Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа - 29.08.2026 Украина.ру
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Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа
Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа - 29.08.2026 Украина.ру
Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа
Президент России Владимир Путин открыл новые школы в российских регионах. Владимир Зеленский пообещал наказать тех, кто разместил склад с боеприпасами на Житомирской трассе неподалёку от жилых домов
2026-08-29T17:00
2026-08-29T17:00
хроники
эксклюзив
владимир путин
сергей кравцов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
генштаб
минпросвещения
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Президент России Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет и по видеосвязи открыл школы в Москве, Байрамауле, Бокино, Уфе и Черкесске. Также глава государства заслушал доклады руководителей этих населённых пунктов. Отдельно выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Уже построено 1700 новых школ по стране — это более миллиона новых мест. &lt;...&gt; И конечно, программа капитальных ремонтов, более семи тысяч школ прошли через нее. &lt;...&gt; Две трети из них — сельские и поселковые", — отметил он.По словам министра, к 2030 году в России построят еще 100 новых общеобразовательных учреждений и 150 детсадов.Кравцов также доложил о готовности страны к новому учебному году, уточнив, что в сентябре за парты сядут 17,6 миллиона детей.Президент России также осмотрел выставку "Единая школа — единая страна", посвященную отечественной системе образования, и встретился с педагогами и победителями олимпиад."Мы встречаемся с вами в преддверии 1 сентября – Дня знаний. Это событие, можно сказать, праздник, который, безусловно, у нас давно приобрёл общенациональное значение, потому что касается всех. Все мы когда-то учились в школе, в техникуме, в колледже, в институте, в университете, в училище. Это касается и всех выпускников, и всех сегодняшних студентов, учащихся, всех преподавателей, ну, разумеется, родителей, бабушек, дедушек. Все это отмечают так или иначе", — заявил Путин.Он отметил, что приятно, что встреча прошла именно в стенах педагогического университета — старейшего учебного заведения этого профиля, которому уже свыше 150 лет.Путин указал, что сейчас в России престиж профессии учителя повышается, о чём говорит и количество абитуриентов на каждое место. И это при том, что балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился. Всё это говорит о том, что внимание к педагогическим профессиям увеличивается, и престиж повышается."Вы знаете, что в июле этого года был мною подписан указ о статусе преподавателя. Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается. Но все-таки мы хотели (я когда говорю "мы" – не как "мы, Николай Второй", а "мы" – это имеется в виду все, кто со мной работает: и Администрация, и министерство, и правительство) хотели, чтобы и внимание к учителю, который выполняет важнейшую в обществе функцию, и не только внимание, но и поддержка учителя по всем направлениям, чтобы она была повышена, хотели вернуться к тем наработкам, которые в целом были положительными ещё в советское время, имею в виду, скажем, статус ветерана труда", — указал Путин.Он подчеркнул, что всё-таки это важно для всего педагогического состава. Также были предложены и другие новации: постоянный доступ к различным источникам информации, постоянная переподготовка, подготовка дополнительная учителей и ряд других мер.При этом Путин указал, что никакие современные средства, которые, конечно, должны внедряться, внедряются и будут внедряться, никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника.Президент России подчеркнул, что научить человека, тем более молодого человека, ребёнка самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Кроме того, задачей учителя является помочь молодому человеку разобраться в современном огромном информационном поле.Также Путин отметил, что ещё один важный компонент — это доверие к учителю, это авторитет учителя."И если все это сложить вместе, то тогда появляется ещё нечто, что является чрезвычайно важным, потому что только авторитетный человек может полностью осуществить ещё одну функцию – воспитательного характера, воспитывать самые лучшие человеческие качества в ребёнке, воспитывать уважение к себе, к окружающим людям, уважение к Родине и желание сделать её ещё лучше", — подчеркнул президент России.По его словам, всё вышеуказанное является чрезвычайно важными для любой страны и для России в том числе. При этом у России — замечательные традиции и достижения в сфере педагогики, которыми, указал Путин, не все страны могут похвастаться. Кроме того, в РФ стараются внедрять инновации "пошире и с максимальной эффективностью".Зеленский пообещал наказать украинских военныхВладимир Зеленский пообещал наказать тех, кто ответственен за размещение склада с боеприпасами под Киевом рядом с жилыми домами."Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Существуют нормы: боеприпасы рядом с домами и другой жилой застройкой быть не могут. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы", — пообещал Зеленский.К настоящему времени известно о 27 погибших из-за детонации боеприпасов. Среди погибших — глава Дмитровской общины Тарас Дидич, который прибыл на место событий и занялся спасением людей.О том, что виновных накажут, заявил и Генеральный штаб ВСУ."Подчёркиваем недопустимость размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки и мест нахождения мирных жителей. В то же время остаётся действительным распоряжение главнокомандующего ВС Украины о запрете обустройства складов оружия и боеприпасов в таких местах", — указывалось в сообщении Генштаба ВСУ.Украинский Генштаб также выразил соболезнования мирным жителям.Заявление Зеленского уже оценили на Украине."Зеленский сразу запустил антикриз по прилёту в военный склад под Киевом, начал забалтывать в сотый раз тему, что всех накажет, со всем разберется. Цель его заявления, успокоить общество, убрать негатив от себя и устроить показуху, чтобы "пони" перестали шуметь. В реальности Зеленский,экс-главком Сырский, и СБУ, знали про этот склад, и знает про сотни таких же складов в городах/жилых кварталах, но не будут их перевозить, так как безопаснее всего хранить оружие под прикрытием мирняка", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Авторы канала заявили, что Зеленский всегда использовал мирных жителей в качестве живого щита. Они также призвали украинцев самим позаботиться о собственной безопасности.О возможном сценарии развития событий — в статье Василия Стоякина "Эскалация и её сценарии".
https://ukraina.ru/20260829/vzryv-pod-kievom-preduprezhdenie-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-29-avgusta-1082887785.html
https://ukraina.ru/20260828/evropeysko-rossiyskiy-udar-po-ukraine-kiev-lishaet-kishinv-vody-itogi-28-avgusta-1082879932.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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5
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир путин, сергей кравцов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, минпросвещения, россия, украина, киев
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Минпросвещения, Россия, Украина, Киев

Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа

17:00 29.08.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил Московский педагогический госуниверситет
Президент РФ Владимир Путин посетил Московский педагогический госуниверситет
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин открыл новые школы в российских регионах. Владимир Зеленский пообещал наказать тех, кто разместил склад с боеприпасами на Житомирской трассе неподалёку от жилых домов
Президент России Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет и по видеосвязи открыл школы в Москве, Байрамауле, Бокино, Уфе и Черкесске. Также глава государства заслушал доклады руководителей этих населённых пунктов. Отдельно выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Уже построено 1700 новых школ по стране — это более миллиона новых мест. <...> И конечно, программа капитальных ремонтов, более семи тысяч школ прошли через нее. <...> Две трети из них — сельские и поселковые", — отметил он.
По словам министра, к 2030 году в России построят еще 100 новых общеобразовательных учреждений и 150 детсадов.
Кравцов также доложил о готовности страны к новому учебному году, уточнив, что в сентябре за парты сядут 17,6 миллиона детей.
Президент России также осмотрел выставку "Единая школа — единая страна", посвященную отечественной системе образования, и встретился с педагогами и победителями олимпиад.
"Мы встречаемся с вами в преддверии 1 сентября – Дня знаний. Это событие, можно сказать, праздник, который, безусловно, у нас давно приобрёл общенациональное значение, потому что касается всех. Все мы когда-то учились в школе, в техникуме, в колледже, в институте, в университете, в училище. Это касается и всех выпускников, и всех сегодняшних студентов, учащихся, всех преподавателей, ну, разумеется, родителей, бабушек, дедушек. Все это отмечают так или иначе", — заявил Путин.
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10:10
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Он отметил, что приятно, что встреча прошла именно в стенах педагогического университета — старейшего учебного заведения этого профиля, которому уже свыше 150 лет.
Путин указал, что сейчас в России престиж профессии учителя повышается, о чём говорит и количество абитуриентов на каждое место. И это при том, что балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился. Всё это говорит о том, что внимание к педагогическим профессиям увеличивается, и престиж повышается.
"Вы знаете, что в июле этого года был мною подписан указ о статусе преподавателя. Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается. Но все-таки мы хотели (я когда говорю "мы" – не как "мы, Николай Второй", а "мы" – это имеется в виду все, кто со мной работает: и Администрация, и министерство, и правительство) хотели, чтобы и внимание к учителю, который выполняет важнейшую в обществе функцию, и не только внимание, но и поддержка учителя по всем направлениям, чтобы она была повышена, хотели вернуться к тем наработкам, которые в целом были положительными ещё в советское время, имею в виду, скажем, статус ветерана труда", — указал Путин.
Он подчеркнул, что всё-таки это важно для всего педагогического состава. Также были предложены и другие новации: постоянный доступ к различным источникам информации, постоянная переподготовка, подготовка дополнительная учителей и ряд других мер.
При этом Путин указал, что никакие современные средства, которые, конечно, должны внедряться, внедряются и будут внедряться, никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника.
Президент России подчеркнул, что научить человека, тем более молодого человека, ребёнка самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Кроме того, задачей учителя является помочь молодому человеку разобраться в современном огромном информационном поле.
Также Путин отметил, что ещё один важный компонент — это доверие к учителю, это авторитет учителя.
"И если все это сложить вместе, то тогда появляется ещё нечто, что является чрезвычайно важным, потому что только авторитетный человек может полностью осуществить ещё одну функцию – воспитательного характера, воспитывать самые лучшие человеческие качества в ребёнке, воспитывать уважение к себе, к окружающим людям, уважение к Родине и желание сделать её ещё лучше", — подчеркнул президент России.
По его словам, всё вышеуказанное является чрезвычайно важными для любой страны и для России в том числе. При этом у России — замечательные традиции и достижения в сфере педагогики, которыми, указал Путин, не все страны могут похвастаться. Кроме того, в РФ стараются внедрять инновации "пошире и с максимальной эффективностью".
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
Вчера, 17:25
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Зеленский пообещал наказать украинских военных
Владимир Зеленский пообещал наказать тех, кто ответственен за размещение склада с боеприпасами под Киевом рядом с жилыми домами.
"Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Существуют нормы: боеприпасы рядом с домами и другой жилой застройкой быть не могут. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы", — пообещал Зеленский.
К настоящему времени известно о 27 погибших из-за детонации боеприпасов. Среди погибших — глава Дмитровской общины Тарас Дидич, который прибыл на место событий и занялся спасением людей.
О том, что виновных накажут, заявил и Генеральный штаб ВСУ.
"Подчёркиваем недопустимость размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки и мест нахождения мирных жителей. В то же время остаётся действительным распоряжение главнокомандующего ВС Украины о запрете обустройства складов оружия и боеприпасов в таких местах", — указывалось в сообщении Генштаба ВСУ.
Украинский Генштаб также выразил соболезнования мирным жителям.
Заявление Зеленского уже оценили на Украине.
"Зеленский сразу запустил антикриз по прилёту в военный склад под Киевом, начал забалтывать в сотый раз тему, что всех накажет, со всем разберется. Цель его заявления, успокоить общество, убрать негатив от себя и устроить показуху, чтобы "пони" перестали шуметь. В реальности Зеленский,экс-главком Сырский, и СБУ, знали про этот склад, и знает про сотни таких же складов в городах/жилых кварталах, но не будут их перевозить, так как безопаснее всего хранить оружие под прикрытием мирняка", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".
Авторы канала заявили, что Зеленский всегда использовал мирных жителей в качестве живого щита. Они также призвали украинцев самим позаботиться о собственной безопасности.
О возможном сценарии развития событий — в статье Василия Стоякина "Эскалация и её сценарии".
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