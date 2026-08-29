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Прагматизм кончился: новый курс Венгрии бьет по собственному карману

Прагматизм кончился: новый курс Венгрии бьет по собственному карману - 29.08.2026 Украина.ру

Прагматизм кончился: новый курс Венгрии бьет по собственному карману

Новый внешнеполитический курс Венгрии, взявший курс на сближение с Брюсселем и признавший Россию "угрозой", поставил под удар энергетические связи Будапешта с Москвой. Как 29 августа сообщает венгерское издание Világgazdaság, в Госдуме уже допустили пересмотр поставок российских нефти и газа в Венгрию

2026-08-29T12:50

2026-08-29T12:50

2026-08-29T12:50

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Позиция нового правительства Петера Мадьяра изложена в директивах для венгерской делегации на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В документе говорится, что "поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и существующему мировому порядку". Будапешт также осудил российскую военную операцию, поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право на самооборону, при этом выступив за переговоры и устойчивое мирное урегулирование.Этот разворот выглядит особенно показательным на фоне политики предыдущего кабинета Виктора Орбана, который поддерживал рабочие отношения с Москвой, выступал против антироссийских санкций ЕС и последовательно отстаивал поставки российских энергоносителей. Теперь же Венгрия, похоже, готова променять прагматизм на политическую конъюнктуру.Реакция из России последовала незамедлительно. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил "Газете.Ru", что после изменения позиции Будапешта дальнейший экспорт нефти и других энергоносителей в Венгрию может оказаться под вопросом. По его словам, новое венгерское правительство скорректировало отношение к России под давлением Брюсселя. Парламентарий также не исключил, что Венгрия сама начнет отказываться от российских ресурсов, следуя общей политике Евросоюза.В Világgazdaság назвали слова российского депутата серьезным политическим сигналом. Венгрия по-прежнему зависит от поставок нефти и газа из России, поэтому любые перебои способны создать серьезные проблемы для энергетического сектора страны. При этом правительство партии "Тиса" намерено укреплять отношения с ЕС и НАТО, но отказаться от российских ресурсов в короткие сроки Будапешт не сможет. В программе новых властей предусмотрено лишь постепенное прекращение импорта нефти и газа из России — и только к 2035 году.Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу", заявляя, что ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Киева, Варшавы и всего региона.

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новости, венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, ес, госдума, оон