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Пустые полки и проигранное небо: почему Украина может взорваться уже этой осенью

Пустые полки и проигранное небо: почему Украина может взорваться уже этой осенью - 29.08.2026 Украина.ру

Пустые полки и проигранное небо: почему Украина может взорваться уже этой осенью

Посольство США обновило предупреждение для своих граждан, добавив в список рисков угрозу массовых беспорядков в Киеве и других городах Украины. Общий уровень опасности остался максимальным (Level 4 — Do Not Travel)

2026-08-29T16:39

2026-08-29T16:39

2026-08-29T16:39

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Ведомство указывает, что политическая, экономическая, религиозная и этническая напряженность может перерасти в насилие. Американцам настоятельно рекомендуют избегать протестов и скоплений людей.Кроме того, возросла интенсивность ракетных поражений логистических объектов по всей стране, в первую очередь в Киеве, что тоже влияет на социальное напряжение. Американские власти призывают граждан быть готовыми к немедленному выезду и не рассчитывать на помощь правительства. Для сотрудников посольства США также ужесточили правила: им запретили выезжать за пределы Киева без разрешения, а членам их семей — въезжать на Украину.Действительно, напряжение в украинском обществе нарастает. На фоне коррупционных скандалов, совершенно циничных разговоров политиков о воровстве в огромных масштабах пустые полки в магазинах особенно раздражают. Бизнес, чьи склады российские ВКС поражают в ответ на атаки российских логистических компаний, требует от властей поддержки. А пока ее нет, закрывает площадки в Одессе и Запорожье, вводит ограничения на продажу продукции (например, крупнейшая сеть АТБ объявила, что ограничивает продажу социальной корзины до 6 единиц в одни руки), сокращает персонал и выплаты сотрудникам. Все это вызывает недовольство, которое может вылиться в народный бунт. Украинские эксперты ожидают его уже осенью. Анализ ситуации на Украине - в обзоре соцсетей.Волонтер и политический аналитик Юрий КасьяновКиев – за сутки уже 19+ воздушных тревог, парализующих общественный транспорт, негативно влияющих на жизнь мегаполиса, на работу бизнеса, государственных предприятий и учреждений. Прилетают несколько реактивных "шахедов" – и все. Не двадцать, не тридцать, не сто. Не баллистика. <...>Вопрос в том, что власть - а это именно ее ответственность - снова упустила очевидную еще год назад смену парадигмы воздушной войны. Это как было в Средневековье – у врага "вдруг" появилось огнестрельное оружие, а у нас остались луки со стрелами. Мы проиграли небо над Киевом. Мы проиграли небо над Москвой. <...> Над Москвой не летают украинские дроны, а в Киеве и других городах Украины нет эффективных средств ПВО против реактивных "шахедов". Кто-то упустил время, наделал кучу ошибок в оборонной политике, руководствуясь желанием обогатиться во время войны, или намеренно взорвал обороноспособность государства. Теперь мы все платим за их дилетантство и алчность.Журналист Пётр СкоробогатыйРоссийские вооруженные силы завершили самый масштабный ракетно-дроновый удар с момента начала специальной военной операции. Более суток Киев и Киевская область находились под непрерывными налетами беспилотников. Также по целям прилетали аэробаллистические "Искандеры" и гиперзвуковые "Цирконы". Завершилось все очень красивым светопреставлением. В районе населенного пункта Мила был поражен складской комплекс. Последний, по всей видимости, служил складом боеприпасов. В результате попадания реактивных БПЛА "Герань" на объекте произошел сильнейший взрыв. За ним последовало возгорание, а также вторичная детонация хранящегося груза. Взрывы и мощный пожар продолжались всю ночь. В настоящее время российские вооруженные силы начали повторные удары по Киеву и области. Пока масштабы уступают прошлой "суточной" операции. Но все может в любой момент измениться.Прошедшие удары стали результатом кризиса, который охватил украинскую противовоздушную оборону. Ранее мы писали, что ситуация с организацией ПВО становится все хуже и хуже. Как и следовало ожидать, причиной этого стало исчерпание ракет для зенитных комплексов. Теперь уже очевидно, что и для NASAMS, SAMP-T и IRIS у Киева также практически не осталось боекомплекта. В свою очередь, рассказы про уникальные возможности МОГов ВСУ и эффективность дронов-перехватчиков оказались сильно преувеличенными. С того момента, как ВС РФ начали массово вводить в бой реактивные "Герани", способность этих средств защищать небо Украины начала стремительно падать. Неэффективными оказались и различные эрзац-комплексы ПВО, которые срочно передавались Украине западными странами. В результате украинское командование вынуждено бросить в бой старые советские ЗРК "Куб" 1960-х годов выпуска. Обломками "кубовских" ракет усеяна территория вокруг Киева и в Киевской области.В результате налетов в Киеве началась паника, а следом транспортный коллапс. Жители украинской столицы пытались срочно покинуть город. При этом ударов по гражданским объектам и социальной инфраструктуре ВС РФ не наносили. Но, по всей видимости, киевляне прекрасно информированы о том, какое число различных "взрывающихся" складов есть в их городе. Важно подчеркнуть, что Киев и Киевская область – это место сосредоточения основных мест хранения и логистических центров на Украине. Это связано в том числе и со стратегически выгодным расположением агломерации. Она главное связующее звено между востоком и западом страны. Более того, здесь гораздо удобнее строить и обслуживать такие мощности, в отличие, к примеру, от глухих сел Тернопольской области.Также следует отметить, что даже по самым грубым подсчетам за время "суточного" удара ВС РФ израсходовали гораздо меньше боеприпасов по сравнению с массированными налетами весны и лета нынешнего года. А с прошлогодними показателями применения дальнобойных средств поражения – сопоставлять даже и не стоит. При этом разрушения и имущественные потери у украинской стороны очень сильные.Украинский политик Ирина ГеращенкоСостояние, когда боишься и не хочешь открывать новости, потому что, кажется, разум отказывается уже их воспринимать. На этом фоне еще больше раздражают все эти бесконечные пафосные конференции и саммиты, очередные обещания "адского ответа", миллиарда дронов и миллиона ракет и другой словесный флуд власти, которая не смогла продумать систему страхования бизнеса, не поддержала инициативу так называемых частных ПВО, что хоть немного помогло бы. Почему-то думаю, общество еще узнает много интересного и о военных закупках и разработках, почему все бюджетные средства шли на одну компанию, и главное - где ее ракеты, которые должны побуждать врага к мирным переговорам.Украинский политик Максим БужанскийИдёт дождь. Да нет, конечно, никакой это не дождь, это Киев бомбят с утра до ночи, но воспринимается всё уже как дождь в новостях, там есть, а тут нет, прогноз погоды ценой в чьи-то жизни. Те, кто на востоке, видят такое же пятый год, те, кто на западе, и сейчас не знают, и киевляне одиноки в своём ужасе, и помочь им никто не может. Резкий переход от картонных Майданов и пантеонов, которыми их кормили всё лето, к физической невозможности наладить бытовую жизнь. Настраивали бы людей на трудности, было бы легче, но их настраивали на похороны Мельника. Люди устали. Проблема не в том, что граждане перестают понимать план власти, они перестают верить в то, что он есть, и не работают тогда больше ни угрозы, ни мотиваторы, ни обещания отомстить за каждый удар, хотя тем и за 24-е февраля в жизни не рассчитаться, ни планы всё восстановить. Сертификатов на жильё бывших жителей Константиновки на 8 млрд, как я читал вчера, а "Тысячевесна" на 4, но пачки комедий нужно оплатить уже сейчас, питчинг не ждёт, а жильё... жильё потом. В дыму пожаров от горящих складов овчарками рыскают социологи, вынюхивая рейтинги, и люди дают странные ответы на странные вопросы, за кого они в будущем, знать не зная, кто за них в настоящем. Все рейтинги туфта, и честные только у порохоботов, которые твердо знают, за что они, и жаждут доказать, что были правы, предлагая угробить страну иначе, у остальных очередной калейдоскоп радужных надежд и розовых фантазий, но кто ж разберёт-то, в дыму. Кровавый август, битва за Донбасс, битва за власть, одна беспощадней другой, и неизвестно, в какой погибнет больше, но это мы потом посчитаем и на три умножим в своей "Википедии", когда кто-то решит, что мало жертв и надо выглядеть солидней. Во вторник в школу, и детям снова, сцепив зубы, ловить мысль учителя, морщась от воя сирен и грохота взрывов, но мы потом поставим памятник Мазепе, а не памятник детям, за него же бились четыре года, и его обнимали утром, прощаясь, не зная, увидимся ли вечером. Мне говорят, что я мрачно пишу, так я мрачный. Хотите улыбок - к министру культуры Бережной, у нее всегда от уха до уха, я так не умею и не хочу уметь. Потом улыбнёмся, если будет повод, а нет, так нет. Ещё пару дней августа, раньше было всегда так жаль их, в тоску вгонял несущийся навстречу поездом сентябрь. Сейчас иначе, поезда отстают на десять часов, давайте свой сентябрь, послушаем вранье про начало Второй мировой, стоны про то, что плохой бюджет, словно он и в мирное время когда-то был хорошим, рыдания о том, что мало реформ. Страна хочет мира, не реформ, реформаторы - выплакать кусок власти, всё это уже столько раз было, сентябрь как сентябрь. Зима близко.Украинский политик Виталий БарвиненкоЧто можно сделать? Можно включить голову, начать считать и стремиться к деэскалации конфликта — минимизации убытков нашей экономики. Учитывая проблемы с логистикой и постепенно увеличивающееся количество пустых полок в магазинах, сейчас необходимо заново переосмыслить происходящее и переместиться из мира фантазий в реальность. Пока не поздно.Украинский журналист Антон ГураВ целом пик напряжения в обществе с печальными последствиями все аналитики и разного рода умные люди предсказывают на эту зиму. Если у вас есть дорогие автомобили, подумайте, куда их спрятать. Если на вас много золота, лучше снять. Не светите деньгами в соцсетях и старайтесь меньше о своей жизни рассказывать. Народ злой и голодный.

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