https://ukraina.ru/20240909/1057324528.html

Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ

Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ - 09.09.2024 Украина.ру

Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ

Благодаря RT американцы узнали сотни новых историй не просто об остальном мире, но в первую очередь о своей собственной стране, которые их собственные СМИ просто замалчивали. Поэтому нам будут продолжать там перекрывать кислород, но и мы найдем другие способы дышать.

2024-09-09T16:14

2024-09-09T16:14

2024-09-09T16:14

интервью

сша

запад

вашингтон

маргарита симоньян

rt

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список телеканал Russia Today, его главного редактора Маргариту Симоньян и несколько сотрудников.— Маргарита Симоновна, мы, как ваши коллеги, конечно, в курсе ситуации, которая сложилась у RT с властями США. И все-таки хотелось бы обнародовать вашу версию событий.— Как там в басне у Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Вот так и с нами.— Подскажите, почему столь успешный проект RT в США оказался под санкциями? Что вменяют нашему СМИ в Вашингтоне?— Именно потому, что он стал столь успешным, чего они не ожидали.— Как вы считаете, в чем сила российской журналистики, почему ее так боятся на Западе?— Мы говорим то, что их истеблишмент, "глубинное государство", правящая тусовочка — их можно называть по-разному — просто не может позволить себе допустить до своего собственного народа. Другую точку зрения. Правду. О нас, о мире, о них самих.— Вы отреагировали в своем Telegram-канале на последние заявления в США словами "Тю. Проснулись". Расскажите, пожалуйста, что вас удивило?— Я вообще думала, что давно нахожусь под санкциями в США. Видимо, под другими. В Штатах с самого начала работы RT пытались найти способы нас заглушить. Годами клеймили и запугивали наших журналистов. В 2017-м записали в иноагенты. Два года назад заставили операторов нас выкинуть, тем самым убрав RT с телевизионных каналов. Но аудитория у RT с тех пор, как нас "закрыли", только выросла, в том числе благодаря нашим так называемым партизанским проектам, которые регулярно набирают миллионы просмотров из Штатов. Нас только дустом не посыпали, а мы просто находим новые пути делать свою работу.— Какое влияние оказывает работа телеканала на американское общество? И можем ли мы, если нам не будут перекрывать кислород на Западе, изменить политический климат? Можем ли мы улучшить имидж России? Что нам сейчас мешает это сделать?— Благодаря RT американцы узнали сотни новых историй не просто об остальном мире, но в первую очередь о своей собственной стране. Они впервые увидели истории, которые происходили, как говорится, у них за углом, но которые их собственные СМИ просто замалчивали. Поэтому нам будут продолжать там перекрывать кислород, но и мы найдем другие способы дышать.— Ощущаете ли вы лично на себе последствия санкций? Если да и если не секрет, в чем это выражается?— Единственное чувство лично у меня от этих санкций — счастье, что меня ничего с США не связывает и ничем настоящим ни напугать, ни пригрозить они ни мне, ни моим близким не могут.

https://ukraina.ru/20240902/1057188259.html

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, запад, вашингтон, маргарита симоньян, rt, украина.ру