https://ukraina.ru/20260829/putin-otkryl-novye-shkoly-zelenskiy-poobeschal-nakazat-za-sklad-itogi-29-avgusta-1082893021.html
Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа
Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа - 29.08.2026 Украина.ру
Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа
Президент России Владимир Путин открыл новые школы в российских регионах. Владимир Зеленский пообещал наказать тех, кто разместил склад с боеприпасами на Житомирской трассе неподалёку от жилых домов
2026-08-29T17:00
2026-08-29T17:00
2026-08-29T17:00
хроники
эксклюзив
владимир путин
сергей кравцов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
генштаб
минпросвещения
россия
украина
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Президент России Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет и по видеосвязи открыл школы в Москве, Байрамауле, Бокино, Уфе и Черкесске. Также глава государства заслушал доклады руководителей этих населённых пунктов. Отдельно выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Уже построено 1700 новых школ по стране — это более миллиона новых мест. <...> И конечно, программа капитальных ремонтов, более семи тысяч школ прошли через нее. <...> Две трети из них — сельские и поселковые", — отметил он.По словам министра, к 2030 году в России построят еще 100 новых общеобразовательных учреждений и 150 детсадов.Кравцов также доложил о готовности страны к новому учебному году, уточнив, что в сентябре за парты сядут 17,6 миллиона детей.Президент России также осмотрел выставку "Единая школа — единая страна", посвященную отечественной системе образования, и встретился с педагогами и победителями олимпиад."Мы встречаемся с вами в преддверии 1 сентября – Дня знаний. Это событие, можно сказать, праздник, который, безусловно, у нас давно приобрёл общенациональное значение, потому что касается всех. Все мы когда-то учились в школе, в техникуме, в колледже, в институте, в университете, в училище. Это касается и всех выпускников, и всех сегодняшних студентов, учащихся, всех преподавателей, ну, разумеется, родителей, бабушек, дедушек. Все это отмечают так или иначе", — заявил Путин.Он отметил, что приятно, что встреча прошла именно в стенах педагогического университета — старейшего учебного заведения этого профиля, которому уже свыше 150 лет.Путин указал, что сейчас в России престиж профессии учителя повышается, о чём говорит и количество абитуриентов на каждое место. И это при том, что балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился. Всё это говорит о том, что внимание к педагогическим профессиям увеличивается, и престиж повышается."Вы знаете, что в июле этого года был мною подписан указ о статусе преподавателя. Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается. Но все-таки мы хотели (я когда говорю "мы" – не как "мы, Николай Второй", а "мы" – это имеется в виду все, кто со мной работает: и Администрация, и министерство, и правительство) хотели, чтобы и внимание к учителю, который выполняет важнейшую в обществе функцию, и не только внимание, но и поддержка учителя по всем направлениям, чтобы она была повышена, хотели вернуться к тем наработкам, которые в целом были положительными ещё в советское время, имею в виду, скажем, статус ветерана труда", — указал Путин.Он подчеркнул, что всё-таки это важно для всего педагогического состава. Также были предложены и другие новации: постоянный доступ к различным источникам информации, постоянная переподготовка, подготовка дополнительная учителей и ряд других мер.При этом Путин указал, что никакие современные средства, которые, конечно, должны внедряться, внедряются и будут внедряться, никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника.Президент России подчеркнул, что научить человека, тем более молодого человека, ребёнка самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Кроме того, задачей учителя является помочь молодому человеку разобраться в современном огромном информационном поле.Также Путин отметил, что ещё один важный компонент — это доверие к учителю, это авторитет учителя."И если все это сложить вместе, то тогда появляется ещё нечто, что является чрезвычайно важным, потому что только авторитетный человек может полностью осуществить ещё одну функцию – воспитательного характера, воспитывать самые лучшие человеческие качества в ребёнке, воспитывать уважение к себе, к окружающим людям, уважение к Родине и желание сделать её ещё лучше", — подчеркнул президент России.По его словам, всё вышеуказанное является чрезвычайно важными для любой страны и для России в том числе. При этом у России — замечательные традиции и достижения в сфере педагогики, которыми, указал Путин, не все страны могут похвастаться. Кроме того, в РФ стараются внедрять инновации "пошире и с максимальной эффективностью".Зеленский пообещал наказать украинских военныхВладимир Зеленский пообещал наказать тех, кто ответственен за размещение склада с боеприпасами под Киевом рядом с жилыми домами."Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Существуют нормы: боеприпасы рядом с домами и другой жилой застройкой быть не могут. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы", — пообещал Зеленский.К настоящему времени известно о 27 погибших из-за детонации боеприпасов. Среди погибших — глава Дмитровской общины Тарас Дидич, который прибыл на место событий и занялся спасением людей.О том, что виновных накажут, заявил и Генеральный штаб ВСУ."Подчёркиваем недопустимость размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки и мест нахождения мирных жителей. В то же время остаётся действительным распоряжение главнокомандующего ВС Украины о запрете обустройства складов оружия и боеприпасов в таких местах", — указывалось в сообщении Генштаба ВСУ.Украинский Генштаб также выразил соболезнования мирным жителям.Заявление Зеленского уже оценили на Украине."Зеленский сразу запустил антикриз по прилёту в военный склад под Киевом, начал забалтывать в сотый раз тему, что всех накажет, со всем разберется. Цель его заявления, успокоить общество, убрать негатив от себя и устроить показуху, чтобы "пони" перестали шуметь. В реальности Зеленский,экс-главком Сырский, и СБУ, знали про этот склад, и знает про сотни таких же складов в городах/жилых кварталах, но не будут их перевозить, так как безопаснее всего хранить оружие под прикрытием мирняка", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Авторы канала заявили, что Зеленский всегда использовал мирных жителей в качестве живого щита. Они также призвали украинцев самим позаботиться о собственной безопасности.О возможном сценарии развития событий — в статье Василия Стоякина "Эскалация и её сценарии".
https://ukraina.ru/20260829/vzryv-pod-kievom-preduprezhdenie-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-29-avgusta-1082887785.html
https://ukraina.ru/20260828/evropeysko-rossiyskiy-udar-po-ukraine-kiev-lishaet-kishinv-vody-itogi-28-avgusta-1082879932.html
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хроники, эксклюзив, владимир путин, сергей кравцов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, минпросвещения, россия, украина, киев
Президент России Владимир Путин
посетил Московский педагогический государственный университет и по видеосвязи открыл школы в Москве, Байрамауле, Бокино, Уфе и Черкесске. Также глава государства заслушал доклады руководителей этих населённых пунктов. Отдельно выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
.
"Уже построено 1700 новых школ по стране — это более миллиона новых мест. <...> И конечно, программа капитальных ремонтов, более семи тысяч школ прошли через нее. <...> Две трети из них — сельские и поселковые", — отметил он.
По словам министра, к 2030 году в России построят еще 100 новых общеобразовательных учреждений и 150 детсадов.
Кравцов также доложил о готовности страны к новому учебному году, уточнив, что в сентябре за парты сядут 17,6 миллиона детей.
Президент России также осмотрел выставку "Единая школа — единая страна", посвященную отечественной системе образования, и встретился с педагогами и победителями олимпиад.
"Мы встречаемся с вами в преддверии 1 сентября – Дня знаний. Это событие, можно сказать, праздник, который, безусловно, у нас давно приобрёл общенациональное значение, потому что касается всех. Все мы когда-то учились в школе, в техникуме, в колледже, в институте, в университете, в училище. Это касается и всех выпускников, и всех сегодняшних студентов, учащихся, всех преподавателей, ну, разумеется, родителей, бабушек, дедушек. Все это отмечают так или иначе
", — заявил
Путин.
Он отметил, что приятно, что встреча прошла именно в стенах педагогического университета — старейшего учебного заведения этого профиля, которому уже свыше 150 лет.
Путин указал, что сейчас в России престиж профессии учителя повышается, о чём говорит и количество абитуриентов на каждое место. И это при том, что балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился. Всё это говорит о том, что внимание к педагогическим профессиям увеличивается, и престиж повышается.
"Вы знаете, что в июле этого года был мною подписан указ о статусе преподавателя. Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается. Но все-таки мы хотели (я когда говорю "мы" – не как "мы, Николай Второй", а "мы" – это имеется в виду все, кто со мной работает: и Администрация, и министерство, и правительство) хотели, чтобы и внимание к учителю, который выполняет важнейшую в обществе функцию, и не только внимание, но и поддержка учителя по всем направлениям, чтобы она была повышена, хотели вернуться к тем наработкам, которые в целом были положительными ещё в советское время, имею в виду, скажем, статус ветерана труда", — указал Путин.
Он подчеркнул, что всё-таки это важно для всего педагогического состава. Также были предложены и другие новации: постоянный доступ к различным источникам информации, постоянная переподготовка, подготовка дополнительная учителей и ряд других мер.
При этом Путин указал, что никакие современные средства, которые, конечно, должны внедряться, внедряются и будут внедряться, никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника.
Президент России подчеркнул, что научить человека, тем более молодого человека, ребёнка самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Кроме того, задачей учителя является помочь молодому человеку разобраться в современном огромном информационном поле.
Также Путин отметил, что ещё один важный компонент — это доверие к учителю, это авторитет учителя.
"И если все это сложить вместе, то тогда появляется ещё нечто, что является чрезвычайно важным, потому что только авторитетный человек может полностью осуществить ещё одну функцию – воспитательного характера, воспитывать самые лучшие человеческие качества в ребёнке, воспитывать уважение к себе, к окружающим людям, уважение к Родине и желание сделать её ещё лучше", — подчеркнул президент России.
По его словам, всё вышеуказанное является чрезвычайно важными для любой страны и для России в том числе. При этом у России — замечательные традиции и достижения в сфере педагогики, которыми, указал Путин, не все страны могут похвастаться. Кроме того, в РФ стараются внедрять инновации "пошире и с максимальной эффективностью".
Зеленский пообещал наказать украинских военных
Владимир Зеленский
пообещал наказать тех, кто ответственен за размещение склада с боеприпасами под Киевом рядом с жилыми домами.
"Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Существуют нормы: боеприпасы рядом с домами и другой жилой застройкой быть не могут. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы", — пообещал Зеленский.
К настоящему времени известно о 27 погибших из-за детонации боеприпасов. Среди погибших — глава Дмитровской общины Тарас Дидич, который прибыл на место событий и занялся спасением людей.
О том, что виновных накажут, заявил и Генеральный штаб ВСУ.
"Подчёркиваем недопустимость размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки и мест нахождения мирных жителей. В то же время остаётся действительным распоряжение главнокомандующего ВС Украины о запрете обустройства складов оружия и боеприпасов в таких местах", — указывалось в сообщении Генштаба ВСУ.
Украинский Генштаб также выразил соболезнования мирным жителям.
Заявление Зеленского уже оценили на Украине.
"Зеленский сразу запустил антикриз по прилёту в военный склад под Киевом, начал забалтывать в сотый раз тему, что всех накажет, со всем разберется. Цель его заявления, успокоить общество, убрать негатив от себя и устроить показуху, чтобы "пони" перестали шуметь. В реальности Зеленский,экс-главком Сырский, и СБУ, знали про этот склад, и знает про сотни таких же складов в городах/жилых кварталах, но не будут их перевозить, так как безопаснее всего хранить оружие под прикрытием мирняка
", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный
".
Авторы канала заявили, что Зеленский всегда использовал мирных жителей в качестве живого щита. Они также призвали украинцев самим позаботиться о собственной безопасности.
О возможном сценарии развития событий — в статье Василия Стоякина "Эскалация и её сценарии".