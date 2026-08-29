Урок о мире и войне от президента — педагогам перед 1 сентября - 29.08.2026 Украина.ру
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Урок о мире и войне от президента — педагогам перед 1 сентября
Урок о мире и войне от президента — педагогам перед 1 сентября - 29.08.2026 Украина.ру
Урок о мире и войне от президента — педагогам перед 1 сентября
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня знаний встретился с педагогами в Московском педагогическом государственном университете и поделился необычной метафорой о природе современного миропорядка. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
2026-08-29T16:10
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москва
владимир путин
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Глава государства напомнил о существующих на Крайнем Севере пищевых цепочках и повадках косаток, которые стаей набрасываются на белого медведя, отметив, что на таких примерах тоже можно объяснять, почему Россия проводит специальную военную операцию.В ходе беседы президент поинтересовался у одного из учителей, победителя конкурса "Учитель года России", о его поездке на Северный полюс. Педагог рассказал, что удалось увидеть двух огромных белых медведей. Владимир Путин в ответ заметил, что в тех краях обитают и косатки, которые охотятся на медведей стаей."Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум — на части их разрывают. Да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию", — сказал президент.Глава государства провел параллель между законами дикой природы и международной обстановкой, подчеркнув, что в современном мире, как и в природе, существуют хищники, которые действуют стаей, и только сила и готовность к защите позволяют сохранить свою безопасность. Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, новости, сша, москва, владимир путин, владимир зеленский
Россия, Новости, США, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Урок о мире и войне от президента — педагогам перед 1 сентября

16:10 29.08.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Бурятию
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Бурятию - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин в преддверии Дня знаний встретился с педагогами в Московском педагогическом государственном университете и поделился необычной метафорой о природе современного миропорядка. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
Глава государства напомнил о существующих на Крайнем Севере пищевых цепочках и повадках косаток, которые стаей набрасываются на белого медведя, отметив, что на таких примерах тоже можно объяснять, почему Россия проводит специальную военную операцию.
В ходе беседы президент поинтересовался у одного из учителей, победителя конкурса "Учитель года России", о его поездке на Северный полюс. Педагог рассказал, что удалось увидеть двух огромных белых медведей. Владимир Путин в ответ заметил, что в тех краях обитают и косатки, которые охотятся на медведей стаей.
"Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум — на части их разрывают. Да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию", — сказал президент.
Глава государства провел параллель между законами дикой природы и международной обстановкой, подчеркнув, что в современном мире, как и в природе, существуют хищники, которые действуют стаей, и только сила и готовность к защите позволяют сохранить свою безопасность.
Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
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