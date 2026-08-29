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Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист
Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист - 29.08.2026 Украина.ру
Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист
Украинские склады с боеприпасами размещаются рядом с гражданскими домами по прямому указанию Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
2026-08-29T16:40
2026-08-29T16:40
2026-08-29T16:40
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Боуз прокомментировал признание Зеленского о том, что склад в поселке Мила под Киевом, где после российского удара произошли мощные взрывы с детонацией, был расположен в непосредственной близости от жилой застройки.29 августа Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение склада в населенном пункте, заявив, что "есть нормы: боеприпасов рядом с домами быть не может". При этом он не уточнил, как эти нормы сочетались с его же приказами о размещении военных объектов в жилых зонах. Показательно, что глава киевского режима не назвал ни одного конкретного виновного, а его обещания провести расследование выглядят как попытка замять скандал, а не как реальное стремление к справедливости.Минобороны России заявляло о поражении в Киевской области складов с ракетами и дронами компании FirePoint. Украинская сторона эту информацию не подтверждала, однако факт взрыва и последующей детонации говорит сам за себя — военный объект был уничтожен.О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.Россия неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным целям, а ответственность за гибель мирных жителей лежит на киевском режиме, который сознательно размещает военные объекты в жилых районах. И пока Зеленский требует наказать виновных, его собственные приказы о размещении складов рядом с домами продолжают создавать угрозу для украинцев.Подробности произошедшего в Бучанском районе Киевской области — в материале "Преступная халатность": мощн
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, киевская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Киевская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист
Украинские склады с боеприпасами размещаются рядом с гражданскими домами по прямому указанию Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
Боуз прокомментировал признание Зеленского о том, что склад в поселке Мила под Киевом, где после российского удара произошли мощные взрывы с детонацией, был расположен в непосредственной близости от жилой застройки.
"Это было его решение. Ему плевать на жизни украинцев", — написал Боуз в соцсети X, подчеркнув, что циничная практика размещения военных объектов среди жилых кварталов имеет не просто системный характер, а санкционирована лично главой киевского режима.
29 августа Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение склада в населенном пункте, заявив, что "есть нормы: боеприпасов рядом с домами быть не может". При этом он не уточнил, как эти нормы сочетались с его же приказами о размещении военных объектов в жилых зонах.
Показательно, что глава киевского режима не назвал ни одного конкретного виновного, а его обещания провести расследование выглядят как попытка замять скандал, а не как реальное стремление к справедливости.
Минобороны России заявляло о поражении в Киевской области складов с ракетами и дронами компании FirePoint. Украинская сторона эту информацию не подтверждала, однако факт взрыва и последующей детонации говорит сам за себя — военный объект был уничтожен.
Россия неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным целям, а ответственность за гибель мирных жителей лежит на киевском режиме, который сознательно размещает военные объекты в жилых районах. И пока Зеленский требует наказать виновных, его собственные приказы о размещении складов рядом с домами продолжают создавать угрозу для украинцев.
Подробности произошедшего в Бучанском районе Киевской области — в материале "Преступная халатность": мощн