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Очередная страшилка из Варшавы: Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу"

Очередная страшилка из Варшавы: Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу" - 29.08.2026 Украина.ру

Очередная страшилка из Варшавы: Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу"

Премьер-министр Польши Дональд Туск вновь решил напугать своих сограждан "страшной Россией", заявив, что ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. Об этом 29 августа сообщили украинские СМИ

2026-08-29T11:25

2026-08-29T11:25

2026-08-29T11:25

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Выступая перед журналистами, польский лидер сослался на некие "сигналы" о том, что Россия серьёзно готовится к эскалации.Показательно, что заявления польского премьера резко контрастируют с позицией других европейских чиновников. Как сообщает Bloomberg, в Европе скептически оценивают сообщения о возможной подготовке России к нападению на НАТО или страны Балтии. Европейские власти уверены, что сейчас нет разведданных, указывающих на подготовку Россией "военного нападения на альянс".Более того, премьеры и министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы также заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась, а прежние оценки угроз остаются в силе. Таким образом, панические заявления Туска не разделяют даже его ближайшие соседи по региону.Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Однако некоторые западные политики, включая Туска, упорно игнорируют эти заверения, продолжая запугивать собственное население мнимой российской угрозой. Цель проста — отвлечь внимание от внутренних проблем, оправдать рост военных бюджетов и милитаризацию Восточной Европы.Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В МИД РФ заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента и прекратить использовать мнимую угрозу для политических манипуляций.Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.

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