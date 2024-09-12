Избили и забрали технику. ФБР нагрянули с обысками к сотруднице RT в Майами - 12.09.2024 Украина.ру
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Избили и забрали технику. ФБР нагрянули с обысками к сотруднице RT в Майами
Избили и забрали технику. ФБР нагрянули с обысками к сотруднице RT в Майами - 12.09.2024 Украина.ру
Избили и забрали технику. ФБР нагрянули с обысками к сотруднице RT в Майами
Двадцать вооруженных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками домой к сотруднице RT в США, говорится в заявлении телеканала
2024-09-12T10:43
2024-09-12T11:08
новости
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"Имя сотрудницы не называем из соображений безопасности. Работала она в Майами. Там в ее дом пришли силовики. Это произошло около пяти часов утра. Сотрудница в это время спала. Одеться ей не дали. Ее избили и обыскали", - говорится в материале.После обыска девушку допрашивали около пяти часов: беседа касалась главного редактора RT Маргариты Симоньян и других топ-менеджеров канала.Официальных обвинений предъявлено не было. "Стало известно только то, что сотрудница RT значится как подозреваемая в некоем деле. Ей пришлось покинуть Штаты ради безопасности", - отметили RT.В начале сентября министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Подробнее о ситуации, которая сложилась у RT с властями США - в материале Дениса Рудометова Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, rt, маргарита симоньян, фбр, сша, обыски
Новости, RT, Маргарита Симоньян, ФБР, США, обыски

Избили и забрали технику. ФБР нагрянули с обысками к сотруднице RT в Майами

10:43 12.09.2024 (обновлено: 11:08 12.09.2024)
 
© Фото : Википедия ФБР значок
 ФБР значок - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Википедия
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Двадцать вооруженных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками домой к сотруднице RT в США, говорится в заявлении телеканала
"Имя сотрудницы не называем из соображений безопасности. Работала она в Майами. Там в ее дом пришли силовики. Это произошло около пяти часов утра. Сотрудница в это время спала. Одеться ей не дали. Ее избили и обыскали", - говорится в материале.
После обыска девушку допрашивали около пяти часов: беседа касалась главного редактора RT Маргариты Симоньян и других топ-менеджеров канала.
"Силовики проверяли в том числе переписки с ними. Для этого потребовали разблокировать телефон. Все гаджеты после обыска забрали", - уточняется в сообщении канала.
Официальных обвинений предъявлено не было.
"Стало известно только то, что сотрудница RT значится как подозреваемая в некоем деле. Ей пришлось покинуть Штаты ради безопасности", - отметили RT.
В начале сентября министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Подробнее о ситуации, которая сложилась у RT с властями США - в материале Дениса Рудометова Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ на сайте Украина.ру.
 
НовостиRTМаргарита СимоньянФБРСШАобыски
 
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