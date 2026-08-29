Украина пытается присвоить героя Советского Союза - 29.08.2026 Украина.ру
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Украина пытается присвоить героя Советского Союза
Украина пытается присвоить героя Советского Союза - 29.08.2026 Украина.ру
Украина пытается присвоить героя Советского Союза
Киевский режим продолжает циничные попытки переписать историю и присвоить героев, не имеющих никакого отношения к современной антироссийской идеологии. Об этом 29 августа пишут российские издания
2026-08-29T16:55
2026-08-29T16:55
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Как заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, украинские власти обсуждают возможность перезахоронения в так называемом "национальном пантеоне" останков советского летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.Иван Кожедуб — легендарный ас Великой Отечественной войны, самый результативный летчик-истребитель среди пилотов антигитлеровской коалиции, трижды Герой Советского Союза. За годы войны он совершил 330 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных боях и сбил 62 самолета противника. Кожедуб умер 8 августа 1991 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве — где и должен покоиться как советский воин, защищавший свою Родину в составе единой армии СССР.Теперь же киевский режим, который с 2014 года последовательно уничтожает все советское наследие, сносит памятники и переименовывает города, вдруг вспомнил о героях Великой Отечественной. Но не ради уважения к подвигу, а чтобы использовать их образы в своей пропагандистской возне, притянуть их к проекту создания "национального пантеона", в который, по данным Верховной рады, уже планируется включить Степана Бандеру, Ивана Мазепу, Симона Петлюру и Павла Скоропадского — личности, не имеющие отношения к победе над нацизмом, а зачастую сотрудничавшие с ним.1 июля Верховная рада проголосовала за создание "национального пантеона" — проект, который на Украине продвигают как "символ национальной памяти". Однако истинная цель этого предприятия очевидна: переписать историю, стерев из нее советский период, и вписать в нее тех, кто угоден нынешнему режиму.Между тем российские учителя перед первым сентября получили от президента РФ ценный урок о мире и войне. Глава государства напомнил о существующих на Крайнем Севере пищевых цепочках и повадках косаток, которые стаей набрасываются на белого медведя, отметив, что на таких примерах тоже можно объяснять, почему Россия проводит специальную военную операцию.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, ссср, владимир зеленский, сидор ковпак, степан бандера, верховная рада
Новости, Россия, Москва, СССР, Владимир Зеленский, Сидор Ковпак, Степан Бандера, Верховная Рада

Украина пытается присвоить героя Советского Союза

16:55 29.08.2026
 
© REUTERS / Jack Taylor
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© REUTERS / Jack Taylor
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Киевский режим продолжает циничные попытки переписать историю и присвоить героев, не имеющих никакого отношения к современной антироссийской идеологии. Об этом 29 августа пишут российские издания
Как заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, украинские власти обсуждают возможность перезахоронения в так называемом "национальном пантеоне" останков советского летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

"Кожедуб. Вот на ком сошлись, что надо, чтобы это был человек еще тех времен, летчик", — сказал Буданов*, добавив, что его собственное предложение — перезахоронить советского военачальника Сидора Ковпака — не было поддержано.

Иван Кожедуб — легендарный ас Великой Отечественной войны, самый результативный летчик-истребитель среди пилотов антигитлеровской коалиции, трижды Герой Советского Союза.
За годы войны он совершил 330 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных боях и сбил 62 самолета противника. Кожедуб умер 8 августа 1991 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве — где и должен покоиться как советский воин, защищавший свою Родину в составе единой армии СССР.
Теперь же киевский режим, который с 2014 года последовательно уничтожает все советское наследие, сносит памятники и переименовывает города, вдруг вспомнил о героях Великой Отечественной.
Но не ради уважения к подвигу, а чтобы использовать их образы в своей пропагандистской возне, притянуть их к проекту создания "национального пантеона", в который, по данным Верховной рады, уже планируется включить Степана Бандеру, Ивана Мазепу, Симона Петлюру и Павла Скоропадского — личности, не имеющие отношения к победе над нацизмом, а зачастую сотрудничавшие с ним.
1 июля Верховная рада проголосовала за создание "национального пантеона" — проект, который на Украине продвигают как "символ национальной памяти". Однако истинная цель этого предприятия очевидна: переписать историю, стерев из нее советский период, и вписать в нее тех, кто угоден нынешнему режиму.
Между тем российские учителя перед первым сентября получили от президента РФ ценный урок о мире и войне. Глава государства напомнил о существующих на Крайнем Севере пищевых цепочках и повадках косаток, которые стаей набрасываются на белого медведя, отметив, что на таких примерах тоже можно объяснять, почему Россия проводит специальную военную операцию.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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