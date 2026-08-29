"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи - 29.08.2026 Украина.ру
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"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи
"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи - 29.08.2026 Украина.ру
"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ столкнулись с острейшим дефицитом критически важного оборудования — детекторов дронов, средств радиоэлектронной борьбы и мощных аккумуляторов. Об этом 29 августа пишут украинские СМИ
2026-08-29T16:25
2026-08-29T16:25
сво
спецоперация
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украина
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вооруженные силы украины
всу
пво
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Проблемы с "электроникой" становятся не менее серьезными, чем нехватка самого вооружения. По данным украинских изданий, военные ВСУ испытывают колоссальные трудности с поиском детекторов дронов, которые позволяют фиксировать радиочастоты российских беспилотников и заблаговременно предупреждать об их приближении. Кроме того, на передовой остро не хватает портативных электростанций и мощных аккумуляторов, необходимых для работы радиостанций, средств связи, терминалов спутникового интернета, ноутбуков и систем РЭБ. В условиях регулярных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины проблема электропитания становится катастрофической. Обычные генераторы создают шум и демаскируют позиции, а стационарных источников электроэнергии на передовой просто нет.Несмотря на наличие переносных зенитно-ракетных комплексов, таких как американские Stinger, польские Piorun и советские "Игла", без детекторов и систем РЭБ их эффективность резко падает. Украинская ПВО продолжает разваливаться на глазах, несмотря на все усилия Запада. Даже поставки "критически важных" систем, о которых заявляют в Киеве, не решают главной проблемы — отсутствия базовой электроники и энергоресурсов. Российские войска методично уничтожают инфраструктуру и технику ВСУ, и каждая новая неделя приближает украинский режим к полному коллапсу ПВО.О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.
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сво, спецоперация, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, пво
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ПВО

"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи

16:25 29.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Подразделения противовоздушной обороны ВСУ столкнулись с острейшим дефицитом критически важного оборудования — детекторов дронов, средств радиоэлектронной борьбы и мощных аккумуляторов. Об этом 29 августа пишут украинские СМИ
Проблемы с "электроникой" становятся не менее серьезными, чем нехватка самого вооружения. По данным украинских изданий, военные ВСУ испытывают колоссальные трудности с поиском детекторов дронов, которые позволяют фиксировать радиочастоты российских беспилотников и заблаговременно предупреждать об их приближении.
"Самое сложное – это, в основном, найти электронику", — признался сержант одного из подразделений ПВО.
Кроме того, на передовой остро не хватает портативных электростанций и мощных аккумуляторов, необходимых для работы радиостанций, средств связи, терминалов спутникового интернета, ноутбуков и систем РЭБ.
В условиях регулярных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины проблема электропитания становится катастрофической. Обычные генераторы создают шум и демаскируют позиции, а стационарных источников электроэнергии на передовой просто нет.
Несмотря на наличие переносных зенитно-ракетных комплексов, таких как американские Stinger, польские Piorun и советские "Игла", без детекторов и систем РЭБ их эффективность резко падает.
Украинская ПВО продолжает разваливаться на глазах, несмотря на все усилия Запада. Даже поставки "критически важных" систем, о которых заявляют в Киеве, не решают главной проблемы — отсутствия базовой электроники и энергоресурсов.
Российские войска методично уничтожают инфраструктуру и технику ВСУ, и каждая новая неделя приближает украинский режим к полному коллапсу ПВО.
О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.
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