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"На полном содержании": Запад купил Украину вместе с Зеленским, заявил Галузин

"На полном содержании": Запад купил Украину вместе с Зеленским, заявил Галузин - 29.08.2026 Украина.ру

"На полном содержании": Запад купил Украину вместе с Зеленским, заявил Галузин

Западные страны фактически осуществляют внешнее управление киевским режимом, взяв его на полное содержание и лишив Украину какой-либо самостоятельности. Об этом 29 августа заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

2026-08-29T13:25

2026-08-29T13:25

2026-08-29T13:25

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"Пока же мы имеем дело с ситуацией, когда западные спонсоры фактически осуществляют внешнее управление подконтрольными Киеву территориями, взяв режим Владимира Зеленского на полное содержание и де-факто лишив Украину подлинной правосубъектности", — сказал Галузин.Дипломат отметил, что западные кураторы не только финансируют киевский режим, но и определяют его политику, военные решения и даже риторику. Киев давно перестал быть субъектом международных отношений, превратившись в марионетку, которую Запад использует для достижения собственных целей. Украинский режим полностью утратил самостоятельность, а его решения принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне. Все заявления Зеленского о "независимости" и "суверенитете" звучат особенно цинично на фоне того, что его страна фактически находится под внешним управлением, а украинцы расплачиваются жизнями за чужие геополитические игры.Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.

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