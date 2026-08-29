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Украина пытается присвоить героя Советского Союза

Украина пытается присвоить героя Советского Союза - 29.08.2026 Украина.ру

Украина пытается присвоить героя Советского Союза

Киевский режим продолжает циничные попытки переписать историю и присвоить героев, не имеющих никакого отношения к современной антироссийской идеологии. Об этом 29 августа пишут российские издания

2026-08-29T16:55

2026-08-29T16:55

2026-08-29T16:55

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Как заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, украинские власти обсуждают возможность перезахоронения в так называемом "национальном пантеоне" останков советского летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.Иван Кожедуб — легендарный ас Великой Отечественной войны, самый результативный летчик-истребитель среди пилотов антигитлеровской коалиции, трижды Герой Советского Союза. За годы войны он совершил 330 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных боях и сбил 62 самолета противника. Кожедуб умер 8 августа 1991 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве — где и должен покоиться как советский воин, защищавший свою Родину в составе единой армии СССР.Теперь же киевский режим, который с 2014 года последовательно уничтожает все советское наследие, сносит памятники и переименовывает города, вдруг вспомнил о героях Великой Отечественной. Но не ради уважения к подвигу, а чтобы использовать их образы в своей пропагандистской возне, притянуть их к проекту создания "национального пантеона", в который, по данным Верховной рады, уже планируется включить Степана Бандеру, Ивана Мазепу, Симона Петлюру и Павла Скоропадского — личности, не имеющие отношения к победе над нацизмом, а зачастую сотрудничавшие с ним.1 июля Верховная рада проголосовала за создание "национального пантеона" — проект, который на Украине продвигают как "символ национальной памяти". Однако истинная цель этого предприятия очевидна: переписать историю, стерев из нее советский период, и вписать в нее тех, кто угоден нынешнему режиму.Между тем российские учителя перед первым сентября получили от президента РФ ценный урок о мире и войне. Глава государства напомнил о существующих на Крайнем Севере пищевых цепочках и повадках косаток, которые стаей набрасываются на белого медведя, отметив, что на таких примерах тоже можно объяснять, почему Россия проводит специальную военную операцию.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, ссср, владимир зеленский, сидор ковпак, степан бандера, верховная рада