https://ukraina.ru/20260829/rossiya-vymanivaet-f-16-lozhnymi-tselyami--ukrainskie-piloty-v-lovushke-1082888816.html

Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке

Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке - 29.08.2026 Украина.ру

Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке

Украинский режим в отчаянной попытке хоть как-то прикрыть небо над Одессой вынужден поднимать в воздух американские истребители F-16 для перехвата российских крылатых ракет. Об этом 29 августа сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев

2026-08-29T11:45

2026-08-29T11:45

2026-08-29T11:45

сво

спецоперация

одесса

киев

запад

вооруженные силы украины

вкс

f-16

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063177539_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4fc6f4e6430febf4161da60c4107756e.jpg

По его словам, это происходит на фоне острейшей нехватки противоракет для систем ПВО Patriot, которые Запад поставлял Киеву с таким пафосом.Также он отметил, что вылет американского самолета обходится украинскому бюджету в круглую сумму, однако полноценно обслуживать истребители F-16 на территории Украины ВСУ не могут — нет ни запчастей, ни квалифицированных специалистов. Более того, российские ВКС активно выманивают украинские самолеты ложными целями — именно так, по данным подполья, ранее уже был сбит украинский военный самолет над Одессой.Ситуация усугубляется катастрофическим дефицитом ракет класса "воздух — воздух". Как подчеркивает Лебедев, склад с такими боеприпасами был недавно уничтожен в пригороде Киева. Теперь каждый пуск для украинских пилотов — роскошь, а не штатная боевая работа.О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.

одесса

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, одесса, киев, запад, вооруженные силы украины, вкс, f-16, всу, вс рф, пво, бпла