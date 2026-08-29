https://ukraina.ru/20260829/prestupnaya-khalatnost-moschnyy-vzryv-pod-buchey-privel-v-beshenstvo-premera-ukrainy-1082887054.html
"Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины
"Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины - 29.08.2026 Украина.ру
"Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины
В Бучанском районе Киевской области прогремел мощный взрыв, сопровождающийся масштабным пожаром и вторичной детонацией. Как сообщают украинские СМИ и местные паблики, инцидент произошел на Житомирской трассе в районе села Милая, недалеко от Бучи
2026-08-29T09:45
2026-08-29T09:45
2026-08-29T09:46
новости
украина
буча
киевская область
сергей корецкий
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/14/1082646136_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_1cfe8fe63b6b01ca2b0f82a205e9fd43.jpg
По предварительным данным, удар российского беспилотника "Герань-4" пришелся по складу боеприпасов. После взрыва вспыхнул сильный пожар, который сопровождается повторной детонацией. Черный дым от возгорания виден даже в центре Киева, отмечают очевидцы.Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что горят складские помещения, но отказался уточнять их принадлежность. Движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев – Чоп" с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях перекрыто. На месте работают спасатели, полиция, взрывотехники и экстренные службы.Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, комментируя инцидент, заявил в своем Телеграм-канале, что "ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком". Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар" в городе Вишневое, где ремонтировали зенитно-ракетные системы. После удара российских войск 6 июля на заводе также фиксировали повторную детонацию. Тогда из-за риска новых взрывов население города эвакуировали из опасных зон, а Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности разместивших военные склады рядом с жилыми домами. Однако, как показало произошедшее под Бучой, выводы так и не были сделаны. Военные объекты по-прежнему располагаются вблизи жилых районов и оживленных трасс, а гражданская инфраструктура используется для маскировки складов боеприпасов. По данным открытых источников, на месте пожара в селе Милая по документам находятся завод компании "Чистая вода" и фабрика замороженных десертов LA GELATERIA, однако рядом расположен военный объект — "защищенный пункт управления (в/ч А-2319)".Между тем стало известно, что американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.
украина
буча
киевская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/14/1082646136_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_368653b4047b5873259d95ed597255dc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, буча, киевская область, сергей корецкий, владимир зеленский
"Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины
09:45 29.08.2026 (обновлено: 09:46 29.08.2026)
В Бучанском районе Киевской области прогремел мощный взрыв, сопровождающийся масштабным пожаром и вторичной детонацией. Как сообщают украинские СМИ и местные паблики, инцидент произошел на Житомирской трассе в районе села Милая, недалеко от Бучи
По предварительным данным, удар российского беспилотника "Герань-4" пришелся по складу боеприпасов. После взрыва вспыхнул сильный пожар, который сопровождается повторной детонацией. Черный дым от возгорания виден даже в центре Киева, отмечают очевидцы.
Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что горят складские помещения, но отказался уточнять их принадлежность. Движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев – Чоп" с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях перекрыто. На месте работают спасатели, полиция, взрывотехники и экстренные службы.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, комментируя инцидент, заявил в своем Телеграм-канале, что "ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком". Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар" в городе Вишневое, где ремонтировали зенитно-ракетные системы.
После удара российских войск 6 июля на заводе также фиксировали повторную детонацию. Тогда из-за риска новых взрывов население города эвакуировали из опасных зон, а Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности разместивших военные склады рядом с жилыми домами.
Однако, как показало произошедшее под Бучой, выводы так и не были сделаны. Военные объекты по-прежнему располагаются вблизи жилых районов и оживленных трасс, а гражданская инфраструктура используется для маскировки складов боеприпасов.
По данным открытых источников, на месте пожара в селе Милая по документам находятся завод компании "Чистая вода" и фабрика замороженных десертов LA GELATERIA, однако рядом расположен военный объект — "защищенный пункт управления (в/ч А-2319)".
Между тем стало известно, что американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.