эксперт.
На данном этапе это неплохо. Раз уж все случилось, надо ограничить врага в его маневрах, а потом уже приступать к его уничтожению и заходу в Сумскую область. Всем хорошо известно, что лучше воевать на чужой территории, а не на своей, подчеркнул журналист.
Пока же российская армия подтягивает под Курск резервы, причем подтягивает их целыми дивизиями, отметил Ермаков.
"Потому что до этого была проблема, когда наши подразделения прибывали туда кусочно-разрывным методом: батальон оттуда, полк оттуда, пару рот еще оттуда. Люди были не укомплектованы тяжелым вооружением: артиллерийские орудия и минометы к ним приезжали позже", — сообщил он.
Все это создавало определенные проблемы, потому что нас под Курском застали врасплох. Более того, Запад делает все эти заявления о перемирии, чтобы потом по эффекту внезапности попытаться повергнуть в такой шок, из которого многие могут уже не выйти, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах специальной военной операции на Украине — в материале Сергея Зуева: Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы на сайте Украина.ру
Евгений Норин СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Вчера, 17:14
Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плануЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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