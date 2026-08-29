https://ukraina.ru/20260829/istoriya-na-radio-udivitelnye-istorii-mayakov-priazovya-1082870266.html
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья - 29.08.2026 Украина.ру
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального... Украина.ру, 29.08.2026
2026-08-29T12:00
2026-08-29T12:00
2026-08-29T12:00
история
история
история новороссии
русское географическое общество
азовское море
запорожская область
крым
радио
радио "новороссия сегодня"
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Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета географом Натальей Страчковой. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе экспедиции Русского географического общества, которая исследует маяки Приазовья. Некоторые из них построены ещё в перво половине XIX века и до сих пор работают!Приятного просмотра!
азовское море
запорожская область
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082870026_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c147425b234c466b726ad54f0a07051c.jpg
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
2026-08-29T12:00
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PT21M18S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета географом Натальей Страчковой. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе экспедиции Русского географического общества, которая исследует маяки Приазовья. Некоторые из них построены ещё в перво половине XIX века и до сих пор работают!
2026-08-29T12:00
true
PT21M18S
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета географом Натальей Страчковой. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе экспедиции Русского географического общества, которая исследует маяки Приазовья. Некоторые из них построены ещё в перво половине XIX века и до сих пор работают!