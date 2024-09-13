https://ukraina.ru/20240913/1057411944.html

Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах

Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах - 13.09.2024 Украина.ру

Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах

В Курской области надо ограничить врага в его маневрах, а потом уже приступать к его уничтожению и заходу в Сумскую область. Всем хорошо известно, что лучше воевать на чужой территории, а не на своей. Об этом изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-13T04:30

2024-09-13T04:30

2024-09-13T04:30

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В целом на Курском направлении сейчас ВСУ перешли к активной обороне. Да и ВС РФ там тоже находятся в активной обороне. Поэтому возникала ситуация, когда обе стороны ведут "позиционно-маневренную войну", рассказал эксперт.На данном этапе это неплохо. Раз уж все случилось, надо ограничить врага в его маневрах, а потом уже приступать к его уничтожению и заходу в Сумскую область. Всем хорошо известно, что лучше воевать на чужой территории, а не на своей, подчеркнул журналист.Пока же российская армия подтягивает под Курск резервы, причем подтягивает их целыми дивизиями, отметил Ермаков.Все это создавало определенные проблемы, потому что нас под Курском застали врасплох. Более того, Запад делает все эти заявления о перемирии, чтобы потом по эффекту внезапности попытаться повергнуть в такой шок, из которого многие могут уже не выйти, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО других аспектах специальной военной операции на Украине — в материале Сергея Зуева: Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы на сайте Украина.ру

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новости, курск, сумская область, россия, курская область, сво, резервы, оборона, вс рф, всу, запад