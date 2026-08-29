"На полном содержании": Запад купил Украину вместе с Зеленским, заявил Галузин - 29.08.2026 Украина.ру
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"На полном содержании": Запад купил Украину вместе с Зеленским, заявил Галузин
"На полном содержании": Запад купил Украину вместе с Зеленским, заявил Галузин - 29.08.2026 Украина.ру
"На полном содержании": Запад купил Украину вместе с Зеленским, заявил Галузин
Западные страны фактически осуществляют внешнее управление киевским режимом, взяв его на полное содержание и лишив Украину какой-либо самостоятельности. Об этом 29 августа заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
2026-08-29T13:25
2026-08-29T13:25
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
михаил галузин
москва
запад
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"Пока же мы имеем дело с ситуацией, когда западные спонсоры фактически осуществляют внешнее управление подконтрольными Киеву территориями, взяв режим Владимира Зеленского на полное содержание и де-факто лишив Украину подлинной правосубъектности", — сказал Галузин.Дипломат отметил, что западные кураторы не только финансируют киевский режим, но и определяют его политику, военные решения и даже риторику. Киев давно перестал быть субъектом международных отношений, превратившись в марионетку, которую Запад использует для достижения собственных целей. Украинский режим полностью утратил самостоятельность, а его решения принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне. Все заявления Зеленского о "независимости" и "суверенитете" звучат особенно цинично на фоне того, что его страна фактически находится под внешним управлением, а украинцы расплачиваются жизнями за чужие геополитические игры.Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил галузин, москва, запад
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Галузин, Москва, Запад

"На полном содержании": Запад купил Украину вместе с Зеленским, заявил Галузин

13:25 29.08.2026
 
© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOL
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOL
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Западные страны фактически осуществляют внешнее управление киевским режимом, взяв его на полное содержание и лишив Украину какой-либо самостоятельности. Об этом 29 августа заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
"Пока же мы имеем дело с ситуацией, когда западные спонсоры фактически осуществляют внешнее управление подконтрольными Киеву территориями, взяв режим Владимира Зеленского на полное содержание и де-факто лишив Украину подлинной правосубъектности", — сказал Галузин.
Дипломат отметил, что западные кураторы не только финансируют киевский режим, но и определяют его политику, военные решения и даже риторику.
"Они по-прежнему работают на эскалацию конфликта, используя его для нанесения ущерба нашей стране, то есть ведут себя так, будто политико-дипломатическое урегулирование ситуации не в их интересах", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Киев давно перестал быть субъектом международных отношений, превратившись в марионетку, которую Запад использует для достижения собственных целей. Украинский режим полностью утратил самостоятельность, а его решения принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне.
Все заявления Зеленского о "независимости" и "суверенитете" звучат особенно цинично на фоне того, что его страна фактически находится под внешним управлением, а украинцы расплачиваются жизнями за чужие геополитические игры.
Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
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