https://ukraina.ru/20260829/vzryv-pod-kievom-preduprezhdenie-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-29-avgusta-1082887785.html

Взрыв под Киевом, предупреждение США. Хроника событий на утро 29 августа

Взрыв под Киевом, предупреждение США. Хроника событий на утро 29 августа - 29.08.2026 Украина.ру

Взрыв под Киевом, предупреждение США. Хроника событий на утро 29 августа

Под Киевом продолжается детонация боеприпасов, в сети подозревают, что поражён склад с дальнобойными ракетами. США призвали своих граждан не посещать Украину

2026-08-29T10:10

2026-08-29T10:10

2026-08-29T10:16

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сбу

генштаб

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Офис генерального прокурора Украины сообщил о расследовании обстоятельств детонации на территории предприятия под Киевом."По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация", — указывалось в сообщении.Там же отмечалось, что по состоянию на 23:09 (на 00:16 число пострадавших возросло до шести, с места происшествия эвакуировано 165 человек. — Ред.) известно о пяти пострадавших. На территории района полностью уничтожен частный жилой дом, ещё семь домов повреждены. Также повреждения получили пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.Украинские прокуроры начали досудебное расследование возможной служебной халатности (ст. 367 УК Украины). Следствие проверит законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие разрешений, а также действия причастных должностных лиц.Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и взрывотехники. При необходимости население будут эвакуировать."К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишнёвом (тогда был поражён склад боеприпасов — Ред.) не стала уроком. На пятом году <...>совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", — подчеркнул Корецкий.В 02:21 глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в результате взрывов есть погибшие."На данный момент у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах", – заявил Ткаченко.Примечательно, что после начала детонации под Киевом даже перекрывали участок Житомирской трассы.Тем временем украинские эксперты гадают, какое именно вооружение могло быть на поражённом складе."Под Киев ВС РФ вынесли крупный "скрытый" военный склад боеприпасов, который там был ещё с 2022 года и только расширялся за это время. О нём знал Зеленский, Сырский и тем более СБУ. Они же давали добро на его размещение в начале войны. Его предназначение "оборона Киева" и всей северной группировки, там накапливали разные боеприпасы, в том числе ракет для авиации "воздух - воздух" и разных видов ракет для ПВО. Стоимость потерь вооружения оценивается в сотни миллионов долларов. Также потери будут от взрывов улетающих ракет по жилым кварталам, лесу и тд. В военном плане это крупная потеря для ВСУ", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Утром 29 августа ещё один популярный в стране телеграм-канал – "Резидент" – сообщил о том, что у Житомирской трассы был поражён крупный склад боеприпасов."Наш источник в Генштабе сообщил, что вчера под Житомиром был атакован центральный склад хранения дальнобойных ракет ВСУ, который использовали как логистический хаб. Система подобных складов существует по всей стране, никто ее менять не собирается, а заявления политиков – популизм. Российские удары стали более точными после запуска своей спутниковой системы, теперь все объекты в Украине легко просматриваются с космоса, а благодаря ИИ вычисляются приоритетные цели", — указывалось в сообщении.Детонация на этом складе боеприпасов до сих пор продолжается."Огромная пелена дыма на горизонте - вид, который открывается со столичного шоссе в Киеве. Пока неясно, это следствие вчерашнего удара с детонацией в районе Житомирской трассы или последствия уже утреннего прилета в том же районе", — подписало украинское издание "Страна" видео из-под Киева.Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев у себя в телеграм-канале также опубликовал видео с места событий."Вчера вечером под Киевом был поражен склад боеприпасов. Причём точность поражения вызывает уважение к работе нашей разведки. Повторю: это результат работы в том числе и с агентурой из жителей Малороссии. Горит склад до сих пор. Вторичная детонация идёт с ночи, поэтому тушение начать не могут. А на ночных кадрах видно, как детонируют, отлетая в стороны, ракеты ПВО", — отметил он в подписи под видео.Также утром 29 августа Минобороны России опубликовало сводку, в которой были названы цели ударов в т.ч. и в столице Украины и рядом с ней.Так, был поражён транспортно-логистический центр "Фим сервис" в населённом пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности "Фламинго"; логистический центр в населенном пункте Калиновка, на территории которого находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран.Также был поражён склад боеприпасов в населённом пункте Милая (ООО "Фаер поинт"), в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.В Минобороны РФ сообщили, что удары наносились вчера вечером и в речение ночи 29 августа.Американское предупреждениеГосдеп США призвал американцев не ездить на Украину из-за боевых и угрозы воздушных атак.Для Украины действует Level 4: Do Not Travel - самый высокий уровень предупреждения для путешественников.Американцам, которые уже находятся на Украине, порекомендовали быть готовыми к немедленному выезду, иметь собственный план эвакуации и следить за сообщениями о ситуации с безопасность, а также не рассчитывать на эвакуацию со стороны американского правительства.В заявлении Госдеп США подчеркнул, что атаки вся территория Украины небезопасна, включая районы далеко от фронта.Примечательно, что для американских дипломатов ужесточили правила передвижения: для выезда за пределы Киева теперь требуется специальное разрешение, а членам семей американских госслужащих въезд в Украину запрещён.Ранее СМИ сообщали о том, что некоторые американские компании предлагают своим клиентам экстремальный туризм на Украину. Желающих воспользоваться такими услугами возят по Западной Украине, которая редко подвергается ударам.Подробнее о целях ударов ВС РФ в статье Виктории Титовой ""Фламинго" крепят петлями из строймага: почему склады ритейлеров Украины перестали быть гражданскими".

https://ukraina.ru/20260828/evropeysko-rossiyskiy-udar-po-ukraine-kiev-lishaet-kishinv-vody-itogi-28-avgusta-1082879932.html

https://ukraina.ru/20260828/triumf-trampa-taynye-peregovory-v-moskve-i-kontakty-s-evropoy-khronika-sobytiy-na-utro-28-avgusta--1082862619.html

https://ukraina.ru/20260827/kolebaniya-v-ritorike-ssha-smert-ratko-mladicha-itogi-27-avgusta-1082848319.html

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2026

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сбу, генштаб