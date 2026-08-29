https://ukraina.ru/20260829/istoriya-na-radio-udivitelnye-istorii-mayakov-priazovya-1082870266.html

История на радио: удивительные истории маяков Приазовья

История на радио: удивительные истории маяков Приазовья - 29.08.2026 Украина.ру

История на радио: удивительные истории маяков Приазовья

Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального... Украина.ру, 29.08.2026

2026-08-29T12:00

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история

история

история новороссии

русское географическое общество

азовское море

запорожская область

крым

радио

радио "новороссия сегодня"

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Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с деканом факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета географом Натальей Страчковой. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе экспедиции Русского географического общества, которая исследует маяки Приазовья. Некоторые из них построены ещё в перво половине XIX века и до сих пор работают!Приятного просмотра!

азовское море

запорожская область

крым

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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