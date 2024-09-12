Крымская платформа: третий год борьбы за "украинский Крым"
15:13 12.09.2024 (обновлено: 16:07 12.09.2024)
Второй саммит "Крымской платформы" (первый был проведён в августе 2021 года) на третьем году "полномасштабной агрессии" выглядит каким-то диким оксюмороном. Какой Крым? Украина потеряла почти пятую часть территории. Какой смысл говорить отдельно о Крыме? Смысл, однако, есть…
Прежде всего, следует вспомнить, что работа "Крымской платформы" не прекращалась и в предыдущие годы — саммиты проходили и в 2022, и в 2023 годах. Смысл в этой работе как минимум двойной.
Во-первых, это ещё один формат международного сотрудничества, позволяющий привлекать внимание к Украине и создающий поводы для переговоров. К нынешнему саммиту, например, привязаны переговоры относительно снятия ограничений на использование западных вооружений.
Во-вторых, это способ давления на Запад, где присутствуют настроения относительно возможности соглашения на основе сохранения границ 2021 года, — т. е. без Крыма и части Донбасса.
Так что работа Киева тут системная и в его представлении эффективная. Во всяком случае, ситуация для Украины ухудшается (СВО была ответом в том числе и на "Крымскую платформу"), что и является одной из целей внешней политики Украины (ничего смешного — это позволяет получать помощь и позитивно влияет на переговоры по европейской и евроатлантической интеграции).
СМИ, естественно, в первую очередь обратили внимание на публичные заявления участников саммита.
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Владимир Зеленский говорил о планах.
Плана переговоров у него нет — есть только "план победы". "Этот план обязательно должен был быть представлен на втором саммите мира, для того, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны". Судя по его оговоркам, он в первую очередь предполагает расширение военно-экономической помощи Украине. Подробности Зеленский рассказывать отказывается до того, как документ будет предоставлен Вашингтону.
Тут, кстати, интересно, будет ли он его публиковать до согласования или после. Публикация до согласования будет элементом давления на Вашингтон.
А вот о мирном плане Олафа Шольца он высказался просто:
"Не может быть никаких планов без Украины про нас. Я даже не уверен, что такой план существует".
Мы и так знали, что авторитет нынешней немецкой администрации на Украине низок. Бывший президент до детских обзывалок не опускается, но…
23 августа 2022, 08:11Крымская платформа страшных иллюзийКиев по-прежнему видит полуостров своим или безлюдным
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступал в записи:
"Боль от трагедии, которую пережили наши крымско-татарские турки, насильственно изгнанные со своей родины, не утихает, и их раны не заживают уже 80 лет. Аннексия Крыма, против которой Турция выступает и которую не признает с первого дня, ещё больше усугубила страдания. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой".
Турецкий руководитель в нынешнем конфликте балансирует, поддерживая обе стороны. Он не признаёт актуальный статус Крыма (что не удивительно — Турция тут тоже пострадавшая сторона, ведь в XVIII веке Крым был отобран, по сути, у Османской империи). В то же время он отлично понимает, что положение крымских татар ухудшила не "аннексия", а блокада Крыма и удары по нему со стороны Украины. Ну и самое главное — Россия является важнейшим внешнеэкономическим партнёром Турции.
Госсекретарь Энтони Блинкен:
"Мы хотим, чтобы Украина победила. Поддержка Украины будет продолжаться, потому что она не зависит от какой-либо одной страны, какой-либо одной партии, каких-либо выборов".
Ну и теперь относительно практических последствий саммита.
23 августа 2022, 17:07Бессмысленный саммит. Главное о "Крымской платформе" в Киеве
1. Энтони Блинкен провёл переговоры с украинским руководством относительно снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия и повезёт результаты Байдену.
Переговоры касались, разумеется, не самой по себе возможности нанесения ударов по территории России, а перечня целей для таких ударов и особенностей дальнейших поставок.
Скорее всего, соответствующее решение будет принято 13 сентября. Сомнений в том, что решение будет принято, нет — время работает на Украину, стратегическая инициатива на стороне Запада.
2. Накануне саммита его участник, проходящий службу в армии "митрополит Крымский и Симферопольский" ПЦУ Климент, был остановлен у Михайловского монастыря неизвестными, которые попросили у него благословения и избили.
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3. В ночь с 10 на 11 сентября украинский спецназ попытался захватить одну из газодобывающих платформ в Чёрном море. В результате действий российских войск, по данным МО РФ, было потоплено восемь десантных лодок, уничтожено около 80 военнослужащих. Оставшиеся шесть лодок отступили.
Нет никаких сомнений, что Зеленский намеревался начать выступление заявлением о "деоккупации" Крыма. Причём он даже не соврал бы — название платформы "Крым-2". Но что-то пошло не так. Хотя в принципе можно было бы и заявить — кто там проверять начал бы?
Собственно, это наиболее реалистичный план "деоккупации Крыма". Не исключаем, что именно его там и разрабатывают. Проблема только в том, как его подать общественности.
О первом саммите можно прочитать в статье Геворга Мирзояна "Крымская платформа": новый конфуз Украины".