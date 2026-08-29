История на радио: удивительные истории маяков Приазовья - 29.08.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260829/istoriya-na-radio-udivitelnye-istorii-mayakov-priazovya-1082870266.html
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья - 29.08.2026 Украина.ру
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального... Украина.ру, 29.08.2026
2026-08-29T12:00
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история
история
история новороссии
русское географическое общество
азовское море
запорожская область
крым
радио
радио "новороссия сегодня"
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Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета географом Натальей Страчковой. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе экспедиции Русского географического общества, которая исследует маяки Приазовья. Некоторые из них построены ещё в перво половине XIX века и до сих пор работают!Приятного просмотра!
азовское море
запорожская область
крым
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452
60
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
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452
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История, История, история Новороссии, Русское географическое общество, Азовское море, Запорожская область, Крым, радио, Радио "Новороссия сегодня"
История на радио: удивительные истории маяков Приазовья
Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета географом Натальей Страчковой. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе экспедиции Русского географического общества, которая исследует маяки Приазовья. Некоторые из них построены ещё в перво половине XIX века и до сих пор работают!
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История на радио: удивительные истории маяков Приазовья

12:00 29.08.2026
 
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Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета географом Натальей Страчковой. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе экспедиции Русского географического общества, которая исследует маяки Приазовья. Некоторые из них построены ещё в перво половине XIX века и до сих пор работают!
Приятного просмотра!
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ИсторияИсторияистория НовороссииРусское географическое обществоАзовское мореЗапорожская областьКрымрадиоРадио "Новороссия сегодня"
 
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