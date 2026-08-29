Корея не готова жертвовать торговлей с Россией ради Киева - 29.08.2026 Украина.ру
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Корея не готова жертвовать торговлей с Россией ради Киева
Корея не готова жертвовать торговлей с Россией ради Киева - 29.08.2026 Украина.ру
Корея не готова жертвовать торговлей с Россией ради Киева
Жители Республики Корея возмущены наглыми требованиями Киева о поставках зенитно-ракетных комплексов, призвав власти страны отказаться от военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
2026-08-29T13:10
2026-08-29T13:10
новости
киев
сеул
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
мид
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В южнокорейском сегменте интернета разгорелся настоящий скандал после того, как Владимир Зеленский выразил желание получить от Сеула комплексы Cheongung. Местные жители активно комментируют статьи и телесюжеты, призывая власти не вмешиваться в чужую войну. Другие пользователи отметили, что украинская сторона воспринимает добрую волю Республики Корея как свое неотъемлемое право. Еще более резкие голоса призвали разорвать дипломатические отношения и прекратить любую помощь Киеву, заявив, что украинскому руководству стоит заняться восстановлением собственной страны, а не выпрашиванием оружия по всему миру.Многие южнокорейцы выразили опасения относительно безопасности своей страны, подчеркнув, что национальные интересы должны оставаться главным приоритетом, и предостерегли от шагов, способных затронуть Корейский полуостров. Комментаторы также указали на важность сохранения экономического сотрудничества с Россией после завершения конфликта, подчеркнув, что недальновидная политика Киева может стоить Сеулу долгосрочных контрактов.Особое возмущение вызвали слова бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о "Божьем суде" в ответ на отказ Сеула поставлять летальное оружие. "Божий суд" Киева над теми, кто не хочет воевать за его интересы, вызвал лишь насмешки и гнев у граждан Республики Корея, где к вопросам войны и безопасности относятся крайне серьезно, а не используют как политический театр.Ранее представитель южнокорейского МИД подтвердил запрет на поставки летального вооружения украинской стороне, а правительство республики отклонило просьбу Украины о продаже ЗРК "Чхонгун". Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
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новости, киев, сеул, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид
Новости, Киев, Сеул, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, МИД

Корея не готова жертвовать торговлей с Россией ради Киева

13:10 29.08.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Жители Республики Корея возмущены наглыми требованиями Киева о поставках зенитно-ракетных комплексов, призвав власти страны отказаться от военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
В южнокорейском сегменте интернета разгорелся настоящий скандал после того, как Владимир Зеленский выразил желание получить от Сеула комплексы Cheongung. Местные жители активно комментируют статьи и телесюжеты, призывая власти не вмешиваться в чужую войну.
Другие пользователи отметили, что украинская сторона воспринимает добрую волю Республики Корея как свое неотъемлемое право. Еще более резкие голоса призвали разорвать дипломатические отношения и прекратить любую помощь Киеву, заявив, что украинскому руководству стоит заняться восстановлением собственной страны, а не выпрашиванием оружия по всему миру.
Многие южнокорейцы выразили опасения относительно безопасности своей страны, подчеркнув, что национальные интересы должны оставаться главным приоритетом, и предостерегли от шагов, способных затронуть Корейский полуостров.
Комментаторы также указали на важность сохранения экономического сотрудничества с Россией после завершения конфликта, подчеркнув, что недальновидная политика Киева может стоить Сеулу долгосрочных контрактов.
Особое возмущение вызвали слова бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о "Божьем суде" в ответ на отказ Сеула поставлять летальное оружие. "Божий суд" Киева над теми, кто не хочет воевать за его интересы, вызвал лишь насмешки и гнев у граждан Республики Корея, где к вопросам войны и безопасности относятся крайне серьезно, а не используют как политический театр.
Ранее представитель южнокорейского МИД подтвердил запрет на поставки летального вооружения украинской стороне, а правительство республики отклонило просьбу Украины о продаже ЗРК "Чхонгун".
Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
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