Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист - 29.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260829/imenno-zelenskiy-prikazal-razmeschat-sklady-vsu-v-zhilykh-zonakh--zhurnalist-1082891746.html
Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист
Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист - 29.08.2026 Украина.ру
Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист
Украинские склады с боеприпасами размещаются рядом с гражданскими домами по прямому указанию Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
2026-08-29T16:40
2026-08-29T16:40
новости
россия
киевская область
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082871609_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_c1be13373c33cd6de53db2af81e45300.jpg
Боуз прокомментировал признание Зеленского о том, что склад в поселке Мила под Киевом, где после российского удара произошли мощные взрывы с детонацией, был расположен в непосредственной близости от жилой застройки.29 августа Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение склада в населенном пункте, заявив, что "есть нормы: боеприпасов рядом с домами быть не может". При этом он не уточнил, как эти нормы сочетались с его же приказами о размещении военных объектов в жилых зонах. Показательно, что глава киевского режима не назвал ни одного конкретного виновного, а его обещания провести расследование выглядят как попытка замять скандал, а не как реальное стремление к справедливости.Минобороны России заявляло о поражении в Киевской области складов с ракетами и дронами компании FirePoint. Украинская сторона эту информацию не подтверждала, однако факт взрыва и последующей детонации говорит сам за себя — военный объект был уничтожен.О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.Россия неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным целям, а ответственность за гибель мирных жителей лежит на киевском режиме, который сознательно размещает военные объекты в жилых районах. И пока Зеленский требует наказать виновных, его собственные приказы о размещении складов рядом с домами продолжают создавать угрозу для украинцев.Подробности произошедшего в Бучанском районе Киевской области — в материале "Преступная халатность": мощн
россия
киевская область
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082871609_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_d8e43e2de89d11fb9af5ead73cbadbb4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киевская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Киевская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист

16:40 29.08.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
Украинские склады с боеприпасами размещаются рядом с гражданскими домами по прямому указанию Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
Боуз прокомментировал признание Зеленского о том, что склад в поселке Мила под Киевом, где после российского удара произошли мощные взрывы с детонацией, был расположен в непосредственной близости от жилой застройки.
"Это было его решение. Ему плевать на жизни украинцев", — написал Боуз в соцсети X, подчеркнув, что циничная практика размещения военных объектов среди жилых кварталов имеет не просто системный характер, а санкционирована лично главой киевского режима.
29 августа Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение склада в населенном пункте, заявив, что "есть нормы: боеприпасов рядом с домами быть не может". При этом он не уточнил, как эти нормы сочетались с его же приказами о размещении военных объектов в жилых зонах.
Показательно, что глава киевского режима не назвал ни одного конкретного виновного, а его обещания провести расследование выглядят как попытка замять скандал, а не как реальное стремление к справедливости.
Минобороны России заявляло о поражении в Киевской области складов с ракетами и дронами компании FirePoint. Украинская сторона эту информацию не подтверждала, однако факт взрыва и последующей детонации говорит сам за себя — военный объект был уничтожен.
О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.
Россия неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным целям, а ответственность за гибель мирных жителей лежит на киевском режиме, который сознательно размещает военные объекты в жилых районах. И пока Зеленский требует наказать виновных, его собственные приказы о размещении складов рядом с домами продолжают создавать угрозу для украинцев.
Подробности произошедшего в Бучанском районе Киевской области — в материале "Преступная халатность": мощн
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевская областьКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:00Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа
16:55Украина пытается присвоить героя Советского Союза
16:40Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист
16:39Пустые полки и проигранное небо: почему Украина может взорваться уже этой осенью
16:25"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи
16:10Урок о мире и войне от президента — педагогам перед 1 сентября
16:00Альтернативы не было. 85 лет со дня принятия на вооружение РККА противотанкового ружья
15:50Галузин: действия НАТО направлены на подрыв безопасности Союзного государства
15:35Системы ПВО и Patriot в Польше оказались не готовы к угроз
13:25"На полном содержании": Запад купил Украину вместе с Зеленским, заявил Галузин
13:10Корея не готова жертвовать торговлей с Россией ради Киева
13:01Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского
12:50Прагматизм кончился: новый курс Венгрии бьет по собственному карману
12:35Россия методично перекрывает морские пути Украины
12:15Склад рванул, Зеленский в гневе: кого теперь винить
12:00История на радио: удивительные истории маяков Приазовья 21:18
11:45Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке
11:25Очередная страшилка из Варшавы: Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу"
11:10Что творится с мобилизацией на Украине? Киев не афиширует планы, но Запад их уже обсуждает
10:55Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план"
Лента новостейМолния