Склад рванул, Зеленский в гневе: кого теперь винить - 29.08.2026 Украина.ру
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Склад рванул, Зеленский в гневе: кого теперь винить
Склад рванул, Зеленский в гневе: кого теперь винить - 29.08.2026 Украина.ру
Склад рванул, Зеленский в гневе: кого теперь винить
Владимир Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение склада с боеприпасами в селе Мила Киевской области, где после российского удара произошел мощный взрыв с детонацией. Об этом 29 августа сообщают украинские СМИ
2026-08-29T12:15
2026-08-29T12:15
киевская область
украина
россия
владимир зеленский
нацполиция
вооруженные силы украины
новости
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Глава киевского режима пообещал, что виновные понесут ответственность, однако его заявление выглядит скорее попыткой отвести внимание от системной проблемы, чем реальным стремлением к справедливости."Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, открыто уголовное производство по статье о служебной небрежности. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами, другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут соответствующие выводы", — заявил Зеленский.Показательно, что глава киевского режима не уточнил, почему этот склад оказался в жилой зоне, и кто именно принял такое решение. Вероятнее всего, на Украине предпочитают делать вид, что речь идет об изолированном случае, хотя подобные инциденты происходят регулярно. Российские военные неоднократно фиксировали размещение украинских складов боеприпасов и военной техники вблизи жилых кварталов — Киев использует мирных жителей в качестве живого щита.Минобороны России заявляло о поражении в Киевской области складов с ракетами и дронами компании FirePoint. Украинская сторона эту информацию не подтверждала, однако факт взрыва и последующей детонации говорит сам за себя — военный объект был уничтожен.О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.Россия неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным целям, а ответственность за гибель мирных жителей лежит на киевском режиме, который сознательно размещает военные объекты в жилых районах. И пока Зеленский требует наказать виновных, его собственные приказы о размещении складов рядом с домами продолжают создавать угрозу для украинцев.Подробности произошедшего в Бучанском районе Киевской области — в материале "Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины.
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киевская область, украина, россия, владимир зеленский, нацполиция, вооруженные силы украины, новости
Киевская область, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, Новости

Склад рванул, Зеленский в гневе: кого теперь винить

12:15 29.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Владимир Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение склада с боеприпасами в селе Мила Киевской области, где после российского удара произошел мощный взрыв с детонацией. Об этом 29 августа сообщают украинские СМИ
Глава киевского режима пообещал, что виновные понесут ответственность, однако его заявление выглядит скорее попыткой отвести внимание от системной проблемы, чем реальным стремлением к справедливости.
"Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, открыто уголовное производство по статье о служебной небрежности. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами, другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут соответствующие выводы", — заявил Зеленский.
Показательно, что глава киевского режима не уточнил, почему этот склад оказался в жилой зоне, и кто именно принял такое решение. Вероятнее всего, на Украине предпочитают делать вид, что речь идет об изолированном случае, хотя подобные инциденты происходят регулярно.
Российские военные неоднократно фиксировали размещение украинских складов боеприпасов и военной техники вблизи жилых кварталов — Киев использует мирных жителей в качестве живого щита.
Минобороны России заявляло о поражении в Киевской области складов с ракетами и дронами компании FirePoint. Украинская сторона эту информацию не подтверждала, однако факт взрыва и последующей детонации говорит сам за себя — военный объект был уничтожен.
О том, какие цели ВСУ были поражены в эту субботу, — в публикации Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня.
Россия неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным целям, а ответственность за гибель мирных жителей лежит на киевском режиме, который сознательно размещает военные объекты в жилых районах. И пока Зеленский требует наказать виновных, его собственные приказы о размещении складов рядом с домами продолжают создавать угрозу для украинцев.
Подробности произошедшего в Бучанском районе Киевской области — в материале "Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины.
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