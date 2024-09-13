Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Российские бойцы в Новогродовке действовали как по военному учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что ВСУ отступили. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Нужно подчеркнуть, что Новогродовка – это вообще блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям, сообщил эксперт.
Он добавил, что "блеск" операции состоит в том, что ВС РФ грамотно подготовились к штурму. Бойцы подошли к Новогродовке с нескольких сторон и провели серьезную работу по перерезанию логистики ВСУ, отметил журналист.
Российские бойцы действовали как по военному учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что ВСУ отступили. Хотя еще не было, чтобы они сдавали города в неразрушенном состоянии, уточнил Ермаков.
"В целом же надо признать, что командующий группировкой "Центр" генерал [Андрей] Мордвичев показывает весьма неплохие результаты. Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. Мы наносим противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, на каком из участков мы нанесем достаточно сильный удар", — заключил собеседник издания.
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