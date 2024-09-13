Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки - 13.09.2024 Украина.ру
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Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки
Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки - 13.09.2024 Украина.ру
Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки
Российские бойцы в Новогродовке действовали как по военному учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что ВСУ отступили. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-13T05:00
2024-09-13T05:00
новости
россия
очеретино
донбасс
всу
вс рф
наступление
отступление
днр
окружение
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Прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Нужно подчеркнуть, что Новогродовка – это вообще блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям, сообщил эксперт.Он добавил, что "блеск" операции состоит в том, что ВС РФ грамотно подготовились к штурму. Бойцы подошли к Новогродовке с нескольких сторон и провели серьезную работу по перерезанию логистики ВСУ, отметил журналист.Российские бойцы действовали как по военному учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что ВСУ отступили. Хотя еще не было, чтобы они сдавали города в неразрушенном состоянии, уточнил Ермаков."В целом же надо признать, что командующий группировкой "Центр" генерал [Андрей] Мордвичев показывает весьма неплохие результаты. Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. Мы наносим противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, на каком из участков мы нанесем достаточно сильный удар", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО том, какая судьба ждет Галицию после окончания СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру.
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россия
очеретино
донбасс
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, очеретино, донбасс, всу, вс рф, наступление, отступление, днр, окружение, штурм
Новости, Россия, Очеретино, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, наступление, отступление, ДНР, окружение, штурм

Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки

05:00 13.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Российские бойцы в Новогродовке действовали как по военному учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что ВСУ отступили. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Нужно подчеркнуть, что Новогродовка – это вообще блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям, сообщил эксперт.
Он добавил, что "блеск" операции состоит в том, что ВС РФ грамотно подготовились к штурму. Бойцы подошли к Новогродовке с нескольких сторон и провели серьезную работу по перерезанию логистики ВСУ, отметил журналист.
Российские бойцы действовали как по военному учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что ВСУ отступили. Хотя еще не было, чтобы они сдавали города в неразрушенном состоянии, уточнил Ермаков.
"В целом же надо признать, что командующий группировкой "Центр" генерал [Андрей] Мордвичев показывает весьма неплохие результаты. Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. Мы наносим противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, на каком из участков мы нанесем достаточно сильный удар", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.ру
О том, какая судьба ждет Галицию после окончания СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:29
Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на МурманскРоссийское государство расположено на очень большой территории, и США за счет своей спутниковой разведки находят у нас какие-то дырки. У нас есть подвижные системы ПВО, которые перемещаются и устраивают засады. Но ВСУ запускают беспилотники очень низко, скрывая их в складках местности, чтобы ПВО не смогли их обнаружить своим дальним обнаружением
 
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