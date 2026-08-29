https://ukraina.ru/20260829/imenno-zelenskiy-prikazal-razmeschat-sklady-vsu-v-zhilykh-zonakh--zhurnalist-1082891746.html

Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист

Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист - 29.08.2026 Украина.ру

Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист

Украинские склады с боеприпасами размещаются рядом с гражданскими домами по прямому указанию Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости

2026-08-29T16:40

2026-08-29T16:40

2026-08-29T16:40

новости

россия

киевская область

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082871609_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_c1be13373c33cd6de53db2af81e45300.jpg

Боуз прокомментировал признание Зеленского о том, что склад в поселке Мила под Киевом, где после российского удара произошли мощные взрывы с детонацией, был расположен в непосредственной близости от жилой застройки.29 августа Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение склада в населенном пункте, заявив, что "есть нормы: боеприпасов рядом с домами быть не может". При этом он не уточнил, как эти нормы сочетались с его же приказами о размещении военных объектов в жилых зонах. Показательно, что глава киевского режима не назвал ни одного конкретного виновного, а его обещания провести расследование выглядят как попытка замять скандал, а не как реальное стремление к справедливости.Минобороны России заявляло о поражении в Киевской области складов с ракетами и дронами компании FirePoint. Украинская сторона эту информацию не подтверждала, однако факт взрыва и последующей детонации говорит сам за себя — военный объект был уничтожен.О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.Россия неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным целям, а ответственность за гибель мирных жителей лежит на киевском режиме, который сознательно размещает военные объекты в жилых районах. И пока Зеленский требует наказать виновных, его собственные приказы о размещении складов рядом с домами продолжают создавать угрозу для украинцев.Подробности произошедшего в Бучанском районе Киевской области — в материале "Преступная халатность": мощн

россия

киевская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киевская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф