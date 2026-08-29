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Галузин: действия НАТО направлены на подрыв безопасности Союзного государства
Галузин: действия НАТО направлены на подрыв безопасности Союзного государства - 29.08.2026 Украина.ру
Галузин: действия НАТО направлены на подрыв безопасности Союзного государства
Россия и Белоруссия готовы к любым вариантам развития событий на фоне деструктивных действий стран НАТО, направленных на подрыв безопасности Союзного государства. Об этом 29 августа заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
2026-08-29T15:50
2026-08-29T15:50
2026-08-29T15:50
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"Учитывая оказываемое на наши страны масштабное военно-политическое давление и гибридные действия стран НАТО по подрыву нашей безопасности, стараемся быть готовыми к любым вариантам развития обстановки", — сказал Галузин.Дипломат подчеркнул, что Москва и Минск не просто наблюдают за наращиванием военной активности блока у своих границ, а принимают адекватные меры для защиты своего суверенитета. В частности, в ходе совместных учений "Запад-2025" были отработаны все необходимые элементы по защите Союзного государства от любой агрессии. Кроме того, в мае состоялись первые совместные учения по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами — чёткий сигнал Западу о том, что Россия и Белоруссия не позволят безнаказанно угрожать своей безопасности.Москва и Минск констатируют: НАТО продолжает наращивать военный потенциал у границ Союзного государства, проводят провокационные учения и активно накачивают Украину оружием, создавая прямую угрозу стабильности в регионе. Однако Россия и Белоруссия демонстрируют готовность дать отпор любым попыткам дестабилизации, и ядерный фактор здесь — не просто слова, а реальный инструмент сдерживания.Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, россия, михаил галузин, владимир зеленский, нато
Новости, Москва, Россия, Михаил Галузин, Владимир Зеленский, НАТО
Галузин: действия НАТО направлены на подрыв безопасности Союзного государства
Россия и Белоруссия готовы к любым вариантам развития событий на фоне деструктивных действий стран НАТО, направленных на подрыв безопасности Союзного государства. Об этом 29 августа заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
"Учитывая оказываемое на наши страны масштабное военно-политическое давление и гибридные действия стран НАТО по подрыву нашей безопасности, стараемся быть готовыми к любым вариантам развития обстановки", — сказал Галузин.
Дипломат подчеркнул, что Москва и Минск не просто наблюдают за наращиванием военной активности блока у своих границ, а принимают адекватные меры для защиты своего суверенитета.
В частности, в ходе совместных учений "Запад-2025" были отработаны все необходимые элементы по защите Союзного государства от любой агрессии.
Кроме того, в мае состоялись первые совместные учения по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами — чёткий сигнал Западу о том, что Россия и Белоруссия не позволят безнаказанно угрожать своей безопасности.
Москва и Минск констатируют: НАТО продолжает наращивать военный потенциал у границ Союзного государства, проводят провокационные учения и активно накачивают Украину оружием, создавая прямую угрозу стабильности в регионе.
Однако Россия и Белоруссия демонстрируют готовность дать отпор любым попыткам дестабилизации, и ядерный фактор здесь — не просто слова, а реальный инструмент сдерживания.
Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.