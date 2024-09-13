Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУ - 13.09.2024 Украина.ру
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Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУ
Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУ - 13.09.2024 Украина.ру
Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУ
Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться. Сейчас войска уже взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3". Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-13T06:00
2024-09-13T06:00
новости
угледар
россия
донбасс
наступление
вс рф
очеретино
окружение
днр
сво
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Сейчас ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. ВС РФ наносят противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, где будет нанесен достаточно сильный удар, сообщил эксперт.Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться, отметил журналист.Нужно понимать, что Водяное – это мощное "укрепсело". Там бойцы уже взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3", добавил он.Если ВС РФ установят над ней контроль, то все проселочные дороги будут перерезаны, противник это понимает. Если они так быстро бросили Новогродовку, значит могут уйти и из Угледара, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО том, какая судьба ждет Галицию после окончания СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру.
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угледар
россия
донбасс
очеретино
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новости, угледар, россия, донбасс, наступление, вс рф, очеретино, окружение, днр, сво, дороги, логистика, всу
Новости, Угледар, Россия, Донбасс, наступление, ВС РФ, Очеретино, окружение, ДНР, СВО, дороги, логистика, ВСУ

Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУ

06:00 13.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться. Сейчас войска уже взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3". Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Сейчас ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. ВС РФ наносят противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, где будет нанесен достаточно сильный удар, сообщил эксперт.
Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться, отметил журналист.
Нужно понимать, что Водяное – это мощное "укрепсело". Там бойцы уже взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3", добавил он.
"Темп мы набрали неплохой. Надеюсь, шахту №3 мы скоро возьмем, хотя противник будет за нее бодаться. После этого мы двинемся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Это – последняя вменяемая артерия, по которой враг осуществляет снабжение", — подчеркнул Ермаков.
Если ВС РФ установят над ней контроль, то все проселочные дороги будут перерезаны, противник это понимает. Если они так быстро бросили Новогродовку, значит могут уйти и из Угледара, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.ру
О том, какая судьба ждет Галицию после окончания СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру.
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