https://ukraina.ru/20260829/rossiya-vymanivaet-f-16-lozhnymi-tselyami--ukrainskie-piloty-v-lovushke-1082888816.html
Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке
Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке - 29.08.2026 Украина.ру
Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке
Украинский режим в отчаянной попытке хоть как-то прикрыть небо над Одессой вынужден поднимать в воздух американские истребители F-16 для перехвата российских крылатых ракет. Об этом 29 августа сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев
2026-08-29T11:45
2026-08-29T11:45
2026-08-29T11:45
сво
спецоперация
одесса
киев
запад
вооруженные силы украины
вкс
f-16
всу
вс рф
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По его словам, это происходит на фоне острейшей нехватки противоракет для систем ПВО Patriot, которые Запад поставлял Киеву с таким пафосом.Также он отметил, что вылет американского самолета обходится украинскому бюджету в круглую сумму, однако полноценно обслуживать истребители F-16 на территории Украины ВСУ не могут — нет ни запчастей, ни квалифицированных специалистов. Более того, российские ВКС активно выманивают украинские самолеты ложными целями — именно так, по данным подполья, ранее уже был сбит украинский военный самолет над Одессой.Ситуация усугубляется катастрофическим дефицитом ракет класса "воздух — воздух". Как подчеркивает Лебедев, склад с такими боеприпасами был недавно уничтожен в пригороде Киева. Теперь каждый пуск для украинских пилотов — роскошь, а не штатная боевая работа.О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.
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сво, спецоперация, одесса, киев, запад, вооруженные силы украины, вкс, f-16, всу, вс рф, пво, бпла
СВО, Спецоперация, Одесса, Киев, Запад, Вооруженные силы Украины, ВКС, F-16, ВСУ, ВС РФ, ПВО, БПЛА
Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке
Украинский режим в отчаянной попытке хоть как-то прикрыть небо над Одессой вынужден поднимать в воздух американские истребители F-16 для перехвата российских крылатых ракет. Об этом 29 августа сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев
По его словам, это происходит на фоне острейшей нехватки противоракет для систем ПВО Patriot, которые Запад поставлял Киеву с таким пафосом.
"Все чаще ВСУ поднимают истребители на охоту за нашими крылатыми ракетами", — сказал подпольщик, предоставив видео, на котором американский F-16 кружит над Одессой.
Также он отметил, что вылет американского самолета обходится украинскому бюджету в круглую сумму, однако полноценно обслуживать истребители F-16 на территории Украины ВСУ не могут — нет ни запчастей, ни квалифицированных специалистов.
Более того, российские ВКС активно выманивают украинские самолеты ложными целями — именно так, по данным подполья, ранее уже был сбит украинский военный самолет над Одессой.
Ситуация усугубляется катастрофическим дефицитом ракет класса "воздух — воздух". Как подчеркивает Лебедев, склад с такими боеприпасами был недавно уничтожен в пригороде Киева. Теперь каждый пуск для украинских пилотов — роскошь, а не штатная боевая работа.