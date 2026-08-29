https://ukraina.ru/20260829/prestupnaya-khalatnost-moschnyy-vzryv-pod-buchey-privel-v-beshenstvo-premera-ukrainy-1082887054.html

"Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины

"Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины - 29.08.2026 Украина.ру

"Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины

В Бучанском районе Киевской области прогремел мощный взрыв, сопровождающийся масштабным пожаром и вторичной детонацией. Как сообщают украинские СМИ и местные паблики, инцидент произошел на Житомирской трассе в районе села Милая, недалеко от Бучи

2026-08-29T09:45

2026-08-29T09:45

2026-08-29T09:46

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буча

киевская область

сергей корецкий

владимир зеленский

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По предварительным данным, удар российского беспилотника "Герань-4" пришелся по складу боеприпасов. После взрыва вспыхнул сильный пожар, который сопровождается повторной детонацией. Черный дым от возгорания виден даже в центре Киева, отмечают очевидцы.Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что горят складские помещения, но отказался уточнять их принадлежность. Движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев – Чоп" с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях перекрыто. На месте работают спасатели, полиция, взрывотехники и экстренные службы.Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, комментируя инцидент, заявил в своем Телеграм-канале, что "ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком". Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар" в городе Вишневое, где ремонтировали зенитно-ракетные системы. После удара российских войск 6 июля на заводе также фиксировали повторную детонацию. Тогда из-за риска новых взрывов население города эвакуировали из опасных зон, а Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности разместивших военные склады рядом с жилыми домами. Однако, как показало произошедшее под Бучой, выводы так и не были сделаны. Военные объекты по-прежнему располагаются вблизи жилых районов и оживленных трасс, а гражданская инфраструктура используется для маскировки складов боеприпасов. По данным открытых источников, на месте пожара в селе Милая по документам находятся завод компании "Чистая вода" и фабрика замороженных десертов LA GELATERIA, однако рядом расположен военный объект — "защищенный пункт управления (в/ч А-2319)".Между тем стало известно, что американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.

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новости, украина, буча, киевская область, сергей корецкий, владимир зеленский