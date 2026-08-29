https://ukraina.ru/20260829/rossiya-metodichno-perekryvaet-morskie-puti-ukrainy-1082889179.html
Россия методично перекрывает морские пути Украины
Россия методично перекрывает морские пути Украины - 29.08.2026 Украина.ру
Россия методично перекрывает морские пути Украины
Российские войска продолжают планомерно уничтожать военную логистику Украины, нанося удары по портовой инфраструктуре и грузовым судам в Черном море. Об этом 29 августа пишут украинские СМИ
2026-08-29T12:35
2026-08-29T12:35
2026-08-29T12:35
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Западные издания, в свою очередь, вынуждены признать: действия ВС РФ фактически блокируют побережье Большой Одессы, а киевский режим, осознав масштаб угрозы, пребывает в панике.Как сообщает британская газета The Telegraph, Россия увеличила интенсивность атак по портам Одессы, Черноморска и Пивденного с использованием новой крылатой ракеты "Бандероль", которая с конца прошлого месяца превратила черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону для грузовых судов. Ракеты запускаются с территории Крыма, часто с ударных вертолетов Ми-28, несут 114-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку и поражают цели на расстоянии более 480 километров.Судовладельцы, осознавая смертельную опасность, отказываются заходить в украинские порты. По данным Дмитрия Баринова, президента Ассоциации украинских портов, в среднем с 20 июля по 20 августа через Одесский порт ежедневно проходило лишь одно судно — по сравнению с семью-восемью ранее.Атаки привели к резкому падению экспорта зерна из Украины, что, по оценке экономических аналитиков, может привести к потерям до 1,5% ВВП страны к концу года. Украинские власти пытаются бить тревогу, но их мольбы о помощи разбиваются о суровую реальность: международные партнеры не спешат вмешиваться, осознавая, что защищать режим, который использует зерно как прикрытие для поставок оружия, невыгодно.О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, черное море, вооруженные силы украины, вс рф, удары
Россия методично перекрывает морские пути Украины
Российские войска продолжают планомерно уничтожать военную логистику Украины, нанося удары по портовой инфраструктуре и грузовым судам в Черном море. Об этом 29 августа пишут украинские СМИ
Западные издания, в свою очередь, вынуждены признать: действия ВС РФ фактически блокируют побережье Большой Одессы, а киевский режим, осознав масштаб угрозы, пребывает в панике.
Как сообщает британская газета The Telegraph, Россия увеличила интенсивность атак по портам Одессы, Черноморска и Пивденного с использованием новой крылатой ракеты "Бандероль", которая с конца прошлого месяца превратила черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону для грузовых судов.
Ракеты запускаются с территории Крыма, часто с ударных вертолетов Ми-28, несут 114-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку и поражают цели на расстоянии более 480 километров.
Судовладельцы, осознавая смертельную опасность, отказываются заходить в украинские порты. По данным Дмитрия Баринова, президента Ассоциации украинских портов, в среднем с 20 июля по 20 августа через Одесский порт ежедневно проходило лишь одно судно — по сравнению с семью-восемью ранее.
"Судовладельцы, если и идут на риск, то хотят свести его к минимуму. Что касается экипажа и капитанов, они просто боятся за свою жизнь. Поэтому они отказываются заходить в украинские порты", — цитирует издание Баринова.
Атаки привели к резкому падению экспорта зерна из Украины, что, по оценке экономических аналитиков, может привести к потерям до 1,5% ВВП страны к концу года.
Украинские власти пытаются бить тревогу, но их мольбы о помощи разбиваются о суровую реальность: международные партнеры не спешат вмешиваться, осознавая, что защищать режим, который использует зерно как прикрытие для поставок оружия, невыгодно.