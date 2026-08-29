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Россия методично перекрывает морские пути Украины

Россия методично перекрывает морские пути Украины - 29.08.2026 Украина.ру

Россия методично перекрывает морские пути Украины

Российские войска продолжают планомерно уничтожать военную логистику Украины, нанося удары по портовой инфраструктуре и грузовым судам в Черном море. Об этом 29 августа пишут украинские СМИ

2026-08-29T12:35

2026-08-29T12:35

2026-08-29T12:35

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Западные издания, в свою очередь, вынуждены признать: действия ВС РФ фактически блокируют побережье Большой Одессы, а киевский режим, осознав масштаб угрозы, пребывает в панике.Как сообщает британская газета The Telegraph, Россия увеличила интенсивность атак по портам Одессы, Черноморска и Пивденного с использованием новой крылатой ракеты "Бандероль", которая с конца прошлого месяца превратила черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону для грузовых судов. Ракеты запускаются с территории Крыма, часто с ударных вертолетов Ми-28, несут 114-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку и поражают цели на расстоянии более 480 километров.Судовладельцы, осознавая смертельную опасность, отказываются заходить в украинские порты. По данным Дмитрия Баринова, президента Ассоциации украинских портов, в среднем с 20 июля по 20 августа через Одесский порт ежедневно проходило лишь одно судно — по сравнению с семью-восемью ранее.Атаки привели к резкому падению экспорта зерна из Украины, что, по оценке экономических аналитиков, может привести к потерям до 1,5% ВВП страны к концу года. Украинские власти пытаются бить тревогу, но их мольбы о помощи разбиваются о суровую реальность: международные партнеры не спешат вмешиваться, осознавая, что защищать режим, который использует зерно как прикрытие для поставок оружия, невыгодно.О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.

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новости, украина, россия, черное море, вооруженные силы украины, вс рф, удары