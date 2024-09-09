Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ
Благодаря RT американцы узнали сотни новых историй не просто об остальном мире, но в первую очередь о своей собственной стране, которые их собственные СМИ просто замалчивали. Поэтому нам будут продолжать там перекрывать кислород, но и мы найдем другие способы дышать.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список телеканал Russia Today, его главного редактора Маргариту Симоньян и несколько сотрудников.
— Маргарита Симоновна, мы, как ваши коллеги, конечно, в курсе ситуации, которая сложилась у RT с властями США. И все-таки хотелось бы обнародовать вашу версию событий.
— Как там в басне у Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Вот так и с нами.
— Подскажите, почему столь успешный проект RT в США оказался под санкциями? Что вменяют нашему СМИ в Вашингтоне?
— Именно потому, что он стал столь успешным, чего они не ожидали.
— Как вы считаете, в чем сила российской журналистики, почему ее так боятся на Западе?
— Мы говорим то, что их истеблишмент, "глубинное государство", правящая тусовочка — их можно называть по-разному — просто не может позволить себе допустить до своего собственного народа. Другую точку зрения. Правду. О нас, о мире, о них самих.
— Вы отреагировали в своем Telegram-канале на последние заявления в США словами "Тю. Проснулись". Расскажите, пожалуйста, что вас удивило?
— Я вообще думала, что давно нахожусь под санкциями в США. Видимо, под другими. В Штатах с самого начала работы RT пытались найти способы нас заглушить. Годами клеймили и запугивали наших журналистов. В 2017-м записали в иноагенты. Два года назад заставили операторов нас выкинуть, тем самым убрав RT с телевизионных каналов.
— Как там в басне у Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Вот так и с нами.
— Подскажите, почему столь успешный проект RT в США оказался под санкциями? Что вменяют нашему СМИ в Вашингтоне?
— Именно потому, что он стал столь успешным, чего они не ожидали.
— Как вы считаете, в чем сила российской журналистики, почему ее так боятся на Западе?
— Мы говорим то, что их истеблишмент, "глубинное государство", правящая тусовочка — их можно называть по-разному — просто не может позволить себе допустить до своего собственного народа. Другую точку зрения. Правду. О нас, о мире, о них самих.
— Вы отреагировали в своем Telegram-канале на последние заявления в США словами "Тю. Проснулись". Расскажите, пожалуйста, что вас удивило?
— Я вообще думала, что давно нахожусь под санкциями в США. Видимо, под другими. В Штатах с самого начала работы RT пытались найти способы нас заглушить. Годами клеймили и запугивали наших журналистов. В 2017-м записали в иноагенты. Два года назад заставили операторов нас выкинуть, тем самым убрав RT с телевизионных каналов.
Но аудитория у RT с тех пор, как нас "закрыли", только выросла, в том числе благодаря нашим так называемым партизанским проектам, которые регулярно набирают миллионы просмотров из Штатов. Нас только дустом не посыпали, а мы просто находим новые пути делать свою работу.
— Какое влияние оказывает работа телеканала на американское общество? И можем ли мы, если нам не будут перекрывать кислород на Западе, изменить политический климат? Можем ли мы улучшить имидж России? Что нам сейчас мешает это сделать?
— Благодаря RT американцы узнали сотни новых историй не просто об остальном мире, но в первую очередь о своей собственной стране. Они впервые увидели истории, которые происходили, как говорится, у них за углом, но которые их собственные СМИ просто замалчивали. Поэтому нам будут продолжать там перекрывать кислород, но и мы найдем другие способы дышать.
— Ощущаете ли вы лично на себе последствия санкций? Если да и если не секрет, в чем это выражается?
— Единственное чувство лично у меня от этих санкций — счастье, что меня ничего с США не связывает и ничем настоящим ни напугать, ни пригрозить они ни мне, ни моим близким не могут.
— Какое влияние оказывает работа телеканала на американское общество? И можем ли мы, если нам не будут перекрывать кислород на Западе, изменить политический климат? Можем ли мы улучшить имидж России? Что нам сейчас мешает это сделать?
— Благодаря RT американцы узнали сотни новых историй не просто об остальном мире, но в первую очередь о своей собственной стране. Они впервые увидели истории, которые происходили, как говорится, у них за углом, но которые их собственные СМИ просто замалчивали. Поэтому нам будут продолжать там перекрывать кислород, но и мы найдем другие способы дышать.
— Ощущаете ли вы лично на себе последствия санкций? Если да и если не секрет, в чем это выражается?
— Единственное чувство лично у меня от этих санкций — счастье, что меня ничего с США не связывает и ничем настоящим ни напугать, ни пригрозить они ни мне, ни моим близким не могут.