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Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского

Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского - 29.08.2026 Украина.ру

Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского

В пятницу, 28 августа, бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров стал внештатным советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям

2026-08-29T13:01

2026-08-29T13:01

2026-08-29T13:01

эксклюзив

украина

рим

владимир зеленский

италия

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Конечно, сразу на первый план вышли спекуляции о местонахождении опального политика: отдельные СМИ и телеграм-каналы уже писали о бегстве Фёдорова, в то время как его пресс-служба заявляла, что никто никуда не убегал, работа, дескать, удалённая, экс-министр остаётся в Киеве и только иногда будет выбираться на переговоры и консультации за рубеж.Гораздо важнее, однако, другое: вхождение в высокие кабинеты страны G7 напрямую, без "благословения" Банковой — это ещё один выпад в большой игре, которую ведёт Фёдоров против Зеленского. Чем закончится этот манёвр и вернётся ли Фёдоров на Банковую в пломбированном вагоне?Итальянская индульгенцияГлава оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто предложил Фёдорову позицию сразу: "Я позвонил ему на следующий день после его отставки и прямо спросил: когда ты готов приехать в Рим и начать работать моим советником?" — признавался итальянец западным журналистам.Сам Фёдоров, комментируя своё назначение и спекуляции в СМИ, заявил: "Украина и наша команда обладают уникальным, реальным опытом ведения высокотехнологичной войны, и мы готовы делиться им с нашими союзниками. Мой главный приоритет остаётся неизменным — я продолжаю работать в Киеве над ключевыми проектами, которые укрепляют обороноспособность государства".Интерес Рима абсолютно понятен. Итальянский генералитет и европейский ВПК всё ещё застряли мозгами и процессами в логике внешних операций и мирного времени. Им действительно позарез нужен прямой доступ к живому боевому опыту цифровизации, интеграции ударных БПЛА, алгоритмического управления боем, систем РЭБ и наработкам в сфере военного ИИ — всё это Украина может дать сполна, а Фёдоров — лицо цифровизации войны со стороны Киева.Западный оборонный истеблишмент видит в Фёдорове редкого для Украины функционера: он максимально приближен к их ценностям и бизнес-логике, оперирует метриками эффективности, понимает, как устроены процессы в современной промышленности и IT. Это выгодно выделяет его на фоне команды Зеленского, которая предпочитает вместо диалога сыпать "хотелками", ультиматумами и морализаторскими претензиями.С другой стороны, для самого Фёдорова такое назначение стало чем-то вроде ксивы о тотальной неприкосновенности. В украинской политической системе любой отправленный в отставку тяжеловес рискует мгновенно попасть под каток репрессий: то уголовное дело заведут, то из телемарафона выкинут. Однако статус официального консультанта министра обороны страны G7 делает его недосягаемым: теперь любая попытка "сковырнуть" его превращается в токсичный скандал с крупным европейским партнёром — а там уже могут и не дать грошей и зброи.У Фёдорова есть план, и он его придерживаетсяЧтобы понять логику происходящего, достаточно восстановить хронологический каскад событий за последние два месяца. Фёдоров не импровизирует на коленке — он методично разворачивает партитуру, больше похожую на запуск масштабного политического стартапа.Здесь надо отметить, что бывший министр ничего не делает просто так — вот и работа на Крозетто тоже стала частью его политической кампании против Зеленского.Всё укладывается в чёткую схему: после скандальной отставки рейтинги Фёдорова взлетели до небес — по опросам КМИС и соотношению одобрения и недовольства он в два раза популярнее Зеленского. Волна уличных протестов только закрепила первичный успех. Закрытые замеры настроений, проанализированные журналом The Economist, подтвердили: если бы выборы прошли прямо сейчас, Фёдоров не оставил бы Зеленскому ни единого шанса. Пользуясь этой поддержкой, экс-министр публично бросил главе государства перчатку и потребовал выборов. Зеленский стыдливо смолчал, лишь советник ОПУ Михаил Подоляк что-то невнятное выдал про то, что "сейчас не время".Следом был медийный слив в западную прессу нереализованного плана M&Ms — концепции комбинированного удара роёв автономных дронов по ключевым аэропортам Москвы. Публика получила контрастный образ смелого визионера-новатора, чьи прорывные идеи разбиваются о трусость и косность забронзовевшего генералитета и коррумпированной государственной машины.Назначение в Риме логично продолжает эту линию. Фёдоров создаёт себе образ этакого "технократического Ленина": народного любимца и революционера, который при поддержке западных союзников демонтирует старую систему и построит новую — эффективную, современную, нацеленную в будущее. Все в выигрыше: публика получает молодого, популярного, рафинированного "западника" в кресле президента, а НАТО — понятную и управляемую фигуру, через которую удобно транслировать свою повестку.Но этот план не идеаленПри всей эффектности выстроенной комбинации у стратегии Фёдорова есть фундаментальные изъяны. Украинский политический ландшафт исторически перемалывал и куда более блестящие резюме, если за ними не стояло грубой силы и умения работать в грязи.Главная угроза — превращение в "офшорного" политика. Аплодисменты на оборонных панелях в Риме, закрытые завтраки в Атлантическом совете и комплиментарные колонки в The Economist всё ещё плохо конвертируются в голоса избирателей на участках в Кривом Роге, Запорожье или Полтаве. Украинское государство при всех попытках цифровизации остаётся глубоко византийской системой, в которой важно уметь работать и договариваться с "правильными" людьми. Фёдоров же пока демонстративно открещивается от связей с любыми региональными сетками, силовиками или клановыми группировками.У Фёдорова нет своей фракции в парламенте, нет карманных офицеров СБУ и нет партийной машины. А это означает, что рано или поздно ему придётся с кем-то договариваться — но с кем? Пока на ум приходит только одна кандидатура — не менее популярный в стране экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который в последние дни тоже отметился едким памфлетом в адрес клики Зеленского. Однако в таком союзе он рискует уступить роль безоговорочного лидера харизматичному генералу, оставшись при нём старшим экономическим и технологическим советником.Кроме того, Офис президента не собирается безучастно наблюдать за укреплением конкурента. Аппаратный контрудар Банковой неизбежно придётся по больным местам — вопросам бронирования сотрудников профильных компаний от мобилизации и миллионным контрактам на закупку комплектующих для БПЛА. Детективам НАБУ или СБУ достаточно инициировать пару показательных расследований по смежным структурам Brave1, чтобы попытаться замазать образ идеального инноватора привычной украинской коррупционной грязью.Так что большая партия на киевской шахматной доске только начинается. Выйдя на международный трек и заручившись прямой поддержкой союзников, Фёдоров заставил оппонентов нервничать и делать ошибки. Теперь вопрос лишь в том, удастся ли ему конвертировать дипломатический и технологический вес в реальные рычаги власти до того, как Зеленский сделает ответный ход. И не нужно забывать: Москва тоже всё видит, всё наблюдает и имеет своё мнение и свои планы касательно происходящего внутри Украины. Что это за планы? Покажет время.

https://ukraina.ru/20260824/tysyacha-dronov-kotorykh-ne-bylo-kak-fedorov-prevratil-svoy-proval-v-udar-po-zelenskomu-1082739128.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, украина, рим, владимир зеленский, италия