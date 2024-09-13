https://ukraina.ru/20240913/1057406941.html

Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки

Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки - 13.09.2024 Украина.ру

Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки

Российские бойцы в Новогродовке действовали как по военному учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что ВСУ отступили. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-13T05:00

2024-09-13T05:00

2024-09-13T05:00

новости

россия

очеретино

донбасс

всу

вс рф

наступление

отступление

днр

окружение

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Прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Нужно подчеркнуть, что Новогродовка – это вообще блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям, сообщил эксперт.Он добавил, что "блеск" операции состоит в том, что ВС РФ грамотно подготовились к штурму. Бойцы подошли к Новогродовке с нескольких сторон и провели серьезную работу по перерезанию логистики ВСУ, отметил журналист.Российские бойцы действовали как по военному учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что ВСУ отступили. Хотя еще не было, чтобы они сдавали города в неразрушенном состоянии, уточнил Ермаков."В целом же надо признать, что командующий группировкой "Центр" генерал [Андрей] Мордвичев показывает весьма неплохие результаты. Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. Мы наносим противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, на каком из участков мы нанесем достаточно сильный удар", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО том, какая судьба ждет Галицию после окончания СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240912/1057404504.html

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очеретино

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новости, россия, очеретино, донбасс, всу, вс рф, наступление, отступление, днр, окружение, штурм