Системы ПВО и Patriot в Польше оказались не готовы к угроз - 29.08.2026 Украина.ру
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Системы ПВО и Patriot в Польше оказались не готовы к угроз
Системы ПВО и Patriot в Польше оказались не готовы к угроз - 29.08.2026 Украина.ру
Системы ПВО и Patriot в Польше оказались не готовы к угроз
Инцидент с падением ракеты в Польше 30 июля обнажил системные проблемы в работе противовоздушной обороны и военно-воздушных сил страны. Как 29 августа сообщает польская газета Rzeczpospolita, польские военные оказались не готовы к элементарному перехвату цели, а их техника и системы связи продемонстрировали полную несостоятельность
2026-08-29T15:35
2026-08-29T15:36
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По данным издания, во время инцидента дежурившие рядом американские истребители F-16 не смогли использовать систему обмена информацией — они буквально не могли скоординировать действия. Более того, у одного самолета не хватало топлива, и он был вынужден дозаправляться в воздухе, а второй был занят другой задачей. В результате польские ВВС оказались недееспособны в критический момент.Еще более вопиющим оказался факт, что система радиолокационной разведки не была интегрирована с системой ПВО, а американский комплекс Patriot так и не был задействован. Таким образом, дорогостоящая техника, на которую Польша потратила миллиарды долларов, оказалась бесполезной в реальной боевой ситуации.Премьер-министр Дональд Туск, не дожидаясь завершения расследования, поспешил заявить, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом он сам признал, что делает это заявление до того, как обследование обломков было завершено. Теперь же выясняется, что польская ПВО и ВВС просто не смогли отразить угрозу, какой бы она ни была.Россия неоднократно подчеркивала, что ее вооруженные силы действуют строго в рамках международного права, а инциденты с падением обломков на территории соседних стран, как правило, связаны с работой украинских систем ПВО, которые не справляются с перехватом. Польша же демонстрирует, что ее армия, накачиваемая западными вооружениями, не способна защитить собственное небо.Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
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новости, польша, россия, сша, владимир зеленский, ввс, f-16
Новости, Польша, Россия, США, Владимир Зеленский, ВВС, F-16

Системы ПВО и Patriot в Польше оказались не готовы к угроз

15:35 29.08.2026 (обновлено: 15:36 29.08.2026)
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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Инцидент с падением ракеты в Польше 30 июля обнажил системные проблемы в работе противовоздушной обороны и военно-воздушных сил страны. Как 29 августа сообщает польская газета Rzeczpospolita, польские военные оказались не готовы к элементарному перехвату цели, а их техника и системы связи продемонстрировали полную несостоятельность
По данным издания, во время инцидента дежурившие рядом американские истребители F-16 не смогли использовать систему обмена информацией — они буквально не могли скоординировать действия.
Более того, у одного самолета не хватало топлива, и он был вынужден дозаправляться в воздухе, а второй был занят другой задачей. В результате польские ВВС оказались недееспособны в критический момент.
Еще более вопиющим оказался факт, что система радиолокационной разведки не была интегрирована с системой ПВО, а американский комплекс Patriot так и не был задействован. Таким образом, дорогостоящая техника, на которую Польша потратила миллиарды долларов, оказалась бесполезной в реальной боевой ситуации.
Премьер-министр Дональд Туск, не дожидаясь завершения расследования, поспешил заявить, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом он сам признал, что делает это заявление до того, как обследование обломков было завершено. Теперь же выясняется, что польская ПВО и ВВС просто не смогли отразить угрозу, какой бы она ни была.
Россия неоднократно подчеркивала, что ее вооруженные силы действуют строго в рамках международного права, а инциденты с падением обломков на территории соседних стран, как правило, связаны с работой украинских систем ПВО, которые не справляются с перехватом. Польша же демонстрирует, что ее армия, накачиваемая западными вооружениями, не способна защитить собственное небо.
Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
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